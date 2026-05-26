Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp?

Hồng Duy | 26-05-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô hạng sang Ferrari đã chứng kiến một nhịp giảm mạnh ngay sau khi hãng chính thức trình làng mẫu xe thuần điện (EV) đầu tiên của mình.

"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận, cổ phiếu niêm yết tại Milan của Ferrari đã giảm tới 6,1% trong phiên giao dịch buổi sáng, dù sau đó đã phục hồi nhẹ đôi chút. Đáng chú ý, mã cổ phiếu của thương hiệu đình đám này đã sụt giảm gần 27% trong vòng 12 tháng qua.

Được đặt tên là "Luce" (mang ý nghĩa là "ánh sáng" trong tiếng Ý), mẫu xe mang tính bước ngoặt này được ra mắt hoành tráng tại khu phức hợp biểu tượng Vela di Calatrava, Città dello Sport ở Rome (Ý). Đại diện nhà sản xuất xe thể thao có trụ sở tại Maranello giải thích, cái tên này được lựa chọn nhằm "gợi lên sự rõ ràng và tính định hướng".

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định mẫu xe rất được mong đợi này đánh dấu một sự khác biệt lớn so với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của những chiếc Ferrari truyền thống.

Nước đi này của "ngựa chồm" nước Ý cũng tỏ ra khá ngược dòng. Sự kiện ra mắt diễn ra ngay trong thời điểm các đối thủ cạnh tranh sừng sỏ trong phân khúc xe sang, đặc biệt là Porsche và Lamborghini, đều đang phải thu hẹp các kế hoạch phát triển xe điện của riêng họ do nhu cầu thị trường ngày càng ảm đạm.

"Chập chững" bước chân vào làng xe điện, cổ phiếu hãng siêu xe bày giảm luôn 6% chỉ 1 phiên: Triết lý của nhà sáng lập trở nên... lạc nhịp? - Ảnh 2.

Bất chấp phản ứng thận trọng từ các nhà đầu tư, Giám đốc điều hành Ferrari, ông Benedetto Vigna, vẫn gọi việc ra mắt mẫu Luce là một "ngày vô cùng, vô cùng quan trọng" đối với công ty, biểu tượng cho việc mở ra "một chương mới" trong lịch sử phát triển của hãng.

Trong quá khứ, Ferrari luôn tự hào về động cơ khủng bên trong những chiếc xe. Nhà sáng lập Enzo Ferrari từng nói rằng: "Tôi không bán xe, tôi bán động cơ. Những chiếc xe được tôi tặng kèm miễn phí vì cần phải có thứ gì đó để giữ những động cơ này lại".

Thế nhưng, với việc chuyển sang làm xe điện, triết lý này có vẻ đã không còn nhất quán.﻿

Khi được hỏi liệu công ty có thể làm hài lòng cả những khách hàng mới và tệp khách hàng truyền thống vốn đam mê động cơ đốt trong hay không, ông Vigna chia sẻ với phóng viên CNBC: "Khi bạn áp dụng một công nghệ mới, bạn luôn phải ghi nhớ một từ, đó là 'sự tôn trọng'."

"Tôn trọng công nghệ, bởi vì khi bạn sở hữu một công nghệ mới, bạn cần đảm bảo rằng công nghệ đó được thể hiện một cách chuẩn xác trong thiết kế. Do đó, thiết kế bắt buộc phải khác biệt," ông giải thích thêm.

Vị CEO nhấn mạnh rằng nhà sản xuất ô tô luôn tôn trọng những nhu cầu và mong muốn đa dạng của người dùng. Ông tin tưởng những khách hàng hiện tại sẽ thích thú với Luce, đồng thời hãng cũng sẽ hân hoan chào đón thêm nhiều khách hàng mới đến với thương hiệu nhờ vào mẫu xe thuần điện tiên phong này.

Tham khảo: CNBC﻿

Cuộc cách mạng showroom với 15 tầng, 60 siêu xe và 0 nhân viên tư vấn: Độc lạ mô hình biến siêu xe trở thành lon nước giải khát tại Singapore

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia

Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia Nổi bật

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow Nổi bật

Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 80 tỷ thùng cùng gần 400 tỷ mét khối khí đốt

Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ dầu trữ lượng 80 tỷ thùng cùng gần 400 tỷ mét khối khí đốt

19:26 , 26/05/2026
Dzen: Cú chốt của ông Putin! Kiev chỉ có 3 ngày sơ tán, "đầu não" vào tầm ngắm - Kaliningrad bất ngờ báo động

Dzen: Cú chốt của ông Putin! Kiev chỉ có 3 ngày sơ tán, "đầu não" vào tầm ngắm - Kaliningrad bất ngờ báo động

19:00 , 26/05/2026
Số phận kho uranium làm giàu Iran sau tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump

Số phận kho uranium làm giàu Iran sau tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump

18:40 , 26/05/2026
Chủ doanh nghiệp Mỹ không dùng điện thoại, máy tính, internet... vẫn thành công

Chủ doanh nghiệp Mỹ không dùng điện thoại, máy tính, internet... vẫn thành công

18:20 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên