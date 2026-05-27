Cuba đang thực hiện cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh bậc nhất thế giới

Nhắc đến năng lượng mặt trời, người ta thường nghĩ ngay đến Trung Quốc hay các cường quốc lớn tại châu Âu. Ít ai nghĩ đến Cuba - quốc đảo bị bao vây cấm vận hàng thập kỷ. Vậy mà chính Cuba vừa làm cả thế giới bất ngờ.

Hai kỷ lục trong hai ngày liên tiếp

Vào ngày 10/2/2026, Cuba tuyên bố đã tạo ra hơn 800 MW điện mặt trời chỉ trong một buổi chiều. Ngay ngày hôm sau, họ tự phá kỷ lục của mình với con số 900 MW - khiến Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba phải đăng hẳn một tweet ăn mừng.

Những con số này xuất hiện ngay sau khi Cuba nỗ lực đầu tư vào công suất điện mặt trời vào năm 2025, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách năng lượng của đất nước. Trên thực tế, chỉ riêng trong năm 2025, tỷ lệ điện mặt trời trong tổng sản lượng điện của cả nước đã tăng từ mức khiêm tốn 5,8% vào tháng 1/2025 lên mức đáng kể 20% vào cùng kỳ năm 2026.

Năng lượng tái tạo hiện chiếm khoảng 10% tổng lượng điện của Cuba, tăng từ khoảng 3% vào năm 2024. Quốc gia này cam kết con số đó sẽ tăng lên ít nhất 24% vào năm 2030, CNN ngày 13/5/2026 cho biết.

Cuba đang thực hiện một trong những cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh nhất hành tinh

NBC News ngày 25/5/2026 thông tin, Cuba gần đây đã công bố kế hoạch chuyển hoàn toàn sang năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Mặc dù một số chuyên gia đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này, nhưng với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Cuba đã có những bước tiến đáng kể trong việc lắp đặt các tấm pin mặt trời và các trang trại năng lượng mặt trời, đồng thời xây dựng một số trạm sạc điện bằng năng lượng mặt trời.

Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu năng lượng Ember, Cuba hiện đang thực hiện một trong những cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh nhất thế giới, với sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Cuba đặt mục tiêu cuối cùng sẽ xây dựng 92 công viên với sự hỗ trợ của Trung Quốc vào năm 2028.

Không thể phủ nhận rằng Cuba đang có những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, việc nguồn năng lượng này chỉ có sẵn vào ban ngày khiến mọi thứ trở nên khá phức tạp.

Tại Cuba, nhu cầu điện năng đạt đỉnh điểm vào khoảng từ 7 đến 8 giờ tối, tức là sau khi mặt trời lặn. Nếu quốc gia này không có hệ thống lưu trữ pin mạnh mẽ, toàn bộ lượng điện năng mặt trời được sản xuất vào ban ngày sẽ không có nơi nào để tiêu thụ. Để giúp giải quyết vấn đề này, Trung Quốc cũng đang xuất khẩu pin sang Cuba.

Trung Quốc còn cung cấp hơn 10.000 bộ pin mặt trời độc lập cho các hộ gia đình và cơ sở chưa được kết nối vào lưới điện quốc gia. Mỗi bộ đủ để chạy những thiết bị cơ bản như tủ lạnh, quạt và tivi - thứ mà với hàng nghìn gia đình Cuba, có thể thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống.

Sự đóng góp của Trung Quốc cho Cuba không chỉ giới hạn ở các chương trình năng lượng mặt trời. Nước này quan tâm đến việc khai thác tiềm năng năng lượng gió của Cuba và cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này.

Cho đến nay, các trang trại gió do các công ty Trung Quốc xây dựng ở nhiều vùng khác nhau của Cuba đã giúp ngăn chặn việc thải ra hàng tấn khí CO2 vào không khí.

