Máy bay tiếp đất bằng bụng, nổ tung sau 17 giây, 179 người trong khoang thiệt mạng, trở thành thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước

Chủ nhật, ngày 29/12/2024, Hàn Quốc đã chứng kiến một tai nạn máy bay khốc liệt nhất lịch sử. Chuyến bay số hiệu 7C2216 của hãng hàng không giá rẻ lớn nhất xứ sở kim chi Jeju Air, khởi hành từ Bangkok (Thái Lan) về sân bay quốc tế Muan, đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh. Vụ tai nạn kinh hoàng này đã khiến toàn bộ ngành hàng không chấn động, chấm dứt chuỗi thành tích an toàn của hãng bay được thành lập từ năm 2005.

Sự cố diễn ra vào khoảng gần 9 giờ sáng theo giờ địa phương, khi chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu đăng ký HL8088 chuẩn bị tiếp cận đường băng duy nhất của sân bay Muan từ hướng nam. Lúc 8 giờ 57 phút, đài kiểm soát không lưu đã phát thông báo cảnh báo các phi công về sự xuất hiện của các đàn chim trong khu vực lân cận.

Đúng hai phút sau, vào lúc 8 giờ 59 phút, phi công phát tín hiệu khẩn cấp thông báo máy bay vừa va chạm với chim, đồng thời quyết định hủy bỏ lần hạ cánh đầu tiên để thực hiện quy trình bay vòng. Dữ liệu từ camera an ninh và radar hàng không sau đó xác nhận, chiếc phi cơ đã áp sát một đàn chim ngay tại thời điểm này.

Các phi công sau đó xin lệnh hạ cánh khẩn cấp từ hướng ngược lại của đường băng (hướng bắc) và được trạm kiểm soát chấp thuận vào lúc 9 giờ 1 phút. Tuy nhiên, do hệ thống động cơ bên phải gặp sự cố nghiêm trọng sau cú va chạm với chim, hệ thống thủy lực đã bị vô hiệu hóa khiến phi công không thể bung càng đáp.

Đến 9 giờ 2 phút, chiếc Boeing 737-800 tiếp đất bằng bụng ở vị trí khoảng 1.200 mét trên tổng chiều dài 2.800 mét của đường băng.

Một đoạn video từ nhân chứng tại hiện trường đã ghi lại trọn vẹn 17 giây sinh tử cuối cùng của chuyến bay. Chiếc máy bay mài bụng dọc đường băng, tạo ra những vệt khói lớn và tia lửa.

Sau 13 giây trượt dài, phi cơ lao hết đoạn cuối đường băng, băng qua bãi đất trống phía sau. Đến giây thứ 16, máy bay đâm trực diện vào một dải bờ kè bê tông kiên cố cao hơn mặt đất. Đây là cấu trúc hạ tầng đặt hệ thống đài định vị vật lý, dùng để dẫn đường cho các chuyến bay tiếp cận từ hướng nam.

Cú va chạm cực mạnh ở tốc độ cao khiến chiếc máy bay lập tức nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ vào giây thứ 17 sau khi hạ cánh. Vách tường bao sân bay và bờ kè cũng bị vỡ nát.

Lực lượng cứu hỏa sân bay Muan nhận cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên vào lúc 9 giờ 3 mút. Khoảng 43 phút sau, tức là vào lúc 9 giờ 46 phút, ngọn lửa hung hãn mới cơ bản được khống chế.

Phần thân trước và giữa của chiếc Boeing 15 năm tuổi bị thiêu rụi và biến dạng hoàn toàn, duy chỉ có phần đuôi máy bay là còn giữ lại chút hình dạng. Chính tại vị trí hàng ghế phụ phía sau này, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai thành viên phi hành đoàn gồm một nam và một nữ trong tình trạng bị chấn thương.

Tổng số người có mặt trên chuyến bay định mệnh này là 181 người, bao gồm 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Ngay trong những ngày đầu sau tai nạn, cơ quan chức năng xác nhận 177 người tử vong, bao gồm 173 công dân Hàn Quốc và 2 công dân Thái Lan.

Sau thảm kịch, công tác tìm kiếm hai hành khách mất tích cuối cùng đã được các lực lượng cứu hộ triển khai ráo riết xuyên đêm bằng các thiết bị dò quét hiện đại. Đến đầu năm 2025, thi thể của hai nạn nhân này đã được tìm thấy bên dưới các mảnh vỡ lớn của thân máy bay, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch lên con số 179 người. Như vậy, ngoại trừ hai thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót thần kỳ ở phần đuôi, toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay đều không qua khỏi.

Tính đến hiện tại, Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không và Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc đã chính thức hoàn tất việc giải mã hộp đen và công bố kết luận điều tra toàn diện về thảm kịch Muan.

Kết quả phân tích dữ liệu ghi âm buồng lái và thông số kỹ thuật động cơ cho thấy một chuỗi sự kiện bất khả kháng xảy ra. Khối động cơ bên phải do Pháp sản xuất đã hút phải nhiều chim di cư xung quanh sân bay Muan.

Bên cạnh nguyên nhân kỹ thuật do va chạm với sinh vật, bản báo cáo điều tra gần nhất cũng quy trách nhiệm một phần vào thiết kế hạ tầng lỗi thời của sân bay quốc tế Muan. Khối kiến trúc bê tông kiên cố dùng để đặt đài định vị ILS ở cuối đường băng được xác định là "vật cản chết chóc", trực tiếp làm gia tăng xung lực va chạm khiến máy bay phát nổ, thay vì để máy bay trượt giảm tốc tự nhiên trên đất.

Thực hiện đúng cam kết sau thảm kịch, chính phủ Hàn Quốc đã hoàn tất việc dỡ bỏ hoàn toàn bờ kè bê tông này, thay thế bằng hệ thống cột anten thông minh bằng vật liệu composite nhẹ.

Sân bay quốc tế Muan sau giai đoạn đóng cửa sửa chữa kéo dài cũng đã chính thức mở cửa trở lại từ cuối tháng 4 năm 2025 với hệ thống radar xua đuổi chim để đảm bảo không lặp lại bất kỳ thảm kịch tương tự nào.

Tổng hợp