Kiếm 2,3 tỷ đồng khi tự bán nhà bằng AI, liệu ngành môi giới BĐS có thay đổi?

Đang ngồi trong ô tô, anh Stuart A.Thompson, một nhà báo công nghệ của tờ New York Times (NYT) nhận được một cuộc gọi trị giá nửa triệu USD.

Đầu dây bên kia là một môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Giọng bà đầy hoài nghi khi hỏi anh có thực sự tự mình thực hiện toàn bộ quy trình đăng bán nhà hay không. Bà không thể tin người ở đầu dây bên kia chỉ là một tay mơ.

"Vậy anh thực sự không phải là môi giới chuyên nghiệp sao?" bà hỏi.

"Không," anh trả lời. "Đây là căn nhà đầu tiên tôi tự bán."

"Tôi làm nghề này lâu rồi và tôi đã chắc chắn anh là một môi giới lão luyện," bà kinh ngạc. "Từ ngôn từ anh dùng, cách sắp xếp thông tin cho đến các email phản hồi đều quá chuyên nghiệp."

Nhưng thực ra, "bộ não" đứng sau toàn bộ chiến dịch đó không phải là anh, mà là AI.

Vài ngày trước đó, vị ký giả công nghệ này đã bấm nút bắt đầu một thử nghiệm mạo hiểm với tài sản lớn nhất của gia đình mình: Liệu anh có thể bán nhà mà không cần đến môi giới con người, chỉ bằng cách trò chuyện với một vài chatbot?

Là một phóng viên công nghệ, anh từng chứng kiến AI thay đổi y học, kinh doanh và cả quân sự. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ hoạt động thế nào trong thế giới phức tạp của thị trường bất động sản.

"Chúng ta thực sự làm được sao? Chúng ta đâu biết gì về mảng này," vợ anh lo lắng hỏi.

"Cứ tin anh," anh chỉ biết trả lời bằng sự tự tin liều lĩnh. "AI sẽ lo được hết."

Phí môi giới quá đắt

Vợ chồng anh Stuart sở hữu một căn nhà cấp bốn rộng rãi với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm tại ngoại ô New York. Họ mua nó với giá 520.000USD vào bốn năm trước. Nhưng khi chuẩn bị đón đứa con thứ hai, cả hai quyết định chuyển đi. Ban đầu, họ cũng định làm như 91% người bán nhà khác là thuê môi giới.

Định giá là khâu quan trọng nhất. Vợ chồng anh ước tính nhà mình có giá khoảng 550.000 USD dựa trên các trang web bất động sản, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến chuyên gia.

Thế nhưng, khi họ liên hệ với vài môi giới, những người này chỉ nhún vai đồng ý một cách hời hợt. Một người nói thuật toán của công ty cô định giá nhà thấp hơn cả giá mua ban đầu. Một người khác sau khi đi xem một vòng liền phán thẳng thừng: "Anh chị chuẩn bị tinh thần chịu lỗ đi."

Sự hoài nghi của anh về giá trị của môi giới bắt đầu lớn dần. Hơn nữa, chi phí dịch vụ của họ quá đắt đỏ: anh sẽ phải trả khoảng 3% hoa hồng cho môi giới của mình và 3% cho môi giới của người mua, tổng cộng hơn 30.000 USD. Tại sao anh phải trả một số tiền lớn như vậy chỉ để nhận về một giao dịch lỗ?

Tò mò, anh thử nhập thông tin căn nhà vào một chatbot AI và yêu cầu viết một bài mô tả đăng bán. Kết quả thật kinh ngạc. AI đã tạo ra những dòng giới thiệu đầy cảm xúc, mô tả ngôi nhà là một không gian "ngập tràn ánh sáng", "truyền cảm hứng" và "hoàn hảo cho những người yêu thiên nhiên".

Anh nhận ra vai trò của môi giới truyền thống đã lỗi thời. Họ không còn độc quyền nắm giữ dữ liệu thị trường nữa khi các trang web như Zillow đã công khai mọi thứ. Anh quyết định thay thế hoàn toàn môi giới bằng Gemini, chatbot của Google với mức phí chỉ 7,99 USD một tháng.

Khi chatbot trở thành "quản gia" đắc lực

Suốt ba tuần chuẩn bị, vị ký giả đã hỏi AI hàng trăm câu hỏi. Khi cần thuê thợ chụp ảnh, chatbot gợi ý các đơn vị địa phương và hướng dẫn cách sắp xếp album ảnh sao cho hút mắt nhất từ ngoại thất, sau đó đến bếp, và sơ đồ mặt bằng.

Anh dùng dịch vụ Homecoin với giá 200 USD để tự đăng tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu chung (MLS). Những thuật ngữ pháp lý phức tạp đều được AI giải nghĩa cặn kẽ chỉ trong vài giây.

