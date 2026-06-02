Oreshnik lộ 'tuổi thật'? Phát hiện mới của Ukraine về 'vũ khí không thể đánh chặn' của ông Putin

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, các chuyên gia Ukraine cho biết vào ngày 29/5 rằng, sau khi kiểm tra các mảnh vỡ của loại vũ khí mà Nga gọi là "vũ khí thay đổi cuộc chơi", một tên lửa Oreshnik của Nga bắn vào Ukraine hồi tháng 1/2026 dường như đã được chế tạo cách đây 9 năm và chỉ chứa các linh kiện của Nga và Belarus.

Một bộ phận của hệ thống máy tính trên khoang tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik - loại tên lửa mà Nga đã sử dụng trong một trong những cuộc tấn công gần đây nhằm vào Ukraine - được trưng bày cho giới truyền thông trong một cuộc họp báo của chính quyền Ukraine tại Kyiv vào ngày 29/5. Ảnh: Reuters

Tên lửa Oreshnik - loại tên lửa mà Nga lần đầu tiên sử dụng nhằm vào Ukraine vào năm 2024 - là một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn hơn 5.000 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng "không thể đánh chặn" tên lửa Oreshnik.

Các mảnh vỡ thu được từ một số lượng nhỏ tên lửa Oreshnik do Nga bắn ra trong cuộc xung đột ở Ukraine đã giúp Kyiv tìm hiểu thêm về loại vũ khí này, và đặt câu hỏi về một số thông tin đồn thổi xung quanh nó.

Giới chức Ukraine đánh giá Oreshnik là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa RS-26 Rubezh cũ hơn - loại tên lửa đã được thử nghiệm phóng thành công lần đầu tiên vào năm 2012.

Tại một buổi họp báo trình bày về các thiết bị điện tử thu hồi được từ tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào ngày 29/5, một chuyên gia khám nghiệm tên lửa người Ukraine cho biết rằng tên lửa Oreshnik bắn vào Ukraine hồi tháng 1/2026 đã được lắp ráp vào năm 2017 từ các linh kiện có niên đại từ năm 2016 trở về trước, tất cả đều được sản xuất tại Nga hoặc đồng minh Belarus của nước này.

“Chúng tôi khá ngạc nhiên, bởi vì họ [Nga] nói rằng đây là một tên lửa rất mới, nhưng nếu quý vị nhìn vào năm lắp ráp, nó ghi là năm 2017”, chuyên gia khám nghiệm tên lửa người Ukraine cho biết, người chỉ tự xưng là "Petro" vì lý do an ninh.

Oreshnik tấn công Ukraine ít nhất ba lần

Trong suốt cuộc xung đột, Nga đã tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa Oreshnik ít nhất ba lần, bao gồm cả một thị trấn gần Kyiv trong một cuộc không kích dữ dội vào ngày 24/5 mới đây.

Vladyslav Vlasiuk - cố vấn về lệnh trừng phạt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - cho biết các thiết bị điện tử còn sót lại được thu hồi từ một tên lửa Oreshnik tấn công thành phố Lviv ở phía tây Ukraine hồi tháng 1. Ông cho biết mảnh vỡ tên lửa từ vụ tấn công Oreshnik mới nhất trong tháng 5 vẫn đang được nghiên cứu.

Ông Vlasiuk cũng cho biết các chuyên gia Ukraine đang ghi nhận mức độ thay thế các linh kiện phương Tây bằng linh kiện Trung Quốc trong tên lửa của Nga ngày càng gia tăng, điều mà ông cho rằng dường như là một sự thay thế "bất khả kháng".

Mặc dù các đồng minh phương Tây của Ukraine đã hạn chế xuất khẩu các thiết bị điện tử có thể được sử dụng trong tên lửa sang Nga, nhưng các vi xử lý phương Tây được cung cấp thông qua con đường bất hợp pháp vẫn thường được tìm thấy trong tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ukraine lâu nay vẫn gây áp lực lên các nước phương Tây để tăng cường thực thi pháp luật đối với việc buôn lậu linh kiện điện tử sang Nga.