Xuất phát từ Nga, một tàu chở dầu bất ngờ bị một nước châu Âu chặn đứng giữa biển

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hải quân Pháp đã đổ bộ một tàu chở dầu trên biển với lộ trình xuất phát từ Nga .

Trong bài đăng trên X, ông Macron cho biết: “Chiến dịch diễn ra ở Đại Tây Dương, trên vùng biển quốc tế, với sự hỗ trợ của một số đối tác, bao gồm cả Vương quốc Anh”.

“Việc các tàu biển lách luật trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc chiến mà Nga đã tiến hành chống lại Ukraine trong hơn 4 năm qua là điều không thể chấp nhận được”, Tổng thống Pháp viết thêm. Ông cho biết tàu chở dầu này có tên là Tagor.

Cơ quan quản lý hàng hải Đại Tây Dương cho biết trong một tuyên bố riêng hôm thứ Hai (6/1) rằng hải quân Pháp đã lên một tàu chở dầu cách mũi Brittany hơn 400 hải lý (740 km) về phía tây. Tàu xuất phát từ Murmansk (Nga).

“Chiến dịch này nhằm mục đích kiểm tra quốc tịch của một tàu bị nghi ngờ treo cờ giả. Sau khi lên tàu, hải quân đã kiểm tra giấy tờ và xác nhận tính bất hợp pháp của quốc kỳ treo trên tàu. Theo luật pháp quốc tế và yêu cầu của viện kiểm sát, tàu đã được chuyển hướng”, thông báo cho biết.

Pháp và Anh đều tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Nga khi chúng đi qua vùng biển các nước này.

Tuy nhiên, dữ liệu vận chuyển cho thấy hàng chục tàu có liên hệ với Nga và chịu lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục đi qua vùng biển của Anh.﻿

Theo Reuters﻿

