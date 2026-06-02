Một mô hình độc lạ “Made by Vietnam” xuất hiện trên cánh đồng lúa ở Cuba

Chủ tịch Cuba ấn tượng với mô hình nuôi vịt chạy đồng trong dự án hợp tác trồng lúa giữa Việt Nam - Cuba. Ảnh: Granma

Mô hình này là nuôi vịt chạy đồng.

Ngày 28/5, tờ Granma, kênh truyền hình Canal Caribe đồng loạt đưa tin và các hình ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tại Công ty Công nghiệp Nông nghiệp Granos Los Palacios, tại Pinar del Rio. Đây là nơi đang triển khai dự án hợp tác trồng lúa giữa Việt Nam và Cuba, với sự tham gia của Công ty Agri-VMA.

Đặc biệt, khi đứng giữa những cánh đồng nơi các loại máy móc đang hoạt động, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã có cuộc gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Agri-VMA (Việt Nam).

Lãnh đạo Cuba nhấn mạnh, trong một cuộc đối thoại giữa các nhà sản xuất và các nhà quản lý trên đảo: “Họ đề xuất sử dụng nơi này như một hội thảo để đào tạo các nhà sản xuất của chúng ta. Tôi tin rằng tất cả kinh nghiệm mà chúng ta đang tích lũy ở đây có thể được chuyển giao sang những nơi khác”.

Chủ tịch Cuba cho biết vẫn còn rất nhiều đất chưa được trồng trọt và nêu bật giá trị của việc tiếp tục kết nối thêm nhiều nhà sản xuất với các khu vực nông nghiệp.

Đáng chú ý, khi trực tiếp thăm cánh đồng, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ấn tượng với mô hình nuôi vịt chạy đồng trong dự án hợp tác trồng lúa giữa Việt Nam - Cuba. Đây vốn là mô hình chăn nuôi quen thuộc ở Việt Nam, nhưng lại lần đầu xuất hiện ở Cuba.

Đàn vịt được nuôi theo mô hình chạy đồng ở Cuba. Ảnh: Granma

Trước đó, khi trao đổi với Dân Việt về các mô hình hợp tác sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam - Cuba, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá, Cuba có nhiều tiềm năng để phát triển các đối tượng vật nuôi, cây trồng khác như nuôi vịt, gà siêu trứng, nuôi vịt chạy đồng...

Trên thực tế nuôi vịt chạy đồng là hình thức chăn nuôi vịt quen thuộc ở Việt Nam theo kiểu thả kiếm ăn trên đồng ruộng sau thu hoạch (nhất là trên ruộng lúa). Mô hình này nhằm tận dụng lúa/thóc rơi vãi và sinh vật nhỏ trên đồng làm nguồn thức ăn. Do đó, đàn vịt có thể được lùa di chuyển giữa nhiều cánh đồng và nhiều địa phương theo lịch mùa vụ.

Kỳ tích 9 tấn/ha ở Cuba

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trực tiếp thăm cánh đồng lúa tại Pinar del Rio. Ảnh: Granma

Cũng trong sự kiện nói trên, ông Michel Ballate Camejo, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Nông nghiệp Granos Los Palacios cho biết, Công ty Agri-VMA đã hoạt động ở đây khoảng 3 mùa vụ.

Theo ông, đã có hơn 800 ha lúa được gieo trồng nhờ dự án hợp tác. Đặc biệt, dự kiến diện tích lúa trong thời gian tới sẽ đạt khoảng 1.700 ha và có kế hoạch thu hoạch khoảng 14.000 tấn gạo.

"Hôm nay (28/5), chúng tôi đang thu hoạch lúa với năng suất 9 tấn/ha, một năng suất mà chúng tôi chưa từng thấy ở Cuba trong nhiều năm ", Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Nông nghiệp Granos Los Palacios cho biết.

Ông Michel Ballate Camejo chia sẻ, việc hợp tác với các chuyên gia Việt Nam trồng lúa giúp các doanh nghiệp và nông dân Cuba giải quyết được nhiều bài toán khó. Theo đó, việc hợp tác giúp có được các vật tư đầu vào cần thiết. Bởi gạo là một loại ngũ cốc rất quan trọng ở Cuba, đòi hỏi có hệ thống công nghệ canh tác tiên tiến và các chuyên gia Việt Nam đã mang lại điều đó.

Hơn nữa, theo ông, các chuyên gia Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong canh tác. Vậy nên, nền nông nghiệp quảng canh của Cuba khi được kết hợp với phương pháp thâm canh của Việt Nam đã tạo ra những kết quả mà chúng ta thấy ngày nay. Loại hình hợp tác này sẽ được mở rộng sang các khu vực khác trên đảo.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez thăm nhà kho chứa các giống lúa tại Pinar del Rio. Ảnh: Granma

Theo ông Michel Ballate Camejo, trong điều kiện khó khăn về năng lượng, các chuyên gia Việt Nam vẫn có những sáng kiến để giúp đảm bảo chất lượng lúa.

Ông cho biết thêm, công ty cũng đang tìm cách mua khoảng 4.000 ha đất ở Pinar del Río, để mở rộng diện tích lúa, góp phần đảm bảo nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu.