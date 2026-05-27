Nhiều thủ tướng châu Âu sẵn sàng tham gia kiện EU vì lệnh cấm khí đốt Nga

Y Vân | 27-05-2026 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Thông tin này được Thủ tướng Slovakia chia sẻ trong một video đăng trên Facebook.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng người đứng đầu chính phủ của nhiều nước EU đã ám chỉ với ông về khả năng tham gia vụ kiện của Bratislava chống lại Ủy ban châu Âu (EC) về lệnh cấm nhập khẩu khí đốt của Nga.

Trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Fico chia sẻ: “Chúng tôi đã đệ đơn kiện Ủy ban châu Âu vì nguồn cung khí đốt của Nga sẽ chấm dứt vào năm 2027. Nhìn chung, chúng tôi cảm thấy rất tự tin, bởi vì nhiều người nói với chúng tôi rằng chúng tôi có lý lẽ rất vững chắc [để thắng kiện]. Nhiều thủ tướng đang ám chỉ với tôi rằng họ có thể sẽ tham gia cùng [chúng tôi]”.

Vào tháng 4, Slovakia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu về lệnh cấm mua khí đốt từ Nga. Như Thủ tướng Fico đã nói trước đó, Bratislava không coi vụ kiện là xung đột với EU, mà là một biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Theo ông, EU “hoàn toàn cần khí đốt và dầu mỏ của Nga”.

Hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga cho Slovakia sẽ hết hạn vào năm 2034.

Ngày 26/1, Hội đồng EU đã thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho EU từ ngày 1/1/2027 và lệnh cấm nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027. Lệnh cấm nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, và các hợp đồng khí đốt qua đường ống ngắn hạn phải được chấm dứt trước ngày 17/6/2026.

Cùng với Hungary, Slovakia vẫn là một trong hai quốc gia EU phụ thuộc nhiều nhất vào năng lượng từ Nga. Tổ chức nghiên cứu năng lượng Center for Research on Energy and Clean Air cho biết Bratislava vẫn nhận tới 86% dầu từ Moscow vào năm 2025.

T﻿heo Tass

