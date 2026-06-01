Thành phố tặng máy điều hòa miễn phí cho người cao tuổi thu nhập thấp

Để đủ điều kiện đăng ký, người tham gia phải từ 65 tuổi trở lên, đang sinh sống tại Kingston (Canada), thuộc diện thu nhập thấp, đồng thời sống trong chung cư.

Trước nguy cơ nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi, chính quyền thành phố Kingston, bang Ontario (Canada) triển khai chương trình tặng máy điều hòa cho người lớn tuổi có thu nhập thấp.

Gần đây, thành phố chính thức phê duyệt khoản ngân sách 17.000 USD (hơn 447 triệu đồng) để triển khai chương trình.

Bà Ruth Noordegraaf, Giám đốc Phát triển Cộng đồng và Phúc lợi của thành phố, cho biết những đợt nắng nóng kéo dài đang trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

"Người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền, là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi nắng nóng kéo dài. Chương trình là bước đi thiết thực giúp cư dân chuẩn bị tốt hơn trước các đợt nắng nóng trong tương lai", bà nói.

Ảnh minh họa: Kingstondaily.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ phối hợp với các tổ chức địa phương để huy động tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt máy điều hòa cho người dân, góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình lớn tuổi, tờ Kingstondaily đưa tin ngày 28/5.

Sau khi được lắp đặt, người nhận hỗ trợ sẽ tự chịu trách nhiệm về thủ tục bảo hành, bảo trì cũng như chi phí điện năng phát sinh trong quá trình sử dụng. Đại diện thành phố sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả chương trình vào cuối năm 2026 trước khi báo cáo lại Hội đồng Thành phố vào năm sau.

Để đủ điều kiện đăng ký, người tham gia phải từ 65 tuổi trở lên, đang sinh sống tại Kingston, thuộc diện thu nhập thấp, đồng thời sống trong chung cư.

Ngoài ra, người đăng ký cần tự xác nhận được nhân viên y tế khuyến nghị dùng máy điều hòa để hỗ trợ sức khỏe, không cần nộp giấy tờ hay hồ sơ y tế.

Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại các trung tâm cộng đồng và văn phòng dịch vụ xã hội của thành phố trước 16h ngày 10/6.

Do số lượng máy điều hòa có hạn, những hồ sơ hợp lệ sẽ được đưa vào danh sách bốc thăm ngẫu nhiên. Những người được chọn sẽ được nhân viên thành phố liên hệ từ khoảng ngày 15/6.

 (theo vietnamnet,baoquocte)

Sau mũi khoan 2.300 mét, phát hiện mỏ dầu lớn xuất hiện liên tiếp ở 3 tầng địa chất, 5.100 thùng có thể khai thác mỗi ngày

Chốt 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

Bong bóng pin mặt trời nổ tung tại Trung Quốc: Chính phủ chấp nhận để doanh nghiệp phá sản, hầu hết đều lỗ nặng

21:30 , 01/06/2026
Mỹ tấn công cơ sở UAV, Iran bắn trả căn cứ không quân

21:20 , 01/06/2026
Bão Jangmi áp sát đất liền: Hơn 560 chuyến bay bị hủy, cảnh báo sơ tán khẩn cấp

20:00 , 01/06/2026
Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump khởi nghiệp, thành lập thương hiệu riêng

19:30 , 01/06/2026

