Chủ doanh nghiệp Mỹ không dùng điện thoại, máy tính, internet... vẫn thành công

Trong thời đại điện thoại thông minh và internet gần như trở thành vật bất ly thân của mọi người, một doanh nhân tại Mỹ lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn trái ngược. Không smartphone , không máy tính, không internet, thậm chí không dùng thẻ ngân hàng, John Foley (38 tuổi) điều hành doanh nghiệp của mình bằng những cuốn sổ tay, giấy ghi chú và bút viết truyền thống.

John Foley hiện là chủ một vườn ươm cây cảnh từng đoạt giải thưởng tại Holden (Mỹ). Anh cho biết quyết định quay trở lại “chế độ analog” đã giúp bản thân lấy lại sự tập trung, thời gian và cảm giác kiểm soát cuộc sống sau nhiều năm bị công nghệ chi phối.

John cảm thấy làm chủ cuộc sống của mình nhờ "cai công nghệ". (Ảnh: SWNS)

Từ bỏ iPhone vì bị “tra tấn” bởi thông báo

John Foley cho biết anh ngừng sử dụng chiếc iPhone 14 của mình cách đây 3 năm. Trước đó, điện thoại luôn khiến anh bị kéo vào vòng xoáy của email, tin nhắn và thông báo liên tục. “Tôi đã không dùng điện thoại di động hay máy tính trong nhiều năm rồi. Tôi điều hành công việc kinh doanh của mình bằng bút và giấy”, John chia sẻ.

Thời gian sử dụng màn hình trước đây của anh trung bình khoảng 5 giờ 40 phút mỗi ngày. Ban đầu John nghĩ rằng đó là khoảng thời gian phục vụ công việc hiệu quả, nhưng càng về sau anh càng nhận ra thực tế hoàn toàn ngược lại.

“Điều này (việc từ bỏ điện thoại) rất có tác dụng trị liệu và giải phóng. Tôi cảm thấy như mình đã lấy lại được quyền kiểm soát cuộc sống, tâm trí và cảm giác thành tựu của mình”, anh nói.

Không chỉ từ bỏ điện thoại, John còn dần loại bỏ máy tính cá nhân, internet và cả thẻ ngân hàng. Anh chuyển sang dùng tiền mặt cho hầu hết các giao dịch hằng ngày, còn công việc được ghi chép bằng nhật ký và giấy bút truyền thống.

Đến năm 2024, doanh nhân này quyết định ngừng hoàn toàn việc sử dụng internet. Các tài liệu, kế hoạch và báo cáo đều được anh viết tay hoặc trình bày trực tiếp trên bảng ghi chú.

John Foley đã bỏ điện thoại di động của mình ba năm trước. (Ảnh: SWNS)

Một ngày dường như dài gấp bốn lần

John cho biết việc không còn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng trả lời điện thoại hay phản hồi tin nhắn đã giúp cuộc sống của anh thay đổi đáng kể.

“Việc không thể luôn sẵn sàng trả lời điện thoại bất cứ lúc nào đã giúp tôi sống chậm lại. Chất lượng cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Ngày của tôi dường như dài gấp bốn lần và giờ đây tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc”, anh chia sẻ.

Theo John, khi không còn bị điện thoại lấp đầy mọi khoảng trống, anh có thể tập trung suy nghĩ sâu hơn thay vì liên tục bị ngắt quãng bởi thông báo. “Tôi không còn cảm thấy cần điện thoại để lấp đầy những khoảng thời gian trống hay những khoảnh khắc khó xử”, anh nói thêm.

Lần cuối cùng John sử dụng điện thoại di động là vào thứ Ba, ngày 13/6/2023. Quyết định gây nhiều tranh cãi này được đưa ra sau hai chuyến đi mà anh gọi là “thay đổi cuộc đời”, khi cố tình để điện thoại ở nhà.

Hai chuyến đi dẫn đến thay đổi hoàn toàn

Chuyến đi đầu tiên diễn ra ngày 18/5 khi John tới London (Anh) để gặp Helen Boem, khi đó là Giám đốc Phát triển Hoa của Triển lãm Hoa Chelsea. Hai người thảo luận về ứng dụng “The Wonder Garden” mà John và các cộng sự đang phát triển.

Ứng dụng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khách hàng tự thiết kế khu vườn và luống hoa thông qua vườn ươm của anh. Tuy nhiên, ngay trong chuyến đi, John bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phụ thuộc vào điện thoại.

“Chúng tôi bị lỡ tàu vì một người quên mang sạc điện thoại. Tối hôm đó, khi về căn nhà thuê, tôi lại thức khuya để nhắn tin. Sáng hôm sau, tôi quyết định sẽ không dùng điện thoại nữa”, anh kể lại.

