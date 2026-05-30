TST: Ông Zelensky vừa dứt lời, bão lửa trút xuống Ukraine - Báo động rú vang, đây là điều ông Shoigu đã nói

Ukraine chuyển "màu lửa", còi báo động vang khắp cả nước

Đài TST (Nga) ngày 29/5 đăng bài viết có tiêu đề "Bất ngờ: Chỉ 30 phút sau phát biểu của ông Zelensky, toàn Ukraine chuyển "màu lửa": Còi báo động rú vang khắp cả nước. Hóa ra đây là điều ông Shoigu đã nói tới".

Theo đó, tình hình Ukraine bất ngờ nóng lên khi còi báo động phòng không vang lên trên diện rộng. Trên bản đồ cảnh báo, nhiều khu vực đồng loạt chuyển sang "màu lửa", báo hiệu tình trạng nguy hiểm trên khắp cả nước. Còi báo động rú vang tại Kiev và nhiều thành phố khác, trong khi các nguồn tin địa phương bắt đầu ghi nhận những vụ nổ đầu tiên.

Theo các nguồn tin địa phương, các vụ nổ đã xuất hiện tại tỉnh Kirovograd. Một số báo cáo khác cũng nhắc tới các đợt tấn công tại tỉnh Sumy. Diễn biến này khiến bầu không khí tại Ukraine trở nên đặc biệt căng thẳng, nhất là sau những cảnh báo liên tiếp từ phía Nga trong những ngày gần đây.

Kênh cộng đồng lớn của Ukraine Trukha sau đó thông tin rằng Nga đã cho tiêm kích MiG-31K cất cánh. Đây là loại máy bay thường được Ukraine theo dõi sát sao do có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ngay sau thông tin này, người dân tại nhiều khu vực được kêu gọi nhanh chóng xuống nơi trú ẩn.

Kiev "đỏ lửa" chỉ 30 phút sau bài phát biểu của ông Zelensky. Ảnh: TST

Theo các nguồn tin địa phương, Nga được cho là đang chuẩn bị sử dụng tên lửa Kinzhal. Cùng lúc, những nhóm UAV Geran đầu tiên cũng đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Đây là lý do khiến hệ thống cảnh báo tại nhiều khu vực được kích hoạt gần như đồng loạt.

Tình hình tại Kiev đang trở nên căng thẳng hơn sau các cảnh báo liên tiếp từ Moscow. Đặc biệt, việc Ukraine chuyển sang trạng thái báo động trên diện rộng khiến nhiều người lập tức nhớ lại tuyên bố trước đó của ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Ông Shoigu từng nói rằng các cuộc tấn công mà phía Nga đã cảnh báo có thể được tiến hành bất cứ lúc nào. Vì vậy, theo cách nhìn của phía Nga, lời kêu gọi rời khỏi Kiev không phải là thông điệp mang tính hình thức, mà là một cảnh báo nghiêm túc.

Một chi tiết khác cũng được chú ý là việc Nga dường như đang nâng cấp các phương tiện tấn công không người lái nhằm gây khó khăn hơn cho hệ thống đánh chặn của Ukraine.

Trước đó, Business Insider đưa tin Lực lượng Vũ trang Nga đã bắt đầu lắp đặt thiết bị tác chiến điện tử ở phần đuôi UAV, nhằm gây nhiễu hoạt động của các thiết bị đánh chặn Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận rằng những UAV được nâng cấp theo cách này đã được sử dụng trong các đợt tấn công.

Điều này khiến thách thức phòng không của Kiev trở nên nặng nề hơn. Ukraine không chỉ phải đối phó với tên lửa tầm xa và các loại vũ khí tốc độ cao, mà còn phải tìm cách đánh chặn những UAV đã được cải tiến để vượt qua hoặc làm suy yếu khả năng phòng thủ.

Với Kiev, mỗi tiếng còi báo động lúc này không chỉ còn là tín hiệu cảnh báo thông thường. Nó còn là lời nhắc rằng những cảnh báo từ Moscow có thể được chuyển thành hành động vào bất cứ thời điểm nào.

Thách thức phòng không của Kiev đang trở nên nặng nề hơn trước đà tấn công của Nga. Ảnh: TST

Ông Zelensky phát biểu khẩn: Nga có thể còn tấn công quy mô lớn hơn sát Ngày Kiev

Trong lúc tình hình Ukraine vừa trải qua một đợt báo động căng thẳng, lúc 14h02 ngày 29/5, ông Zelensky lại đưa ra một cảnh báo khác, mang tính hướng tới giai đoạn tiếp theo. Theo ông, Nga không chỉ dừng lại ở những đòn tấn công hiện tại, mà còn đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới trước thềm "Ngày Kiev" được tổ chức vào ngày 31/5.

Nhà lãnh đạo lưu ý, thông tin này do các cơ quan tình báo Ukraine thu thập được.

"Chúng tôi có thông tin từ các cơ quan tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới" - ông Zelensky nói.

Vị Tổng thống đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây cần đưa ra "phản ứng chung" trước nguy cơ này. Ông hối thúc NATO và các nước ủng hộ Kiev tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không, phòng thủ tên lửa, đồng thời đề xuất tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Volodymir Zelensky. Ảnh: Reuters

Cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Moscow trước đó tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào một ký túc xá tại LNR trong tháng 5. Theo phía Nga, vụ việc khiến 21 trẻ em thiệt mạng, và Moscow coi đây là một trong những lý do khiến họ thay đổi cách tiếp cận.

Kiev được cho là đang chuyển một phần sức ép sang NATO bằng cách kêu gọi liên minh này đưa ra "phản ứng chung". Tuy nhiên, phương Tây đến nay vẫn chưa chứng minh được rằng họ có thể bảo vệ Kiev như thế nào trước các đợt tấn công quy mô lớn.

Trước đó, Romania, một thành viên NATO, từng gặp lúng túng trước tình huống UAV bay vào không phận. Đây được xem như một ví dụ cho thấy khả năng phản ứng của phương Tây không phải lúc nào cũng chắc chắn.

Nhìn tổng thể, hai diễn biến đặt cạnh nhau cho thấy áp lực đối với Kiev đang tăng lên rõ rệt. Đợt báo động trên diện rộng cho thấy các đòn tấn công vẫn đang tiếp diễn, còn phát biểu khẩn của ông Zelensky lại mở ra một nguy cơ khác: Nga có thể tiếp tục tung ra một đợt tấn công quy mô lớn hơn trong thời điểm sát Ngày Kiev 31/5.

Trong lúc này, Bankova không chỉ phải theo dõi từng tiếng còi báo động, mà còn phải chuẩn bị cho khả năng những cảnh báo từ Moscow sẽ được chuyển thành hành động ở quy mô lớn hơn. Bởi như ông Shoigu đã nói, đòn đánh mà Nga cảnh báo có thể đến vào bất cứ thời điểm nào.