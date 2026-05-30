Nga chế tạo "kỳ quan công nghệ", cả hành tinh chỉ có vài chiếc: Tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới

Lò phản ứng RITM-200

Bộ phận Chế tạo Máy của Rosatom, công ty năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước của Nga, đã hoàn thành việc xây dựng một tổ máy lò phản ứng có công suất 58 MWe. Đây là lò phản ứng đầu tiên trong số hai lò phản ứng sẽ được sử dụng để xây dựng tổ máy đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng của Nga nhằm xây dựng một hạm đội điện hạt nhân nổi.

Theo World Nuclear News, lò phản ứng RITM-200C sẽ là một trong hai lò phản ứng được lắp đặt trên chiếc đầu tiên trong hạm đội các tổ máy điện hạt nhân nổi theo kế hoạch của Nga. Đây sẽ là dự án đầu tiên cung cấp năng lượng không phát thải carbon cho sản xuất công nghiệp, với bốn tổ máy phát điện nổi được dành riêng cho dự án này.

RITM-200C là phiên bản cải tiến của các lò phản ứng RITM-200 đang hoạt động trên loạt tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất. Tổng cộng, bộ phận Chế tạo máy của Rosatom đang trong các giai đoạn sản xuất khác nhau của 14 tổ máy lò phản ứng dựa trên RITM-200 dành cho tàu phá băng và các đơn vị phát điện nổi.

Khi các quốc gia tìm cách đảm bảo tương lai năng lượng của mình bằng cách chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, họ đang ngày càng hướng tới các nhà máy điện hạt nhân. Trang Interesting Engineering trước đây đã đưa tin về việc Trung Quốc đang tích cực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đồng thời tăng cường lắp đặt các nhà máy điện gió và điện mặt trời.

Không giống như các nguồn năng lượng tái tạo, có sản lượng không ổn định và đòi hỏi hệ thống lưu trữ quy mô lớn, năng lượng hạt nhân có thể được sản xuất theo yêu cầu. Mặc dù vẫn còn vấn đề về chất thải phóng xạ, những người ủng hộ năng lượng hạt nhân chỉ ra rằng việc sản xuất điện năng dồi dào mà không phát thải carbon là khả thi trong ngắn hạn, cho phép các quốc gia đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Nhà máy điện nổi của Nga

Năm 2020, nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov của Nga đã đi vào hoạt động. Với hai lò phản ứng hạt nhân KLT-40S trên tàu, nhà máy này đến nay đã sản xuất hơn 1,2 tỷ kWh điện, đồng thời giảm được 400.000 tấn khí thải nhà kính.

Nhiệt lượng do các lò phản ứng tạo ra cũng được tái sử dụng để sưởi ấm nhà cửa của người dân trong trung tâm điện Chaun-Bilibino. Từ mức đóng góp chỉ 20% vào lưới điện năm 2020, nhà máy điện hạt nhân Akademik Lomonosov hiện nay hỗ trợ 60% tải điện của trung tâm này.

Được khích lệ bởi thành công đó, Rosatom hiện đang lên kế hoạch xây dựng toàn bộ hạm đội các nhà máy điện hạt nhân nổi, sử dụng phiên bản cải tiến của lò phản ứng RITM-200, loại lò phản ứng được sử dụng trên các tàu phá băng của Nga.

Bắt đầu sản xuất hàng loạt

Việc Rosatom gần đây xác nhận hoàn thành lò phản ứng RITM-200C đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của quá trình sản xuất hàng loạt các nhà máy điện hạt nhân nổi. Các tổ máy điện nổi (FPU-106) sẽ cung cấp điện cho một cụm công nghiệp khai thác đồng ở Khu tự trị Chukotka, trở thành dự án đầu tiên được vận hành bằng nguồn năng lượng loại này.

Lò phản ứng 58 MWe, được sản xuất tại nhà máy ZiO-Podolsk thuộc Phân khu Chế tạo Cơ khí, là một trong hai lò phản ứng sẽ được lắp đặt trong hệ thống FPU. Các lò phản ứng RITM-200 được lựa chọn vì chúng đã chứng minh được hiệu quả trong điều kiện vùng Bắc Cực.

Các tổ máy FPU-106 được thiết kế để cung cấp công suất 106 MWe, với chu kỳ nạp nhiên liệu từ 5-7 năm và tuổi thọ 40 năm.

“Hiện nay, Nga là quốc gia duy nhất có nhà máy điện hạt nhân nổi đang hoạt động, và chúng tôi dự định duy trì vị thế dẫn đầu trong phát triển các công nghệ quy mô nhỏ, cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến và ít phát thải carbon cho các đối tác của chúng tôi trong và ngoài nước”, ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc của Rosatom, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Nga tin tưởng rằng các tổ máy điện nổi của họ sẽ đáp ứng được tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện tại và tiềm năng ở các khu vực xa xôi và ngoài khơi, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Tập đoàn Rosatom đang phát triển một tổ máy điện nổi cho thị trường quốc tế với công suất 100 MWe, chu kỳ tiếp nhiên liệu 10 năm và tuổi thọ 60 năm.

“Rosatom tiếp tục mở rộng phạm vi các tổ máy điện nổi của mình, và việc hoàn thành lò phản ứng đầu tiên cho tổ máy điện hạt nhân nổi dẫn đầu là một cột mốc quan trọng”, ông Likhachev kết luận.