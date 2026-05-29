Tên lửa của tỉ phú Amazon chưa phóng đã phát nổ

Một tên lửa của Blue Origin đã phát nổ trên bệ phóng tại Tổ hợp phóng 36 thuộc Trạm Không gian Cape Canaveral - Mỹ.

Blue Origin là công ty hàng không vũ trụ và thám hiểm không gian được tỉ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Tập đoàn Amazon, thành lập vào năm 2000.

Tên lửa New Glenn cao khoảng 106 m, được thử nghiệm "đốt nóng" động cơ hôm 28-5 trước khi phóng 48 vệ tinh băng thông rộng Amazon Leo lên quỹ đạo trái đất tầm thấp.

Vụ nổ xảy ra ngay sau 21 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

Tên lửa New Glenn cao khoảng 106 m được thử nghiệm "đốt nóng" động cơ hôm 28-5. Ảnh: The Mirror

Blue Origin cho biết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi đã gặp sự cố bất thường trong quá trình thử nghiệm đốt nóng động cơ hôm nay. Tất cả nhân viên đều an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có thêm chi tiết".

Theo USA Today, nhà sáng lập tập đoàn Amazon Jeff Bezos cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân nhưng họ đang nỗ lực tìm hiểu vấn đề. Ông tuyên bố công ty sẽ xây dựng lại bất cứ thứ gì cần thiết và tiếp tục các vụ phóng.

Trên X, tỉ phú Elon Musk bày tỏ: "Vô cùng đáng tiếc. Thử nghiệm tên lửa rất khó". Công ty vũ trụ của ông Musk tuần trước cũng gặp sự cố ngoài ý muốn trong quá trình phóng.

Một tên lửa của Blue Origin đã phát nổ trên bệ phóng tại Tổ hợp phóng 36 thuộc Trạm Không gian Cape Canaveral - Mỹ. Video: CBS News

Video về khoảnh khắc tên lửa New Glenn phát nổ đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đoạn video cho thấy một vụ nổ đột ngột và mạnh mẽ, sau đó tên lửa nhanh chóng chìm trong đám cháy lớn.

Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jared Isaacman cho biết du hành vũ trụ rất khắc nghiệt và việc phát triển khả năng phóng tên lửa hạng nặng mới là vô cùng khó khăn.

Ông Isaacman nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hợp tác với đối tác để hỗ trợ điều tra sự cố này, đánh giá tác động ngắn hạn đến nhiệm vụ và tiếp tục phóng tên lửa. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ tác động nào đến chương trình Artemis và Căn cứ Mặt trăng khi biết thêm chi tiết".

Blue Origin chưa công bố ngày phóng dự kiến nhưng theo một bản tư vấn kế hoạch hoạt động của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, tên lửa này dự kiến phóng sớm nhất vào ngày 4-6.

Theo Xuân Mai

Người Lao động

Từ Khóa:
tỉ phú Amazon

