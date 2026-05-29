9 nước đồng loạt có động thái, Kiev nhận tin xấu - Nga tuyên bố "truy tìm" bunker lãnh đạo Ukraine

Phòng tuyến sụp đổ, quân Ukraine hỗn loạn

Đài TST (Nga) ngày 29/5 đưa tin, tình hình trên nhiều hướng mặt trận đang trở nên bất lợi với Ukraine, đặc biệt tại Kramatorsk, Konstantinovka và khu vực Đông Zaporizhzhia.

Các tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine chịu sức ép lớn, trong khi UAV và các nhóm trinh sát – phá hoại Nga khiến cục diện trong những đô thị tiền tuyến ngày càng khó kiểm soát.

Tại Kramatorsk, TST mô tả tình hình đang nóng lên. Bom lượn FAB-250 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo chiến trường, còn FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất) hoạt động gần như suốt ngày đêm.

Bài viết nhấn mạnh, ngay cả cảnh sát địa phương cũng phải tham gia đối phó UAV, thay vì chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự trong thành phố.

Trên hướng Konstantinovka, Đại tá lực lượng đặc nhiệm Ukraine Vladimir Antonyuk cho biết, tình hình trong thành phố khá "hỗn loạn". Các nhóm trinh sát Nga hoạt động theo từng nhóm nhỏ, phân tán trong thành phố và đã xuất hiện tại cả khu vực trung tâm.

Chỉ trong 24 giờ, phía Ukraine phát hiện khoảng 10 nhóm như vậy. Việc vô hiệu hóa các nhóm này trong những tòa nhà cao tầng bằng UAV gần như không hiệu quả. Nếu muốn truy quét, Ukraine buộc phải tập trung lực lượng gần mục tiêu, nhưng mỗi khi quân số tập trung tại một điểm, UAV và pháo binh Nga lại lập tức đánh tới.

Ở mặt trận Đông Zaporizhzhia, TST cho biết khu vực này bùng lên dữ dội sau chuyến kiểm tra của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tại sở chỉ huy Cụm quân "Vostok".

Nga tuyên bố kiểm soát Verkhnyaya Tersa, Dobropasovo và đặc biệt là Vozdvizhevka – địa điểm được TST mô tả là mắt xích then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây sông Gaychur.

Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Trong bối cảnh chiến trường gia tăng áp lực, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky buộc phải khẩn cấp kêu gọi Mỹ hỗ trợ thêm hệ thống phòng không, đặc biệt là tên lửa Patriot.

Tuy nhiên, Washington đã không phản hồi đề nghị của nhà lãnh đạo Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), Nhà Trắng và lãnh đạo các đảng tại Quốc hội Mỹ không có phản ứng công khai nào.

Trên mạng xã hội của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, cũng như các thành viên trong hai ủy ban đối ngoại của Quốc hội Mỹ, không xuất hiện đề cập đáng chú ý nào về bức thư của ông Zelensky. Truyền thông Mỹ cho biết Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi rõ ràng.

Trước đó, TST dẫn Kyiv Independent cho biết ông Zelensky đã gửi thư khẩn cấp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, trước hết là tên lửa Patriot. Kiev lo ngại lượng tên lửa đánh chặn còn lại không đủ để bảo vệ các thành phố trước các đợt tấn công quy mô lớn.

Trong thư, ông Zelensky đề nghị Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đẩy nhanh cung cấp vũ khí, đồng thời nhấn mạnh Ukraine gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Sau đó, ông Zelensky xác nhận trên Telegram rằng rất hiếm khi lãnh đạo một quốc gia gửi thư đồng thời tới Tổng thống và Quốc hội Mỹ, nhưng tình hình hiện nay buộc Kiev phải hành động nhanh và hiệu quả.

Không chỉ tại Mỹ, TST cho rằng Kiev cũng đang đối mặt với dấu hiệu giảm nhiệt hỗ trợ từ châu Âu. Bài viết dẫn Financial Times cho biết số quốc gia tham gia sáng kiến của Czech nhằm mua đạn dược cho Ukraine đã giảm một nửa, từ 18 xuống còn 9 nước.

