Việt Nam giúp tạo điều chưa từng thấy trên đồng ruộng Cuba, Chủ tịch Díaz-Canel nói: 'Đây là thịnh vượng'

Đài BBC (Anh) ngày 31/5 đưa tin, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã có chuyến thăm Công ty Nông nghiệp và Chế biến ngũ cốc Los Palacios tại tỉnh Pinar del Río của nước này vào ngày 28/5 để thị sát tiến độ hợp tác với công ty Agri-VMA của Việt Nam trong hoạt động sản xuất lúa gạo.

Hôm 28/5, trong chuyến thăm Công ty Nông nghiệp và Chế biến ngũ cốc Los Palacios tại tỉnh Pinar del Río, Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (giữa, đang bốc gạo) đã trao đổi với lãnh đạo công ty Agri-VMA Nguyễn Văn Quang (ngoài cùng bên phải, sơ mi trắng). Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Cuba

Trong một bài viết với nhan đề "Tại Cuba, lúa gạo nảy mầm từ tình bạn chân thành", Văn phòng Chủ tịch Cuba thông báo rằng, với mô hình hợp tác này, năng suất đạt 9 tấn/ha, một con số "chưa từng thấy" ở đảo quốc này trong nhiều năm.

"Nhờ sự kết hợp kinh nghiệm của Cuba với các kỹ thuật và công nghệ thâm canh của Việt Nam, hơn 800 ha đã được gieo trồng và dự kiến sẽ đạt 1.700 ha, với mục tiêu sản lượng 14.000 tấn gạo", Văn phòng Chủ tịch Cuba dẫn lời Michel Ballate Camejo - Tổng giám đốc công ty Los Palacios.

Ông Camejo cũng cho biết công ty Agri-VMA của Việt Nam hiện được giao quyền sử dụng 1.000 ha đất và đang triển khai các mô hình sản xuất chung với đối tác Cuba.

"Agri-VMA đã trải qua khoảng ba vụ sản xuất tại đây và đạt năng suất vượt xa mức trung bình hiện nay của cả nước [Cuba]", ông Camejo nói.

Trong những hình ảnh mà Văn phòng Chủ tịch Cuba đăng tải, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel trực tiếp trao đổi với đại diện của Agri-VMA (trong đó có Chủ tịch công ty là ông Nguyễn Văn Quang) và Los Palacios.

"Họ đang đề xuất biến nơi này thành dự án mẫu để đào tạo nông dân khắp cả nước Cuba. Và tôi nghĩ là hoàn toàn nên làm như vậy, bởi toàn bộ kinh nghiệm đang được tích lũy tại đây có thể được chuyển giao, thậm chí cho cả những địa phương khác", ông Díaz-Canel nói.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa vào canh tác toàn bộ diện tích đất có thể sử dụng được, nói rằng: "Vẫn còn rất nhiều đất của Cuba chưa được trồng trọt."

Cuối chuyến thị sát, sau khi trò chuyện với những người nông dân trong một kho thóc và hỏi thăm về thu nhập của họ, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel phát biểu: "Đây chính là sự thịnh vượng trong sản xuất: Chúng ta thay thế hàng nhập khẩu, đạt được những sản lượng mà trước đây không có, tạo ra việc làm/thu nhập cho các hộ nông dân, cuộc sống tốt hơn… Điều này gắn liền với thịnh vượng."

Trên trang Facebook của Văn phòng Chủ tịch Cuba với gần 400.000 người theo dõi, một bài viết đăng ngày 29/5 về sự hợp tác này có dòng kết: "Cảm ơn #Việt Nam vì sự hỗ trợ trong suốt thời gian qua".

Đứng trước cánh đồng lúa chín rộng hàng ngàn hecta, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trực tiếp trao đổi với lãnh đạo công ty Agri-VMA Nguyễn Văn Quang. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Cuba

Theo BBC, trước đó, hồi tháng 3, ông Díaz-Canel đã gặp doanh nhân Nguyễn Văn Quang để trao đổi về thành công của mô hình hợp tác tại Los Palacios.

Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh những kết quả của sự hợp tác giữa Havana và Hà Nội trong lĩnh vực này và cho rằng kinh nghiệm đó cho thấy đất nước ông có thể tự đáp ứng nhu cầu về gạo.

"Trong thời gian ngắn, Cuba sẽ có thể tự cung tự cấp gạo", ông Díaz-Canel tuyên bố.