Nga tuyên bố hạ sát chỉ huy Kiev! 40 đợt tấn công ồ ạt, bất ngờ đã xảy ra - Ông Putin tuyên bố nóng về "kết thúc"

Nga tuyên bố hạ sát chỉ huy Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 1/6 đưa tin, quân đội Nga tuyên bố vừa tiêu diệt một chỉ huy Ukraine mang biệt danh Pelmen sau cuộc chạm trán ở cự ly gần tại khu vực làng Novopodgorodnoye, tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo thông tin được công bố, một số binh sĩ Ukraine tại khu vực này đã mặc quân phục Nga nhằm che giấu thân phận và tìm cách tiếp cận các vị trí của lực lượng Nga qua những dải rừng. Trong số đó có Pelmen, người được xác định là chỉ huy một nhóm binh sĩ Ukraine.

Ông Damir Chapaev, chỉ huy đội xung kích thuộc Trung đoàn 433 của cụm quân Trung tâm (Nga) cho biết, Pelmen bị phát hiện khi các đơn vị Nga bắt đầu tiến gần làng Novopodgorodnoye. Người này được cho là đang mặc quân phục Nga và di chuyển qua các dải rừng về phía đội hình của lực lượng Nga.

Ảnh: TST

"Đã có trường hợp binh sĩ Nga chạm trán lực lượng Ukraine ở khoảng cách rất gần. Phía Ukraine thường sử dụng quân phục của chúng tôi... Trong số họ có một chỉ huy nhóm mang biệt danh Pelmen.

Khi chúng tôi bắt đầu áp sát Novopodgorodnoye, chúng tôi đã xác định được người này và tiến hành loại bỏ. Anh ta (Pelmen) mặc quân phục của chúng tôi, di chuyển qua các dải rừng về phía vị trí của Nga" - ông Chapaev kể lại trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn TASS.

Trước đó, truyền thông Nga cũng đưa tin về một trường hợp sử dụng cách thức ngụy trang tương tự nhưng theo chiều ngược lại.

Theo đó, binh sĩ thuộc Lữ đoàn 61 của Hạm đội phương Bắc Nga được cho là đã mặc quân phục Ukraine và sử dụng các xe Humvee thu giữ được để vượt qua một trạm kiểm soát của Ukraine tại khu vực Dobropolye nhằm thu thập thông tin trinh sát.

Bất ngờ lớn đã xảy ra

Trong khi giao tranh trên bộ tiếp tục diễn biến căng thẳng, một diễn biến khác cũng đang thu hút sự chú ý. Đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine như cảnh báo trước đó của ông Zelensky đã không xảy ra. Thay vào đó, theo nhận định của lực lượng ngầm thân Nga, Moscow dường như đang lựa chọn một hướng đi khác.

Trong nhiều ngày liên tiếp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine đặc biệt chú ý tới các tín hiệu báo động phòng không.

40 đợt tấn công được ghi nhận, nhưng không có đợt nào diễn ra trên quy mô lớn và thoe kịch bản mà ông Zelensky cảnh báo. Ảnh: TST

Ban đầu, một số dự báo cho rằng các đợt tấn công mạnh có thể diễn ra trước "Ngày Kiev", tức ngày 31/5. Sau đó, xuất hiện nhận định rằng chiến dịch có khả năng bắt đầu trong đêm 31/5 rạng sáng 1/6. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa ghi nhận một đợt tấn công quy mô lớn theo kịch bản này.

"Một điều đáng chú ý hơn đang diễn ra", ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolayev, nhận định.

Theo thông tin do ông Lebedev công bố, trong vòng 24 giờ qua đã xảy ra khoảng 40 đợt tấn công hoặc loạt vụ nổ. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố Dnipropetrovsk ở khu vực đông nam Ukraine trong ngày 31/5.

Kênh truyền hình Suspilne của Ukraine cho biết, các vụ nổ xảy ra khi còi báo động phòng không vang lên. Không lâu sau đó, kênh truyền hình này tiếp tục đưa tin về một loạt vụ nổ khác trong thành phố.

Tuy nhiên, theo ông, số lượng không phải yếu tố quan trọng nhất. Thay vì tập trung thành một đợt tấn công lớn, sức ép được kéo dài theo thời gian và phân tán tại nhiều khu vực khác nhau.

Ông Lebedev cho rằng, nếu quan sát bản đồ các địa điểm bị tấn công, có thể nhận thấy một "ưu tiên bất ngờ". Các mục tiêu được chú ý nhiều hơn là cơ sở hậu cần và những địa điểm phục vụ hoạt động bảo đảm, thay vì khu vực tiền tuyến.

