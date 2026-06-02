Iran quyết bảo vệ Hezbollah, sẵn sàng tung đòn mạnh tay với Israel

Thị trường toàn cầu nín thở theo dõi nguy cơ xung đột lan rộng, khi Iran cảnh báo gây bất ổn cho 2 eo biển chiến lược nếu Israel tấn công tiếp Lebanon

Theo truyền thông nhà nước Iran, nước này vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng các hoạt động quân sự liên tục của Israel tại Lebanon và Gaza có thể kích hoạt một phản ứng mạnh mẽ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến giao thương hàng hải qua hai eo biển chiến lược là Bab al-Mandeb và Hormuz.

Cụ thể, ông Esmaeil Qaani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố nếu Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự, Iran và các đồng minh trong "Trục kháng chiến" sẽ can thiệp để biến tình trạng giao thông hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb trở nên bất ổn tương tự tại Hormuz.

Trong một tuyên bố bằng văn bản khá hiếm hoi được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, ông Qaani nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ cho cả hai mặt trận này, đồng thời tiến tới kích hoạt các mặt trận khác".

Eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Trang Moneycontrol lưu ý lời đe dọa này được đưa ra ngay trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang diễn ra căng thẳng.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Pháp đề xuất, Đại sứ Pháp Jerome Bonnafont nhấn mạnh "hoàn toàn không có lý do gì chính đáng" cho các cuộc tấn công vi phạm chủ quyền Lebanon, đồng thời kêu gọi Israel rút quân.

Song song đó, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ, Lebanon, Hezbollah và Iran cũng đang nỗ lực tạo động lực cho một thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, bất chấp việc Mỹ và Iran gần đây đã đàm phán nhằm gia hạn ngừng bắn và khôi phục trạng thái bình thường tại eo biển Hormuz, những tranh chấp xung quanh mặt trận Lebanon và quyền kiểm soát các tuyến đường biển vẫn chưa thể hạ nhiệt.

Bab el-Mandeb vốn là eo biển chiến lược kết nối biển Đỏ với vịnh Aden, đóng vai trò là một trong những tuyến huyết mạch chính vận chuyển dầu thô và hàng hóa thế giới qua kênh đào Suez.

Do đó, giới phân tích nhận định nếu căng thẳng thực sự lan rộng từ eo biển Hormuz sang eo biển Bab al-Mandeb đúng như lời cảnh báo của Iran, thị trường sẽ phải đối mặt làn sóng biến động dữ dội về giá dầu, áp lực nặng nề lên chuỗi cung ứng toàn cầu và hàng hóa.

