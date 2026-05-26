"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp?

Theo ghi nhận, cổ phiếu niêm yết tại Milan của Ferrari đã giảm tới 6,1% trong phiên giao dịch buổi sáng, dù sau đó đã phục hồi nhẹ đôi chút. Đáng chú ý, mã cổ phiếu của thương hiệu đình đám này đã sụt giảm gần 27% trong vòng 12 tháng qua.

Được đặt tên là "Luce" (mang ý nghĩa là "ánh sáng" trong tiếng Ý), mẫu xe mang tính bước ngoặt này được ra mắt hoành tráng tại khu phức hợp biểu tượng Vela di Calatrava, Città dello Sport ở Rome (Ý). Đại diện nhà sản xuất xe thể thao có trụ sở tại Maranello giải thích, cái tên này được lựa chọn nhằm "gợi lên sự rõ ràng và tính định hướng".

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định mẫu xe rất được mong đợi này đánh dấu một sự khác biệt lớn so với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của những chiếc Ferrari truyền thống.

Nước đi này của "ngựa chồm" nước Ý cũng tỏ ra khá ngược dòng. Sự kiện ra mắt diễn ra ngay trong thời điểm các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ trong phân khúc xe sang, đặc biệt là Porsche và Lamborghini, đều đang phải thu hẹp các kế hoạch phát triển xe điện của riêng họ do nhu cầu thị trường ngày càng ảm đạm.

Bất chấp phản ứng thận trọng từ các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành Ferrari, ông Benedetto Vigna, vẫn gọi việc ra mắt mẫu Luce là một "ngày vô cùng, vô cùng quan trọng" đối với công ty, biểu tượng cho việc mở ra "một chương mới" trong lịch sử phát triển của hãng.

Trong quá khứ, Ferrari luôn tự hào về động cơ khủng bên trong những chiếc xe. Nhà sáng lập Enzo Ferrari từng nói rằng: "Tôi không bán xe, tôi bán động cơ. Những chiếc xe được tôi tặng kèm miễn phí vì cần phải có thứ gì đó để giữ những động cơ này lại".

Thế nhưng, với việc chuyển sang làm xe điện, triết lý này có vẻ đã không còn nhất quán.﻿

Khi được hỏi liệu công ty có thể làm hài lòng cả những khách hàng mới và tệp khách hàng truyền thống vốn đam mê động cơ đốt trong hay không, ông Vigna chia sẻ với phóng viên CNBC: "Khi bạn áp dụng một công nghệ mới, bạn luôn phải ghi nhớ một từ, đó là 'sự tôn trọng'."

"Tôn trọng công nghệ, bởi vì khi bạn sở hữu một công nghệ mới, bạn cần đảm bảo rằng công nghệ đó được thể hiện một cách chuẩn xác trong thiết kế. Do đó, thiết kế bắt buộc phải khác biệt," ông giải thích thêm.

Vị CEO nhấn mạnh rằng nhà sản xuất ô tô luôn tôn trọng những nhu cầu và mong muốn đa dạng của người dùng. Ông tin tưởng những khách hàng hiện tại sẽ thích thú với Luce, đồng thời hãng cũng sẽ hân hoan chào đón thêm nhiều khách hàng mới đến với thương hiệu nhờ vào mẫu xe thuần điện tiên phong này.

Tham khảo: CNBC﻿