Đây không phải một cơ chế nhỏ, bởi Tổng thống Czech Petr Pavel từng thừa nhận sáng kiến này cung cấp tới một nửa số đạn pháo cỡ lớn mà Ukraine nhận được.

Việc một nửa số nước ban đầu rút khỏi cơ chế này cho thấy sự mệt mỏi ngày càng rõ trong nội bộ phương Tây. Dù Đức và một số quốc gia Bắc Âu vẫn còn tham gia, ông Pavel cũng công khai nói về khó khăn trong phân bổ gánh nặng tài chính và thừa nhận rất khó tìm được phương án thay thế.

Nga tuyên bố săn lùng các bunker của chính quyền Kiev

Trong lúc Kiev thiếu phòng không, TST cho biết Moscow đang phát tín hiệu thay đổi cách lựa chọn mục tiêu. Sau tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu rằng Nga có đủ năng lực để tấn công Kiev, Duma Quốc gia Nga thông báo chiến thuật tấn công sẽ được xem xét lại căn bản.

Theo TST, mục tiêu không chỉ là các cơ sở quân sự thông thường, mà còn là những trung tâm chỉ huy và các bunker lãnh đạo được bảo vệ nghiêm ngặt – nơi các quyết định được đưa ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov cho biết, quyền lực thực sự nằm trong các bunker ngầm và các sở chỉ huy kiên cố của Ukraine. Đây mới là những mục tiêu mà Nga sẽ nhắm tới.

Chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk, theo TST, nêu ba nhóm mục tiêu ưu tiên. Nhóm thứ nhất là các cơ quan chỉ huy quân sự và sở chỉ huy.

Nhóm thứ hai là các cơ sở sản xuất quân sự, gồm nhà máy "Arsenal" ở Kiev, các nhà máy "Artem", "Kristall", cùng những cơ sở liên quan tới tập đoàn Rheinmetall của Đức đang triển khai năng lực sửa chữa tại Ukraine. Nhóm thứ ba là hệ thống điều phối và quản lý hàng không, đặc biệt là các đầu mối liên quan tới tiêm kích F-16.

TST cho biết danh sách mục tiêu còn bao gồm Sở chỉ huy trung tâm của quân đội Ukraine, sở chỉ huy ngầm của Quân khu Kiev trước đây và sở chỉ huy của cơ quan tình báo. Đặc biệt, bài viết nhắc tới bunker chính phủ nằm dưới văn phòng tổng thống tại số 11 phố Bankova, mang mật danh ChZ-417.

TST dẫn một số cựu nghị sĩ Ukraine nói rằng hệ thống bunker của Kiev phần lớn là di sản từ thời Liên Xô. Cựu nghị sĩ Spiridon Kilinkarov cho rằng Liên Xô từng chuẩn bị Ukraine cho kịch bản đối đầu quân sự với phương Tây, vì vậy các công trình ngầm được xây dựng với quy mô lớn.

Theo ông Kilinkarov, ông Zelensky có bunker riêng, thậm chí được thiết kế để chịu được một cuộc tấn công hạt nhân.

Cựu nghị sĩ Vladimir Oleynik bổ sung rằng vị trí chính xác của các bunker là bí mật quốc gia, nhưng khu vực chung nằm trong khu phố chính phủ, nơi có Nội các, quốc hội và văn phòng tổng thống. Ông Oleynik nói các công trình này tồn tại không chỉ ở Kiev, mà còn tại Lviv, Dnipro và Odessa, nhưng chỉ rất ít người có quyền tiếp cận.

Theo TST, ba diễn biến đang nối với nhau thành một chuỗi: phòng tuyến Ukraine chịu sức ép, ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ phòng không nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ Washington, trong khi châu Âu cũng bắt đầu giảm nhiệt hỗ trợ.

Trong bối cảnh đó, Moscow công khai nói tới việc nhắm vào các trung tâm ra quyết định. Nếu các tuyên bố này được chuyển thành hành động, giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể sẽ không chỉ diễn ra ở tiền tuyến, mà còn hướng vào các mắt xích chỉ huy sâu trong hậu phương Ukraine.