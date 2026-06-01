Iran lên tiếng về thông tin tổng thống từ chức

Một quan chức cấp cao Iran gọi các thông tin về việc Tổng thống Masoud Pezeshkian từ chức là "trò chơi truyền thông".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 31-5, Phó Trưởng Ban Truyền thông Văn phòng Tổng thống Iran, ông Mehdi Tabatabaei, cho biết các thông tin về việc Tổng thống Pezeshkian từ chức là “sai sự thật”.

Ông Tabatabaei khẳng định: “Tổng thống Pezeshkian sẽ không từ bỏ việc phục vụ nhân dân Iran. Iran sẽ không thoái lui khỏi con đường thống nhất và đoàn kết”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA

Hôm 31-5, trang Iran International dẫn một nguồn tin tiết lộ “Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran”.

Bức thư nêu rõ “Tổng thống Pezeshkian và chính phủ của ông đã bị loại khỏi các quyết định quan trọng trong nước”.

“Khoảng trống quyền lực này đã cho phép các phe phái cứng rắn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nắm quyền kiểm soát những vấn đề then chốt” - nguồn tin của Iran International cho biết thêm.

Tổng thống Pezeshkian được cho là đã viết rằng trong hoàn cảnh như vậy, ông không thể điều hành đất nước một cách hiệu quả hoặc hoàn thành trách nhiệm pháp lý của mình và vì lý do đó, ông yêu cầu được từ chức ngay lập tức.

Theo Iran International, chưa rõ Văn phòng Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei có chấp nhận đơn từ chức của Tổng thống Pezeshkian hay không.

Vào tháng 4 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran “đang bị chia rẽ nội bộ nghiêm trọng” nhưng không giải thích chi tiết.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

