Trung Quốc bỏ ra 10 triệu đồng làm phim bằng AI, bất ngờ thu về 500 triệu view chỉ sau 3 ngày!

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng và giới mộ điệu điện ảnh đang không ngừng bàn tán về một hiện tượng lạ lùng mang tên Hoắc Khứ Bệnh. Đây là một bộ phim ngắn có thời lượng khoảng 23 phút, tái hiện câu chuyện về vị danh tướng lẫy lừng thời Hán Vũ Đế trong cuộc chiến chống lại quân Hung Nô.

Tuy nhiên, điều khiến người xem phải "lạnh sống lưng" không chỉ nằm ở nội dung hào hùng mà chính là nguồn gốc ra đời của nó: toàn bộ tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Với độ hoàn thiện đáng kinh ngạc từ những cảnh thiên quân vạn mã xông trận đến từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt nhân vật, Hoắc Khứ Bệnh đã chính thức đặt ra một dấu hỏi lớn về tương lai của ngành diễn ảnh truyền thống.

Theo các số liệu được công bố vào đầu năm 2026, bộ phim này chỉ tiêu tốn khoảng 3.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 10 triệu VNĐ) chi phí sản xuất. Đây là một con số không tưởng đối với một tác phẩm đạt chất lượng hình ảnh và ánh sáng ở đẳng cấp điện ảnh. Thế nhưng, hiệu quả mà nó mang lại lại vô cùng khủng khiếp khi thu về tới 500 triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Sự tương phản cực độ giữa chi phí và doanh thu này đã làm lung lay các logic kinh doanh và sản xuất phim ảnh vốn đã tồn tại hàng thập kỷ qua, đồng thời đưa khái niệm "chi phí thấp, lưu lượng cao" trở thành tiêu điểm nóng hổi của toàn ngành.

Bóc tách sự thành công về mặt kỹ thuật, người ta tìm thấy sự hiện diện của Namistory, một nền tảng do tập đoàn 360 ra mắt vào đầu năm 2026. Đây là hệ thống chủ đạo vào việc tạo ra hình ảnh AI ở cấp độ công nghiệp, cho phép tích hợp toàn diện các quy trình từ phân tích kịch bản, phân cảnh thông minh đến tạo hình ảnh cuối cùng. Cơ chế tự động hóa cao của nền tảng này đã giải quyết triệt để bài toán về chất lượng không ổn định và hạn chế năng suất vốn là rào cản của các tác phẩm AI trước đây. Nhờ đó, việc sáng tạo hình ảnh không còn là một quá trình thủ công rườm rà mà đã dần tiến tới sự chuẩn hóa và quy mô hóa.

Đặc biệt, chi phí cho mỗi giây kỹ xảo đã có một sự sụt giảm gây sốc. Nếu như trước đây, người ta phải chi khoảng 3.000 nhân dân tệ cho mỗi giây kỹ xảo chất lượng cao, thì nay con số đó chỉ còn vỏn vẹn 3 nhân dân tệ. Với mức giá rẻ hơn tới 1.000 lần, năng suất lao động cũng theo đó mà bùng nổ. Một nhóm nhỏ chỉ gồm 3 nhân sự hiện đã có đủ khả năng để sản xuất hàng loạt 80 tập phim chỉ trong vòng 5 ngày. Khái niệm về một "đoàn phim một người" từng bị coi là viển vông, nay đã trở thành một thực tế hiện hữu, đe dọa thay đổi hoàn toàn cấu trúc nhân sự trong ngành điện ảnh.

Đạo diễn của bộ phim, Dương Hàm Hàm, trong một bài đăng trên Weibo đã xác nhận hiệu suất làm việc thần tốc này. Ông cho biết toàn bộ tác phẩm được hoàn thành chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Hình ảnh và video được thực hiện thông qua nền tảng của tập đoàn 360, trong khi phần hậu kỳ được hỗ trợ bởi ứng dụng Jianying. Đáng chú ý, tác phẩm này thậm chí còn được hoàn thiện trước khi phiên bản Seedance 2.0 ra mắt, cho thấy sức mạnh tiềm tàng của công nghệ ngay cả ở giai đoạn sơ khai. Ngoài ra, ê kíp còn sản xuất một bài hát chủ đề cùng tên để tăng tính lan tỏa cho bộ phim.

Sự trỗi dậy quá nhanh của phim ngắn AI không chỉ mang lại niềm phấn khích về công nghệ mà còn gieo rắc nỗi lo về một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn. Đằng sau sự hào nhoáng của những con số lượt xem là áp lực đào thải nặng nề đối với những mô hình truyền thống dựa trên nguồn vốn lớn và sự phân công lao động phức tạp. Khi công nghệ mang lại cả hiệu quả lẫn quyền lực cho các nhà sáng tạo cá nhân, cấu trúc ngành chắc chắn sẽ phải trải qua một đợt tái cấu trúc đau đớn.

Trong khi đó, tại Hollywood, các nghệ sĩ tên tuổi cũng bắt đầu bày tỏ quan điểm về làn sóng này. Diễn viên Jay Duplass nhận định rằng, dù công nghệ có tiến xa đến đâu, yếu tố cốt lõi vẫn là việc kể chuyện bằng trái tim. Ông thừa nhận xu hướng giới trẻ dùng AI để làm phim bom tấn là không thể ngăn cản, nhưng nghệ thuật vẫn cần một linh hồn. Đồng quan điểm, ngôi sao Chris Pratt khẳng định AI vốn là sản phẩm do con người tạo ra, nên nó mang theo mọi khiếm khuyết và giới hạn của chính con người. Chris Pratt nhấn mạnh ông không cảm thấy bất an vì tin rằng AI không bao giờ có thể thay thế được tính nhân văn - thứ vốn là cốt lõi của đạo diễn, biên kịch và diễn viên.

Dẫu còn nhiều tranh cãi về việc liệu AI có thể chạm tới chiều sâu của nghệ thuật hay không, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận:Ai đang là một xu hướng tất yếu. Các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng từ nó sẽ ngày càng mở rộng. Tương lai của điện ảnh sẽ thay đổi ra sao, liệu tính nhân văn có đủ sức đứng vững trước sự càn quét của những thuật toán giá rẻ, đó vẫn là câu chuyện mà chúng ta phải tiếp tục quan sát trong những năm tới.