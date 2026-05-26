Dzen: Cú chốt của ông Putin! Kiev chỉ có 3 ngày sơ tán, "đầu não" vào tầm ngắm - Kaliningrad bất ngờ báo động

Cổng thông tin Dzen của Nga ngày 26/5 đưa tin, tình hình xung quanh chiến dịch quân sự đặc biệt dường như đã bước sang một ngưỡng căng thẳng mới. Theo bài viết, các cơ quan đặc nhiệm Nga vừa ngăn chặn một vụ tấn công lớn tại Ust-Luga, trong khi tỉnh Kaliningrad lần đầu tiên kể từ năm 2022 phải ban bố báo động phòng không.

Dù hiện chưa rõ có xảy ra cuộc tấn công thực tế hay không, những diễn biến này đang làm gia tăng lo ngại trong bối cảnh khu vực Baltic liên tục xuất hiện các tuyên bố cứng rắn liên quan tới vùng lãnh thổ tách biệt của Nga.

Ông Lavrov cũng đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ, còn Kiev được cho là chỉ có 3 ngày để sơ tán.

Như nhà lý luận quân sự Carl von Clausewitz từng nói, chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những phương tiện khác. Khi đối thoại và ngoại giao không còn phát huy tác dụng, tiếng súng bắt đầu lên tiếng.

Theo cách nhìn của bài viết, vụ tấn công của Ukraine tại Lugansk có thể đã trở thành một điểm ngoặt, đẩy tình hình leo thang lên mức chưa từng có.

Nga tuyên bố sẽ tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Ảnh: Wion

Bộ Ngoại giao cảnh báo, ông Lavrov lên tiếng

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo chính thức, cho rằng "giọt nước đã tràn ly". Theo tuyên bố này, ông Putin đã ra "cú chốt hạ", lực lượng Nga sẽ tiến hành các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào các "đầu não" ra quyết định và sở chỉ huy trên lãnh thổ Ukraine.

Moscow cho rằng vụ tấn công của Ukraine vào khu ký túc xá ở Starobelsk đã vượt quá giới hạn chịu đựng, đồng thời khuyến nghị người nước ngoài rời Kiev càng sớm càng tốt, còn người dân thủ đô Ukraine không nên tiếp cận các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết các đòn tấn công nhằm vào Kiev sẽ tập trung vào những địa điểm liên quan tới thiết kế, sản xuất và chuẩn bị sử dụng UAV của Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy.

Theo Dzen, trong những ngày gần đây, trụ sở trung tâm của Lục quân Ukraine tại Kiev và một cơ sở của Cơ quan An ninh Ukraine đã bị tấn công. Một số nguồn tin còn cho rằng Cơ quan Hải quan Nhà nước Ukraine cũng bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Không chỉ dừng ở tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên tiếng. Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Lavrov xác nhận rằng Nga dự định tấn công Kiev một cách có hệ thống.

Theo các phóng viên chiến trường của kênh Win-Win, ông Rubio sau đó giải thích trong một tuyên bố riêng rằng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chuyển thông điệp từ ông Vladimir Putin gửi Tổng thống Donald Trump, và ông Rubio đã chuyển lại thông điệp này.

Ông Rubio cũng bác bỏ thông tin cho rằng Nga yêu cầu riêng Mỹ rút nhân viên đại sứ quán khỏi Kiev, đồng thời nói rằng Moscow chỉ cảnh báo chung rằng các cơ sở ngoại giao tại thành phố này vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ.

Ông Rubio nói thêm rằng, các cuộc tấn công quy mô lớn từ cả hai phía cho thấy vì sao đây là một cuộc chiến khủng khiếp, hiện đã kéo dài lâu hơn Thế chiến II. Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy việc chấm dứt xung đột nếu có cơ hội.

Trong khi đó, Ukraine và châu Âu được cho là đang rất lo ngại. Theo Dzen, Ukraine chỉ có 3 ngày để sơ tán trước khi một đợt tấn công lớn có thể xảy ra.

Mặt trận tăng tốc

Trong lúc các chuyên gia quân sự còn đặt câu hỏi về việc Nga sử dụng các phương tiện không người lái trên biển, các xuồng Nga được cho là đã đánh chìm tàu huấn luyện Druzhba của Hải quân Ukraine, đang neo tại cảng Odessa trong đêm 26/5.

Ngoài ra, một mục tiêu quân sự lớn chưa được xác định tại Odessa cũng bị tấn công. Theo các nguồn tin từ lực lượng kháng chiến, thông tin về vụ việc này đang được giữ kín, trong khi các đoàn xe cứu thương mang biển số đặc biệt xuất hiện tại khu vực được xem là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tiến thêm tới 700m tại 20 khu vực ở tỉnh Sumy. Trên hướng Kharkov, mức tiến quân được nêu là tới 1.100m tại 11 khu vực. Tại tỉnh Chernihiv, phía Ukraine bắt đầu xây dựng công sự ở những khu vực mà quân đội Nga từng tiến qua trong năm 2022.

Nga tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine. Ảnh: TST

Tâm điểm trong 24 giờ qua là Konstantinovka. Các nguồn tin của phía Ukraine được dẫn lại cho rằng tình hình của lực lượng Ukraine trong thành phố đang trở nên nguy cấp.

Ở phía tây thành phố, bộ binh Nga đã xuất hiện thêm tại 2 tiểu khu. Lực lượng Nga đã chiếm các vị trí trong khu nhà cao tầng; phía Ukraine sử dụng pháo binh và UAV để tấn công, nhưng chưa thể ngăn việc quân Nga tiếp tục tập kết lực lượng.

Theo các dữ liệu mới nhất được phía Nga đưa ra, quân đội Nga đang mở rộng quyền kiểm soát trong khu vực đô thị Konstantinovka, tiến hơn 1,5km tại các tiểu khu phía nam. Lực lượng Nga cũng được cho là đã tiến thêm khoảng 2km trong khu dân cư tư nhân gần tiểu khu Stary Piter, hướng về trung tâm thành phố.

Một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên truyền thông, có biệt danh "Muchnoy", cũng được bài viết dẫn lời khi xác nhận rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine trong thành phố đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Theo nguồn này, các đơn vị xung kích Nga đã bám trụ tại các tiểu khu 7 Vetrov, Solnechny và Yuzhny, trong khi thế chủ động đang thuộc về quân đội Nga.

Không quân và pháo binh Nga được mô tả là đang từng bước tấn công lực lượng Ukraine ở tuyến sau, trong đó có các khu Tsentralny, Dekorativny và Belgiysky.

Dzen nhấn mạnh "mật độ hỏa lực dày đặc" khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn, trong khi UAV điều khiển bằng cáp quang liên tục phá hủy công sự. Chiến thuật được mô tả là gây sức ép từ hai bên sườn, kết hợp UAV FPV, pháo binh và không quân.

Theo đánh giá của Dzen, các tiểu khu ngoài rìa có nguy cơ bị cắt rời, còn toàn bộ thành phố có thể rơi vào thế suy yếu. Lực lượng Nga đã tiến vào bên trong ranh giới đô thị Konstantinovka, và cho rằng thời điểm quyết định tại khu vực này đang đến gần.