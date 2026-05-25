Cuba 'nhận quà' từ Trung Quốc

Đài DW (Đức) đưa tin, vào ngày 24/5, Cuba đã nhận được 15.000 tấn gạo do Trung Quốc tặng. Đây là chuyến hàng đầu tiên trong số nhiều chuyến hàng đã được hứa hẹn sẽ cập cảng Havana, phần nào giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt trầm trọng trên hòn đảo vùng Caribe này.

Lô gạo Trung Quốc đến Cuba một tuần sau khi tàu viện trợ của Mexico cập cảng Havana. Ảnh: AP

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên mạng xã hội rằng: "Cử chỉ cao đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết này sẽ đến được với hàng triệu người tiêu dùng trên khắp các tỉnh thành, cũng như các cơ sở y tế và giáo dục của chúng tôi."

"Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chân thành giữa Cuba và Trung Quốc đã được củng cố trong những thời điểm quan trọng", ông cho biết.

Đại sứ Trung Quốc tại Cuba Hua Xin phát biểu trên truyền hình Cuba rằng các chuyến hàng này đại diện cho "lượng viện trợ lương thực lớn nhất" từ Trung Quốc cho Cuba "trong những năm gần đây".

Lô hàng này là đợt đầu tiên trong số 60.000 tấn gạo mà Bắc Kinh cam kết sẽ giúp cải thiện tình hình kinh tế ở Cuba.

Tình hình năng lượng 'cấp bách'

Theo trang SSB Crack News (Ấn Độ), Cuba hiện đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, và càng trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt tăng cường của Mỹ. Các lệnh trừng phạt này đã leo thang kể từ tháng 1, trùng với lập trường cứng rắn mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Theo dữ liệu từ Liên minh Điện lực Nhà nước (UNE) do hãng tin EFE (Tây Ban Nha) tổng hợp, vào ngày 24/5, có tới 64% lãnh thổ Cuba bị mất điện đồng thời.

Chính phủ Cuba mới đây đã thừa nhận rằng tình hình năng lượng của hòn đảo đang "cấp bách" và "cực kỳ căng thẳng", với một số vụ mất điện ở thủ đô Havana kéo dài 22 giờ hoặc hơn nữa.

Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy cho biết rằng nước này đã cạn kiệt dầu mỏ - một vấn đề nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như giao thông và y tế. Trong lịch sử, Cuba đã từng phải đối mặt với tình trạng mất điện, nhưng cuộc khủng hoảng hiện tại đã leo thang đến mức đáng báo động.

Tuần trước, một kỷ lục không mong muốn đã được thiết lập khi 70% lãnh thổ Cuba đồng thời bị mất điện vào thời điểm nhu cầu tiêu thụ năng lượng đạt mức cao nhất. Tuần này, tác động của các sự cố mất điện dao động từ 58% đến 65% diện tích đảo.

Theo DW, Cuba cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu năng lượng, trong đó chỉ có khoảng 40.000 thùng được sản xuất trong nước. Nhiều nghiên cứu độc lập ước tính rằng cần từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD để vực dậy hệ thống năng lượng của Cuba.