Ban đầu, việc không có điện thoại khiến anh khá khó chịu. Nhưng sau đó, John nhận ra bản thân có nhiều thời gian hơn để trò chuyện trực tiếp với mọi người thay vì liên tục kiểm tra email hay WhatsApp.

Ngày tiếp theo, khi đến tham quan Bảo tàng Cung điện Lambeth, anh tiếp tục để điện thoại ở nơi lưu trú và nhận thấy khả năng tập trung được cải thiện rõ rệt. “Tôi có thể tập trung và học hỏi tốt hơn rất nhiều so với trước đây” , anh nói.

Một chi tiết khác cũng tác động mạnh đến quyết định của John là hình ảnh một người phụ nữ đang viết nhật ký trên chuyến tàu trở về từ London. “Ngày xưa, tất cả doanh nhân quan trọng và các công ty lớn đều làm việc bằng bút và giấy. Vậy tại sao bây giờ họ không thể?” , anh tự hỏi.

John Foley từ chối mọi hình thức công nghệ. (Ảnh: SWNS)

Hai tuần sau chuyến đi London, vào ngày 4/6, John tiếp tục tham gia chuyến cắm trại cuối tuần tại Pen-y-ghent ở Yorkshire Dales (Anh) cùng sáu người bạn. Một lần nữa, anh để quên điện thoại ở nhà. John thừa nhận nguyên nhân khiến mình quên thiết bị là quá bận trả lời tin nhắn, email và lướt mạng trước giờ xuất phát.

Sau chuyến đi, anh tự đặt ra cho bản thân thời hạn 2 tuần để cai hoàn toàn điện thoại. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, John quyết định tắt hẳn chiếc iPhone và cất nó ở đâu đó trong nhà như một thử thách kéo dài suốt 5 năm.

Ngày hôm sau, anh đi bộ khoảng 11km tới Clitheroe để mua cuốn nhật ký đầu tiên, sau khi quên mật khẩu Amazon và không thể hoàn tất bước xác thực hai lớp trên Etsy (ứng dụng thương mại điện tử ở Mỹ). Kể từ đó, giấy bút trở thành công cụ làm việc chính của doanh nhân này.

Loại bỏ internet và giao dịch trực tiếp với khách hàng

Đến tháng 9/2024, John tiếp tục đưa ra quyết định táo bạo hơn khi cắt bỏ hoàn toàn email và internet khỏi cuộc sống. Thay vì giao tiếp trực tuyến, anh ưu tiên gặp gỡ khách hàng trực tiếp và cung cấp các bản kế hoạch viết tay. Theo John, nhiều khách hàng thực sự đánh giá cao cách làm này vì nó mang lại cảm giác cá nhân và gần gũi hơn.

Vào mùa thu năm 2024, anh tiếp tục ngừng sử dụng thẻ ghi nợ, dù vẫn duy trì một tài khoản ngân hàng để thanh toán hóa đơn thông qua hình thức ghi nợ tự động.

Hiện khách hàng vẫn có thể liên hệ với công ty thông qua điện thoại cố định, thư từ hoặc email do các nhân viên khác phụ trách. Tuy nhiên, John cho biết anh cũng muốn từng bước loại bỏ dần những phương thức này trong tương lai.

Dẫu vậy, quá trình “cai công nghệ” không hề dễ dàng. John thừa nhận mùa đông đầu tiên không dùng điện thoại khiến anh cảm thấy rất cô đơn. Anh cũng phải học cách tổ chức thời gian và công việc theo phương thức hoàn toàn mới.

Hiện doanh nhân 38 tuổi hướng tới mục tiêu biến công ty của mình thành mô hình hoàn toàn không phụ thuộc công nghệ trước cuối năm 2026.

John đang dựa vào nhật ký và các cuộc gặp mặt trực tiếp để điều hành công việc kinh doanh của mình. (Ảnh: SWNS)

Từ bỏ ứng dụng AI để quay về cộng đồng

Dự án ứng dụng “The Wonder Garden” cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Thay vào đó, John chuyển sang mô hình kinh doanh trực tiếp, chủ yếu quảng bá thông qua truyền miệng và các khu vườn cộng đồng mà anh quản lý tại vườn ươm.

Theo anh, vấn đề lớn nhất mà con người hiện đại phải đối mặt là cảm giác thiếu thời gian. “Tình trạng thiếu thời gian là vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Nhưng khi vượt qua được giai đoạn phụ thuộc công nghệ, mọi thứ sẽ chậm lại và bạn sẽ lấy lại được thời gian của mình” , John nói.

Trong tương lai, anh dự định thành lập một tổ chức từ thiện nhằm tạo ra thêm nhiều không gian xanh cho cộng đồng phối hợp cùng chính quyền địa phương. Mục tiêu của dự án là giúp trẻ em có cơ hội tránh xa công nghệ, khám phá niềm vui của việc làm vườn và kết nối nhiều hơn với thiên nhiên.