Tại tỉnh Odessa, nơi được xem là một trong những tuyến hậu cần đường biển quan trọng của Ukraine, các đợt tấn công được cho là đã nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển và giao thông vận tải.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, những mục tiêu được phía Nga quan tâm là các đầu mối giao thông và cơ sở liên quan tới hoạt động bảo đảm cho quân đội Ukraine. Tại tỉnh Kharkov, các địa điểm bị nhắm tới được cho là hạ tầng đường sắt và khu công nghiệp gần một doanh nghiệp hàng không.

Ở tỉnh Nikolayev, các đợt tấn công có thể liên quan tới những địa điểm huấn luyện lực lượng. Trong khi đó, tại tỉnh Zaporozhye, xuất hiện thông tin cho rằng các khu vực tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Ukraine đã bị tấn công.

Theo ông Lebedev, nếu tổng hợp bản đồ các địa điểm bị nhắm tới, có thể nhận thấy ba hướng chính: gây sức ép lên các khu vực giáp biên giới, tác động tới hạ tầng cảng biển ở miền nam Ukraine và tấn công các đầu mối giao thông tại miền trung cũng như miền tây nước này.

Ông cho rằng những diễn biến trên không giống sự chuẩn bị cho một sự kiện quân sự quy mô lớn duy nhất. Thay vào đó, đây có thể là một chiến dịch dài hạn nhằm hạn chế năng lực tiếp vận của Ukraine.

Theo dự báo của ông Lebedev, việc chờ đợi một "đêm lớn" với đợt tấn công ồ ạt để đáp trả vụ việc tại Starobelsk có thể không phản ánh đúng kịch bản đang diễn ra. Khả năng cao hơn là Nga sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tấn công nối tiếp nhằm vào hệ thống hậu cần, tuyến vận tải và những mục tiêu khác.

Trước đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng đòn đáp trả liên quan tới vụ việc khiến trẻ em thiệt mạng tại một ký túc xá ở Starobelsk có thể được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào.

Theo cách nhìn của bài viết, thay vì thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn vào thời điểm dễ dự đoán, Nga đang gia tăng sức ép một cách có hệ thống lên mạng lưới hậu cần của Ukraine. Các đợt tấn công nhằm vào cảng biển, tuyến đường sắt và kho hậu cần có thể tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Ông Putin tuyên bố nóng về "kết thúc xung đột"

Giữa lúc chiến sự tiếp tục diễn biến căng thẳng trên nhiều hướng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đưa ra một tuyên bố nóng về chủ đề "kết thúc xung đột". Theo nhà lãnh đạo Nga, tình hình trên chiến trường hiện nay cho thấy giao tranh tại Ukraine có thể đang tiến gần tới hồi kết.

Ông Putin cho rằng nhận định này xuất phát từ diễn biến thực tế tại tiền tuyến, nơi quân đội Nga đang tiến công trên tất cả các hướng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết hiện chưa có các cuộc đàm phán thực chất về Ukraine, dù một số kênh liên lạc vẫn được duy trì. Theo ông Putin, Moscow sẵn sàng tiếp tục đối thoại và chưa từng từ chối giải pháp này.

"Chúng tôi từng tiến hành đàm phán tại Minsk và ký các thỏa thuận Minsk. Nhưng hiện nay, chúng tôi được biết các thỏa thuận đó được ký nhằm kéo dài thời gian để trang bị vũ khí cho Ukraine", Tổng thống Putin nhắc lại.

Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục củng cố hệ thống phòng không và cho biết công việc này đang được triển khai. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng ông thường xuyên nhận được báo cáo về những nỗ lực mới của quân đội Ukraine nhằm tấn công lãnh thổ Nga.

Trao đổi với trang aif.ru, chuyên gia quân sự Yevgeny Mikhailov nhận định rằng Tổng thống Putin có thể đang nắm giữ nhiều thông tin hơn những gì được công khai.

"Tổng thống Putin chắc chắn biết nhiều hơn những gì ông có thể nói trước công chúng" - ông Mikhailov nói.

Theo chuyên gia này, phương Tây và Ukraine đã nhận thấy cục diện đang thay đổi và xung đột thực sự có thể đang tiến gần tới hồi kết.

Ông Mikhailov cũng cho rằng, khi những cảnh báo về khả năng các đợt tấn công tiếp theo vẫn liên tục xuất hiện, sức ép quân sự nhằm vào Ukraine có thể còn gia tăng.

"Các đợt tấn công không chỉ tiếp diễn mà còn có thể mạnh hơn. Theo quan điểm của tôi, Nga hiện đang chuẩn bị một bước đi có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với Ukraine. Thời gian sẽ trả lời" - ông Mikhailov kết luận.

Trong khi đó, nhà quan sát quân sự Yuri Kotenok cho rằng Nga không nên đưa ra cảnh báo trước khi tiến hành các đợt tấn công.

"Điều quan trọng là các đợt tấn công phải đạt được mục tiêu. Cần xác định mục tiêu sao cho có thể tác động tới bộ máy lãnh đạo quân sự - chính trị của phía bên kia" - ông Kotenok nói trong cuộc trao đổi với TST.