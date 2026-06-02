UAC quyết sản xuất 500 máy bay trong vòng 10 - 12 năm

Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất tin rằng việc sản xuất khoảng 500 máy bay cho các hãng hàng không Nga trong vòng 10 - 12 năm tới là khả thi, nhưng cần phải hoàn tất các thỏa thuận với các bên liên quan.

Ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành của UAC cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) năm 2026.

Theo ông Badekha, lô máy bay dân dụng đầu tiên đã được ký hợp đồng và đang trong quá trình sản xuất.

"Các thông số chính cho đợt tiếp theo đã được thống nhất và mọi thỏa thuận với những hãng hàng không cần được chính thức hóa trong hợp đồng thương mại. Khối lượng này là khả thi, xét đến việc hoàn thành chương trình đầu tư", người đứng đầu UAC cho biết.

Ngành chế tạo máy bay Nga đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Ông Badekha nhận định UAC đã hoàn thành mục tiêu hợp nhất ngành công nghiệp sản xuất máy bay.

"Hợp nhất ngành công nghiệp hàng không là một trong những mục tiêu của giai đoạn phát triển đầu tiên đối với UAC, khi mọi thứ đang trên bờ vực sụp đổ và các hãng hàng không, giống như người dân Nga bình thường, chuyển sang sử dụng ô tô cũ nhập khẩu.

Mục tiêu này đã đạt được. Không một nhà máy hay chuyên môn nào bị mất đi, phần lớn là nhờ doanh thu từ việc bán thiết bị quân sự và sự hỗ trợ có hệ thống từ chính phủ", ông Badekha nói.

Hơn nữa, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới tự sản xuất tất cả các linh kiện và vật liệu máy bay, trong khi hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia vào quá trình này, nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh.

"Ngành công nghiệp của chúng tôi đã chứng minh rằng nó có thể cạnh tranh bình đẳng với các nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới", người đứng đầu UAC cho biết.

Các đề xuất về khối lượng giao hàng, có tính đến nhu cầu dự kiến và việc loại biên máy bay cũ từ phi đội hiện tại đã được trình lên chính phủ. Sau khi xem xét, một chương trình phát triển toàn diện mới cho ngành hàng không sẽ được phê duyệt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Gennady Abramenkov cho biết vào tháng 4.

Theo nhận xét, để giao lô máy bay sản xuất trong nước thứ hai cần nguồn vốn hơn 3 nghìn tỷ ruble và công tác xây dựng mô hình tài chính cuối cùng đang được tiến hành.

Điều này bao gồm 90 chiếc MS-21 cho Aeroflot ngoài 18 chiếc đã được ký hợp đồng, 100 chiếc Tu-214 cho S7 và 20 chiếc Il-114-300 cho Aurora, cũng như ít nhất 100 chiếc SJ-100 thay thế hàng nhập khẩu.