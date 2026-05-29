Chàng trai Trung Quốc gây chấn động Hollywood với phim AI làm trong 10 ngày, chi phí chỉ 11 triệu đồng

Một hiện tượng hiếm có vừa xuất hiện trong cộng đồng làm phim và công nghệ, khi một thanh niên có học vấn ở mức trung bình tại Trung Quốc tạo ra cú hích lớn mang tầm quốc tế. Bằng việc tận dụng tối đa sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), người thanh niên này đã hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ trong vòng 10 ngày với mức ngân sách vô cùng khiêm tốn là 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 11 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhỏ bé này được anh đầu tư một cách chiến lược vào việc mua các gói đăng ký phần mềm và token để phục vụ quá trình sản xuất.

Một thanh niên 29 tuổi tên Liu Ziyu ở Yunnan, Trung Quốc, đã dùng công nghệ AI để tạo ra phim ngắn Zombie Scavenger chỉ trong 10 ngày với ngân sách hơn 11 triệu đồng.

Tác phẩm gây tiếng vang lớn này mang tên Zombie Scavenger, được chính tác giả Liu Ziyu, 29 tuổi, sinh sống tại huyện Xinping thuộc tỉnh Yunnan, tự tay phát hành trên các nền tảng mạng xã hội ở đại lục vào ngày 9 tháng 5.

Theo thông tin từ Chuncheng Evening News, ban đầu bộ phim hoàn toàn không tạo ra bất kỳ làn sóng chú ý đáng kể nào tại thị trường quê nhà. Tuy nhiên, số phận của tác phẩm đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi PJ Accetturo - một nhà làm phim AI lừng danh có trụ sở tại Hollywood - tình cờ xem được và quyết định chia sẻ nó trên mạng xã hội vào ngay ngày hôm sau.

Tác phẩm đã bất ngờ gây sốt toàn cầu với hơn 60 triệu lượt xem sau khi được đạo diễn Hollywood PJ Accetturo chia sẻ, hết lời khen ngợi và ngỏ ý muốn tuyển dụng.

Sức lan tỏa từ lời giới thiệu của vị đạo diễn Hollywood đã tạo ra một hiệu ứng bùng nổ chưa từng có. Cho đến thời điểm hiện tại, bản báo cáo cho biết bộ phim ngắn này đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên toàn thế giới. Vị đạo diễn Hollywood đã không giấu nổi sự kinh ngạc trước chất lượng vượt trội của tác phẩm. PJ Accetturo đã công khai viết những lời khen ngợi có cánh trên mạng xã hội: "Đây là một trong những phim ngắn hay nhất mà tôi từng xem trong nhiều năm".

Sự ấn tượng của Accetturo lớn đến mức ông thiết tha muốn tìm kiếm nhân tài đứng sau thước phim này. Ông đã đăng tải thêm lời kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ liên kết đến các nền tảng xã hội của đạo diễn, đồng thời bày tỏ mong muốn được tuyển dụng anh. Accetturo phỏng đoán rằng tác giả là một nhà sáng tạo người Trung Quốc đang hoạt động trên nền tảng Douyin.

Bộ phim mang phong cách Atompunk, lấy cảm hứng từ WALL-E của Disney, được thực hiện bởi một cựu lái tàu tốt nghiệp trường nghề, không hề có nền tảng về IT hay nghệ thuật.

Khi cộng đồng mạng nhiệt tình chuyển tiếp thông điệp của đạo diễn Accetturo đến Liu, phản ứng của anh lại vô cùng chân thực và khiêm tốn. Anh đáp lời vị đạo diễn một cách thẳng thắn và lịch sự: "Tôi không nói tiếng Anh. Tôi muốn tập trung vào công việc của mình ở Trung Quốc".

Dù từ chối lời đề nghị hấp dẫn, Liu tiết lộ anh và đội ngũ của Accetturo đã có những cuộc trao đổi thân thiện qua thư từ. Đội ngũ từ Mỹ đã mở ra một cơ hội lớn cho anh khi nhắn nhủ rằng bất cứ khi nào anh muốn tham gia sản xuất phim hay quảng cáo tại thị trường Mỹ trong tương lai, anh đều có thể chủ động liên hệ với họ.

Đối mặt với cánh cửa tiến vào Hollywood, Liu điềm tĩnh chia sẻ rằng hiện tại anh chưa có ý định sang Mỹ, và đối với anh, đội ngũ của Accetturo giờ đây giống như những người bạn tốt phương xa.

Bất chấp cơ hội làm việc tại Mỹ, Liu đã từ chối khéo léo vì rào cản ngôn ngữ và muốn tập trung phát triển sự nghiệp tại quê nhà Trung Quốc.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của bộ phim ngắn dài ba phút rưỡi chính là phong cách Atompunk hoài cổ nhưng độc đáo. Đây là một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc xoay quanh một nhân vật robot và một búp bê mô hình. Nguồn cảm hứng cốt lõi để Liu xây dựng nên kịch bản cảm động này đến từ WALL-E - tác phẩm khoa học viễn tưởng lãng mạn hoạt hình máy tính vô cùng nổi tiếng do hãng Disney sản xuất vào năm 2008.

Hành trình tạo ra Zombie Scavenger càng trở nên phi thường khi công chúng biết đến bối cảnh xuất thân của tác giả. Liu hoàn toàn không được đào tạo bài bản qua bất kỳ trường lớp nào về công nghệ thông tin (IT) hay nghệ thuật hình ảnh. Hành trang học vấn của anh chỉ là tấm bằng tốt nghiệp từ một trường kỹ thuật với chuyên ngành lái và bảo trì động cơ đốt trong.

Trước khi chuyển sang làm một nhiếp ảnh gia đám cưới như hiện tại, người thanh niên này đã có ba năm miệt mài mưu sinh với nghề lái tàu. Việc bén duyên với công nghệ AI của anh cũng rất tình cờ. Vào đầu năm nay, theo lời thúc giục của cha mẹ, anh bắt đầu tìm tòi làm video bằng AI để chuẩn bị tài liệu quảng cáo cho lễ khai trương khách sạn thuộc sở hữu của gia đình.

Liu Ziyu

Sau những nỗ lực tự mày mò học hỏi, Liu đã đúc kết được một bí quyết riêng để biến những dòng lệnh khô khan thành các thước phim vô cùng sống động. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt logic một cách rõ ràng cho hệ thống AI. Khác với việc chỉ ra lệnh một cách máy móc, công thức tối ưu mà Liu áp dụng bao gồm sự kết hợp hài hòa giữa chuyển động, động lực và tâm trạng của nhân vật.

Sự thành công vang dội của bộ phim đã mang lại những cơ hội hợp tác thiết thực ngay tại quê nhà. Bản quyền sở hữu trí tuệ của Zombie Scavenger đã chính thức được ủy quyền cho một công ty điện ảnh Trung Quốc, trong đó Liu vẫn giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng câu chuyện chính. Trước những vinh quang và sự chú ý bất ngờ ập đến, cựu lái tàu 29 tuổi vẫn giữ một cái đầu lạnh.

Anh khẳng định sự chán ghét trước việc bị "chóng mặt" bởi những thành công mang tính ngắn hạn và thề sẽ tiếp tục con đường học tập nghiêm túc. Lời hứa chân thành của anh về dự án tiếp theo với hy vọng tiếp tục vượt qua sự đánh giá khắt khe của công chúng đang để lại vô vàn sự kỳ vọng trong lòng những người hâm mộ.