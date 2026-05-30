Nga cung cấp cho khách hàng thân thiết chiến đấu cơ tầm xa nhất thế giới

Việc xuất khẩu oanh tạc cơ Su-34M đã được xác nhận lần đầu tiên khi những chiếc máy bay sơn màu ngụy trang sa mạc này đang được gửi đến để bảo vệ bầu trời Algeria khỏi mối đe dọa trực tiếp từ NATO.

Các hình ảnh do phía Nga công bố đã cho thấy những chiếc Su-34M mang phù hiệu của Không quân Algeria, đánh dấu sự xác nhận đầu tiên về việc xuất khẩu loại máy bay này. Hình ảnh phi cơ với màu sơn khác lạ lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 8/2025, nhưng khi đó không rõ chúng được sản xuất cho ai.

Khách hàng tiềm năng được dự đoán bao gồm Iran hoặc Sudan, khi đây là những quốc gia cần thay thế cho phi đội Su-24M đã lỗi thời của họ.

Su-34 là chiến đấu cơ tầm xa nhất thế giới, với khả năng hoạt động bền bỉ tương đương với nhiều máy bay ném bom chiến lược, mang lại sự linh hoạt trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Máy bay này dự kiến ​​sẽ thay thế phi đội Su-24M của Không quân Algeria, giống như cách chúng đã giữ vai trò trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) kể từ năm 2014.

Vì Algeria là khách hàng nước ngoài lớn nhất mua Su-24M và sở hữu gần 40 chiếc, nước này có thể sẽ mua thêm số lượng Su-34M tương đương trong những năm tới. Điều này sẽ cách mạng hóa khả năng chiến đấu của Không quân Algeria và tăng cường khả năng tương tác với các tiêm kích Su-30MKA và Su-35S hiện có.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M của Không quân Algeria.

Trong những năm gần đây, Không quân Algeria đã nhanh chóng mở rộng năng lực của mình. Những chiếc tiêm kích Su-35 đầu tiên được tiếp nhận vào tháng 2/2025, và tiếp đó là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 được giao vào tháng 11/2025.

Su-34 và Su-57 được kỳ vọng sẽ tạo thành xương sống của phi đội máy bay chiến đấu Nga, trong đó Su-34 được đánh giá cao nhờ tầm bay xa và khả năng mang tải trọng chiến đấu lớn hơn đáng kể. Khả năng nâng cấp Su-34 bằng công nghệ của Su-57, bao gồm cả động cơ AL-51F đã được thảo luận nhiều lần.

Việc phát triển Su-34 bắt đầu vào cuối những năm 1980, song song với các chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Liên Xô và Mỹ.

Oanh tạc cơ này được hình thành như một phiên bản hiện đại hóa và phóng to đáng kể từ máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-27, được đưa vào phục vụ năm 1984, nó nặng hơn khoảng 50% so với Su-27, mang lại dung tích nhiên liệu lớn hơn đáng kể và tầm bay xa hơn.

Ngoài khả năng mang nhiều loại tên lửa và bom, tháng 7/2025, báo chí Nga tiết lộ 3 biến thể của thiết bị trinh sát đa năng Sych cho phép máy bay thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn và thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực, đồng thời được trang bị cho các hoạt động tấn công.

Đối với Không quân Algeria, tầm hoạt động của Su-34, cùng với nhiều loại tên lửa tầm xa, cho phép họ phát động các cuộc phản công chống lại lực lượng NATO ở ngoài khơi xa và trên khắp châu Âu.

Lực lượng vũ trang Algeria đã nhanh chóng tái vũ trang để răn đe và nếu cần thiết, đẩy lùi các cuộc tấn công của phương Tây kể từ khi NATO phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào quốc gia láng giềng Libya năm 2011.

Su-34 có thể là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư mới cuối cùng mà Algeria chấp nhận đưa vào biên chế, bởi vì việc mua sắm trong tương lai dự kiến ​​sẽ tập trung vào tiêm kích thế hệ thứ năm.

Cùng với Su-57, Không quân Algeria có thể sẽ xem xét mua J-35 của Trung Quốc, được coi là một máy bay vượt trội hơn nhiều về nhiều mặt và là tiêm kích tàng hình hạng nhẹ có khả năng nhất hiện có trên thị trường xuất khẩu toàn cầu.

Các cuộc tập trận lớn do Mỹ dẫn đầu ở Bắc Phi, bắt đầu từ tháng 6/2021, mô phỏng tình huống tấn công vào một đối thủ có vị trí địa lý tương tự Algeria và sở hữu các hệ thống phòng không rất tương tự, bao gồm cả tổ hợp S-400.

Những hành động này củng cố nhận định Algeria đang đối mặt với mối đe dọa cận kề. Sau khi chính phủ Syria bị lật đổ vào năm 2024, Algeria vẫn là quốc gia Arab duy nhất nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của phương Tây.