Chuyên gia Trung Quốc kinh ngạc khi xem một video UFO mà Mỹ công bố: “Thứ này quả thực không bình thường”

Trong số rất nhiều video về Hiện tượng Anomalous chưa xác định (UAP - hay còn gọi là UFO) được công bố gần đây, có một đoạn clip đặc biệt thu hút sự chú ý của Trương Nam (Zhang Nan) – một nhà nghiên cứu tại Bắc Kinh chuyên nghiên cứu về các hiện tượng bất thường chưa rõ nguồn gốc.

Đoạn ghi hình kéo dài gần 5 phút này được ghi lại vào năm 2020 bởi một cảm biến hồng ngoại hướng lên bầu trời của quân đội Mỹ tại bang Florida, với nhãn dán "NAG UAP 1 Jun 20".

Đoạn phim dường như cho thấy một vật thể có hình dáng giống người đang đứng yên trong một khoảng thời gian dài, trước khi đột ngột xuất hiện trở lại tại một điểm xa xôi nằm ngoài tầm nhìn của camera.

Theo chuyên gia Trương Nam, nếu chuyển động này đại diện cho một sự dịch chuyển vật lý thực sự, chứ không phải do lỗi cảm biến hay hiện tượng nhiễu ảnh, thì đặc tính vận hành của nó quả thực vô cùng phi thường.

Ông cho biết, các đánh giá có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ ra rằng vật thể này có thể đã trải qua gia tốc vượt quá 600g, tương đương với khoảng 600 lần lực hấp dẫn của Trái Đất.

Hiện tượng UAP bí ẩn có thể vượt trội hơn bất kỳ máy bay nào đã biết

Nhà nghiên cứu Trương Nam lưu ý rằng mức gia tốc ước tính kể trên là điều chưa từng có tiền lệ nếu so sánh với năng lực của ngành hàng không vũ trụ hiện nay. Ông giải thích rằng các phi công là con người thường sẽ mất ý thức ở mức gia tốc khoảng 12g, trong khi ngay cả những chiếc máy bay không người lái (drone) bền bỉ nhất thông thường cũng chỉ giới hạn ở mức khoảng 30g.

Theo ông, gia tốc vượt quá 600g sẽ vượt xa giới hạn vận hành của bất kỳ phương tiện bay hay sinh vật sống nào mà công chúng từng biết tới. Dẫu vậy, ông cũng cảnh báo việc vội vã đưa ra kết luận chắc chắn. Vì vật thể này không cho thấy bất kỳ hệ thống đẩy trực quan nào và dường như có sự thay đổi hình dạng trong quá trình di chuyển, chuyên gia Trương Nam lập luận rằng khả năng xảy ra mức gia tốc cực hạn như vậy – dù rất phi thường – vẫn không thể hoàn toàn loại trừ.

Mặc dù đánh giá các tài liệu UAP mới được Ngũ Giác Đài công bố là có sức thuyết phục hơn so với những hình ảnh mờ nhạt và hạn chế được công khai trong những năm trước, ông Trương vẫn cho rằng giá trị khoa học của chúng vẫn còn bị giới hạn.

Tờ South China Morning Post đưa tin, ông lưu ý bộ sưu tập dữ liệu đã giải mật này chủ yếu bao gồm ảnh chụp và video, đi kèm rất ít dữ liệu radar, dữ liệu đo xa hoặc dữ liệu quang phổ để có thể cho phép tiến hành một cuộc phân tích nghiêm ngặt hơn.

Nhà phân tích người Trung Quốc cũng chỉ ra rằng việc thiếu thông tin kỹ thuật hỗ trợ này khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn trong việc đưa ra những kết luận có ý nghĩa về hiện tượng được quan sát.

Ông gợi ý rằng các tập dữ liệu có giá trị nhất có thể đã không được bao gồm trong đợt công bố rộng rãi này, đồng thời nói thêm rằng những tài liệu có ý nghĩa nghiên cứu lớn hơn có thể vẫn đang bị các cơ quan chức năng Mỹ giữ lại.

Sự bảo mật UFO của Ngũ Giác Đài có thể nhằm bảo vệ công nghệ cảm biến quân sự

Chuyên gia Trương Nam nhận định việc giữ lại một số dữ liệu UAP giúp bảo vệ thông tin tình báo quân sự nhạy cảm và ngăn chặn các đối thủ đánh giá năng lực cảm biến của Mỹ.

Ông mô tả nghiên cứu UAP tại Mỹ là một lĩnh vực được tài trợ tốt, nhận được sự hỗ trợ từ cả quân đội lẫn sự quan tâm của công chúng. Ngược lại, Trung Quốc đặt trọng tâm lớn hơn vào việc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất, sử dụng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới để tìm kiếm các dấu hiệu tiềm ẩn của sự sống bên ngoài Trái Đất.

Trong khi đó, các nhà khoa học Trung Quốc đang theo đuổi công cuộc tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất thông qua Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST). Một nhóm nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn Trương Đồng Kiệt (Zhang Tongjie) thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh dẫn đầu đã và đang phân tích các tín hiệu vũ trụ đầy triển vọng, được chọn lọc từ hơn một triệu lượt phát hiện ban đầu được ghi nhận bởi Đài quan sát Arecibo cũ ở Puerto Rico.

Trong khoảng thời gian ba năm, các nhà nghiên cứu đã dành từ 20 đến 30 giờ thời gian sử dụng kính thiên văn để nghiên cứu khoảng 100 ứng viên tín hiệu có triển vọng nhất.

Mặc dù dữ liệu vẫn đang trong quá trình phân tích, ông Trương Đồng Kiệt tin rằng đây vẫn là một trong những phương pháp hứa hẹn nhất để phát hiện sự sống ngoài Trái Đất. Ông lưu ý rằng lĩnh vực này hiện đang được thúc đẩy phần lớn bởi các nhà nghiên cứu ở Mỹ và Trung Quốc.

Theo ông Trương, các cuộc điều tra UAP tập trung vào các vật thể hoặc hiện tượng được báo cáo là quan sát thấy ở gần Trái Đất, trong khi cách này tiếp cận một cách rộng lớn hơn bằng cách tìm kiếm và phân tích các tín hiệu sóng cực ngắn có thể đang truyền đi qua những khoảng cách bao la trong không gian từ các nền văn minh tiềm ẩn ngoài Trái Đất.