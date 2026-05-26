Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài chính Nga đón tin buồn

Anh Dũng | 26-05-2026 - 21:14 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 26/5, cơ quan quản lý tài sản liên bang Nga thông báo Nga đã thất bại lần hai trong việc bán đấu giá cổ phần tại tập đoàn khai thác vàng Uzhuralzoloto (UGC) bị tịch thu năm ngoái. Đây là một đòn giáng mạnh trong bối cảnh Moscow đang tìm cách giảm bớt áp lực ngân sách.

Tháng 7 năm ngoái, toà án Nga đã phán quyết tịch thu phần lớn cổ phần UGC từng thuộc sở hữu của doanh nhân Konstantin Strukov để chuyển giao cho nhà nước. Động thái này nằm trong làn sóng quốc hữu hóa quy mô lớn đối với các tài sản doanh nghiệp tại Nga thời gian qua.

Đầu tháng 5, một phiên đấu giá đã được tổ chức nhưng không không nhận được bất kỳ hồ sơ trả giá nào cho khối tài sản của ông Strukov. Khối tài sản này có giá khởi điểm 162,02 tỷ rúp (tương đương 2,22 tỷ USD), bao gồm 67,2% cổ phần UGC.

Lần thứ hai, phiên đấu giá bị huỷ bỏ vì chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ hợp lệ và thanh toán tiền đặt cọc. Cơ quan Rosimushchestvo cho biết có một nhà thầu khác đã bị loại do không thanh toán tiền cọc và cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Cơ quan này chưa cho biết họ có tổ chức tiếp một phiên đấu giá khác hay không.

Trong bối cảnh ngân sách ngày một eo hẹp, cuộc bán đấu giá tài sản thất bại lần này là một trở ngại với Bộ Tài chính Nga. Cơ quan này từng lên kế hoạch bán số cổ phần này từ cuối năm 2025.

Đáng chú ý, việc thiếu vắng nhà thầu đủ điều kiện diễn ra ngay cả khi phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá Hà Lan. Phương thức này cho phép hạ dần giá cho đến khi có người mua. Cơ chế này có thể khiến cổ phần bán đi với mức giá chỉ bằng một nửa giá chào bán ban đầu.

Một tài sản khác bị toà án tịch thu Sân bay Domodedovo của Moscow đã được bán qua hình thức đấu giá Hà Lan với giá chỉ 869 triệu USD, với một người tham gia đấu giá.

Phản ứng trước thông tin trên, cổ phiếu của UGC đã giảm 7,67% trên Sàn giao dịch Moscow (MOEX) trong phiên giao dịch chiều cùng ngày.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia

Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia Nổi bật

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow Nổi bật

Nhóm ‘Bộ tứ’ cùng nhau xây cảng biển ở nơi Trung Quốc đầu tư mạnh tay

Nhóm ‘Bộ tứ’ cùng nhau xây cảng biển ở nơi Trung Quốc đầu tư mạnh tay

21:11 , 26/05/2026
1,6 triệu xe điện bán ra chỉ trong 1 tháng: Thị trường ô tô toàn cầu đang đổi ngôi?

1,6 triệu xe điện bán ra chỉ trong 1 tháng: Thị trường ô tô toàn cầu đang đổi ngôi?

20:35 , 26/05/2026
"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp?

"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp?

20:00 , 26/05/2026
Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 80 tỷ thùng cùng gần 400 tỷ mét khối khí đốt

Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 80 tỷ thùng cùng gần 400 tỷ mét khối khí đốt

19:26 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên