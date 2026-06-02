Air Force One cách 15 mét, binh sĩ Trung Quốc được gọi ‘Vạn Lý Trường Thành biết đi’ làm điều gây sốt MXH

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 1/6 đưa tin, binh sĩ nghi lễ Trung Quốc - từng gây sốt trên mạng xã hội (MXH) vì đứng yên hoàn toàn khi chuyên cơ Air Force One di chuyển gần đó trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã chia sẻ về sự khắc nghiệt trong công việc của mình.

Một binh sĩ nghi lễ của Trung Quốc đứng yên bất động, thể hiện sức mạnh và kỷ luật khi chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ di chuyển gần đó. Ảnh: Baidu

Liu Zhencheng, 23 tuổi, thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, đang làm nhiệm vụ khi phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống Bắc Kinh vào ngày 13/5.

Theo SCMP, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang tuân thủ các quy tắc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), được đối xử tương tự như PLA và tuân theo mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc giống như PLA.

“Nếu tôi nói rằng tôi không lo lắng vào thời điểm đó, thì đó không phải là sự thật”, Liu - người không tiết lộ cấp bậc - nói với tờ Beijing Daily.

“Chiếc máy bay cách tôi khoảng 15-20 mét. Tiếng gầm rú của động cơ làm tôi đau tai và luồng khí nóng do nó tạo ra đẩy vào lưng tôi. Nhưng tôi biết mình không nên cử động.”

“Tôi chăm chú nhìn lá quốc kỳ Trung Quốc tung bay ở góc 45 độ phía trên mình. Tôi là hình ảnh đầu tiên mà các vị khách Mỹ nhìn thấy. Vì vậy, tôi tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.”

“Tôi không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn cho toàn bộ binh sĩ quân đội Trung Quốc và hình ảnh đất nước chúng tôi trên trường ngoại giao”, Liu nói.

Một nhóm binh sĩ Trung Quốc đang huấn luyện với những lá bài dưới cằm và cốc nước trên đầu. Điều này giúp đảm bảo giữ đúng tư thế và sự tĩnh lặng. Ảnh: bjd.com

Liu và các đồng đội của anh phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, bao gồm đứng vững trong điều kiện nhiệt độ cao, không chớp mắt trước gió mạnh và không được cử động khi bị bao quanh bởi tiếng ồn.

Họ luôn mặc cùng một loại quân phục và giày bốt bất kể thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Đôi khi họ phải đứng vững và bất động ở một vị trí trong suốt 16 giờ.

Trong quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên sẽ đặt cốc nước đầy một nửa lên đầu mỗi binh sĩ và đặt một lá bài dưới cằm để đảm bảo họ ngẩng đầu ở cùng một góc và không quay đầu trong thời gian dài.

Quá trình huấn luyện cho thấy những gì mà các binh sĩ nghi lễ của Trung Quốc phải trải qua trước những màn trình diễn ngoạn mục tại các cuộc duyệt binh quan trọng.

Các binh sĩ nghi lễ của Trung Quốc được công chúng nước này trìu mến gọi là "Vạn Lý Trường Thành biết đi" nhờ những động tác hoàn hảo, có được nhờ quá trình huấn luyện nghiêm ngặt.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, các yêu cầu khắt khe đối với binh sĩ nghi lễ Trung Quốc bao gồm đảm bảo mỗi bước chân rộng 75cm với độ lệch dưới 1cm, luôn mở mắt trong mọi tình huống và duy trì tư thế ít nhất 3 giờ.

Khi duyệt binh, một đội binh sĩ nghi lễ phải đứng thẳng hàng hoàn hảo đến mức nếu nhìn từ bên cạnh, dường như chỉ có một binh sĩ duy nhất.

"Để thể hiện tốt khi được kiểm tra, chúng tôi phải gia tăng cường độ và độ khó trong quá trình huấn luyện thường xuyên", Zhao Xinhua - một binh sĩ nghi lễ thuộc PLA – cho biết.

Một nhóm binh sĩ diễu hành theo đội hình trong một buổi huấn luyện. Ảnh: Xinhua

Họ đeo những chai nước nặng trên tay với hy vọng tăng cường sức mạnh để cánh tay có thể vung nhanh hơn trong khi... diễu hành.

Họ cũng thực hiện các bài tập để cải thiện tư thế đứng.

Các binh sĩ còn buộc bao cát quanh chân khi huấn luyện để có thể bước đi kiểu “chân ngỗng”” mạnh mẽ hơn.