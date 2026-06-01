Iran đang xem xét bản dự thảo cuối cùng về ngừng bắn với Mỹ

Hãng tin Mehr hôm thứ Ba (2/6) dẫn nguồn thạo tin cho biết, Iran đang xem xét bản dự thảo cuối cùng liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Mỹ.

Theo nguồn tin, bản dự thảo cuối cùng vẫn đang được thảo luận tại Tehran và chưa có phản hồi chính thức nào được gửi tới các nhà trung gian hòa giải. Theo Mehr , sự thiếu tin tưởng kéo dài đối với Washington, cùng lịch sử Mỹ nhiều lần không thực hiện các cam kết, khiến Tehran tiếp cận tiến trình đàm phán với mức độ thận trọng cao.

Hãng tin này cho biết Iran đang tìm kiếm những "lợi ích thực tế và hữu hình" từ bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được với Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi hãng tin Tasnim đưa tin Tehran đã tạm dừng các cuộc đàm phán với Washington do Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại Li-băng. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra với "tốc độ nhanh chóng".

Iran phát tín hiệu nối lại các cuộc đàm phán

Trong một diễn biến liên quan, các phương tiện truyền thông Iran ngày 2/6 cho biết đối thoại giữa Tehran và Washington vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng leo thang nếu Israel không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Li-băng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Li-băng Nabih Berri, ông đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không chỉ dừng lại ở ngoại giao mà còn đối đầu với Israel nếu các cuộc tấn công của nước này vào Li-băng tiếp tục diễn ra.