Dẫu vậy, AI cũng có lúc suýt “xui dại" anh. Khi anh phàn nàn về việc phải trả hoa hồng cho môi giới phía người mua, chatbot khuyên anh hãy ghi thẳng vào bài đăng là "hoa hồng 0%". May mắn là anh biết luật, bởi hành vi này là phạm quy và có thể bị phạt nặng theo quy định mới năm 2024. Anh đã kịp thời bỏ qua lời khuyên tai hại đó.

Đến sáng thứ Năm, tin đăng của anh chính thức xuất hiện trên Zillow. Nó trông chuyên nghiệp đến mức không ai có thể nhận ra người đăng là một kẻ hoàn toàn mù tịt về bất động sản.

Chỉ vài giờ sau khi đăng, hộp thư của anh ngập tràn yêu cầu xem nhà. Bắt đầu hoảng loạn, anh quyết định giao toàn quyền giao tiếp cho AI. Anh yêu cầu các môi giới chỉ liên lạc qua email hoặc tin nhắn. Họ viết gì, anh copy-paste vào chatbot; chatbot trả lời thế nào, anh gửi ngược lại cho họ.

Chiều thứ Sáu, một môi giới nhắn tin muốn chốt nhanh bằng tiền mặt. Anh cuống cuồng hỏi AI làm sao để từ chối khéo nhằm chờ đợi các đề nghị cao hơn. Anh gõ vội: "Tôi có cần nói kiểu 'tôi không chơi chiêu' hay 'tôi không ép giá' không?"

Thông thường chatbot rất ngọt ngào, nhưng lần này nó đưa ra một lời khuyên sắc sảo như một gáo nước lạnh: "Tuyệt đối không được nói những câu đó.

Trong đàm phán, ngay khi bạn nói 'tôi không chơi chiêu', đối phương sẽ nghĩ ngay là bạn đang chơi chiêu. Nó khiến bạn trông giống như một kẻ nghiệp dư đang cảm thấy tội lỗi vì muốn đòi thêm tiền."

Đó là lúc anh nhận ra AI không chỉ cung cấp thông tin, nó đang cung cấp sự khôn ngoan và chiến thuật tâm lý của một chuyên gia lão luyện.

Cuối tuần đó là một chuỗi thử thách tâm lý. Nhiều khách đến xem nhưng chê phòng ngủ nhỏ hoặc tầng hầm bị ẩm. Anh rơi vào khủng hoảng và nghĩ mình sẽ thất bại.

Chatbot đã gửi cho anh một lời an ủi đầy thấu hiểu: "Việc có cảm giác hụt hẫng sau những lượt xem đầu tiên là hoàn toàn bình thường. Khi người ta không xuống tiền ngay lập tức, bạn sẽ bắt đầu nhìn ngôi nhà của mình bằng con mắt khắt khe của một người lạ."

Đến thời hạn chót vào chiều thứ Hai, họ nhận được 3 lượt trả giá. Tất cả đều cao hơn nhiều so với mức giá chào bán.

Chiến thắng ngọt ngào

Bước vào giai đoạn thương lượng cuối cùng, anh vô cùng lo lắng. Nhưng khi nhìn vào các văn bản đề nghị, anh thấy chúng thực ra rất đơn giản.

Anh tải các tài liệu này lên chatbot. AI lập tức phân tích và đưa ra quyết định mà vợ chồng anh hoàn toàn đồng ý: Chọn lời đề nghị có tính đảm bảo cao nhất, dù giá có thấp hơn một chút so với mức cao nhất.

Trong lúc thảo luận với chatbot về các điều khoản đối ứng, anh nảy ra một ý tưởng táo bạo: Liệu anh có thể yêu cầu người mua tự trả phí hoa hồng cho môi giới của họ thay vì bắt anh trả không? Điều này sẽ giúp anh tiết kiệm thêm 12.000 USD ngay lập tức.

Nếu có môi giới đại diện cho anh, họ sẽ không bao giờ đồng ý đề xuất này vì nó chạm vào "chén cơm" của ngành. Nhưng anh tự làm một mình, và chatbot ủng hộ anh. Anh gửi đề xuất đi và phía người mua chấp nhận ngay lập tức!

Cuối cùng, họ chốt bán căn nhà với giá hơn 600.000 USD. Thương vụ thành công mỹ mãn. Sau khi trừ đi các chi phí, việc tự bán nhà bằng AI đã giúp anh "bỏ túi" thêm hơn 90.000 USD (bao gồm phần chênh lệch giá bán và khoảng 36.000 USD tiền phí môi giới tiết kiệm được), tương đương khoảng 2,3 tỷ đồng.

Trải nghiệm này thuyết phục anh rằng, AI đang biến các môi giới bất động sản trở nên giống như các đại lý du lịch ngày nay. Họ từng là người dẫn đường không thể thiếu, nhưng giờ đây chỉ còn là một dịch vụ gia tăng tùy chọn cho những ai quá bận rộn và thừa tiền.

Hợp đồng đã ký xong, vị ký giả mở chatbot lên và gõ dòng lệnh tiếp theo: "Tôi cần mua một căn nhà mới và tôi muốn tự làm không cần môi giới. Tôi nên bắt đầu từ đâu?"

Nguồn: The New York Times﻿