Phát hiện quốc gia sát sườn Việt Nam quyết quay lưng với xe xăng, Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có cơ hội lớn

Lào quyết liệt cấm nhập khẩu xe xăng và mở rộng hạ tầng

Trong khi Đức dùng đòn bẩy tài chính để kích cầu, chính phủ Lào lại chọn một bước đi mang tính pháp lý mạnh mẽ để thúc đẩy giao thông xanh. Kể từ tháng 6 năm nay, quốc gia này quyết định tạm dừng nhập khẩu phương tiện chạy bằng xăng và dầu diesel cho đến cuối năm 2026. Đi kèm với lệnh cấm, Lào áp dụng chính sách miễn hoàn toàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho các loại xe thuần điện có giá dưới 50.000 USD, đồng thời kiểm soát chặt chẽ khung giá để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng thao túng thị trường.

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa xe điện chiếm 30% tổng lượng phương tiện vào năm 2030, chính phủ Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ chiến lược với 27 đối tác công tư. Sự hợp tác này tập trung dồn lực giải quyết bài toán cốt lõi về cơ sở hạ tầng, thông qua việc phát triển mạng lưới trạm sạc, trạm đổi pin, xây dựng nền tảng quản lý năng lượng kỹ thuật số và thiết kế các gói hỗ trợ tài chính thiết thực cho doanh nghiệp vận tải.

Chính sách cấm nhập khẩu xe xăng, dầu vừa được chính phủ Lào ban hành đang tạo ra một "bàn đạp" hoàn hảo cho tham vọng tiến ra thị trường quốc tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trước khi thị trường Lào có sự chuyển dịch, VinFast đã chính thức hiện diện tại quốc gia láng giềng Việt Nam thông qua cái bắt tay chiến lược với công ty Green SM. Sự hợp tác này mang đến một hệ sinh thái toàn diện khi vừa cung cấp dịch vụ gọi xe điện thông minh, vừa phân phối trực tiếp ô tô đến tay người tiêu dùng. Bước đi khôn ngoan này giúp thương hiệu xe điện Việt Nam nhanh chóng gia tăng độ phủ sóng, cho phép người dân Lào trực tiếp trải nghiệm chất lượng phương tiện trước khi đi đến quyết định mua sắm.

Với quy định miễn thuế cho xe dưới 50.000 USD từ chính phủ Lào, hai mẫu xe tiên phong mà VinFast phân phối trực tiếp là VF 3 và VF 5 đang sở hữu lợi thế cạnh tranh áp đảo. Mẫu xe cỡ nhỏ VF 3 được chào bán với mức giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn chỉ từ 12.390 USD đã bao gồm cả pin. Trong khi đó, mẫu SUV hạng A VF 5 cũng có mức giá rất dễ tiếp cận là 20.690 USD.

Người dùng VinFast tại Lào sẽ được hưởng chính sách ưu đãi miễn 50% chi phí sạc điện, kéo dài liên tục đến hết ngày 30/6/2027.

Cả thế giới đẩy mạnh chuyển đổi xanh

Tại châu Âu, chính phủ Đức đã chứng minh sức mạnh của các chính sách kích cầu thông qua chương trình trợ cấp quy mô lớn trị giá 3 tỉ euro kéo dài đến năm 2029. Nhắm đến các hộ gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình, mức hỗ trợ có thể lên tới 6.000 euro cho mỗi chiếc xe mới. Dữ liệu từ công ty bảo hiểm HUK-COBURG cho thấy chính sách này đã lập tức phát huy tác dụng khi tỉ lệ tài xế từ bỏ xe động cơ đốt trong để chuyển sang xe điện đạt mức kỷ lục 7,5% trong quý đầu tiên của năm nay.

Động thái tài trợ mạnh tay này không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí nhiên liệu đang tăng vọt do xung đột ở Trung Đông, mà còn đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh cho ngành công nghiệp ô tô nội địa. Giữa bối cảnh phải chật vật đối phó với sức ép cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc và các quy định giảm phát thải ngặt nghèo của Liên minh châu Âu, việc kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước được xem là bước đi mang tính chiến lược của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Bức tranh chuyển đổi xanh tại châu Phi lại mang một màu sắc vô cùng sôi động, được thúc đẩy trực tiếp bởi bài toán sinh kế và nhu cầu thị trường thực tế. Với quy mô khổng lồ hơn 30 triệu xe ôm chạy bằng xăng đang hoạt động trên khắp lục địa, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng đắt đỏ đã tạo ra một lực đẩy tự nhiên khiến hàng chục vạn tài xế chuyển hướng sang xe máy điện để tối ưu hóa lợi nhuận.

Nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp tại đây đang không ngừng nâng cấp công nghệ và tung ra các giải pháp đột phá. Điển hình như Spiro, hãng xe lớn nhất lục địa với hơn 100.000 phương tiện đã bán ra, vừa tiến hành thâu tóm công ty thiết kế kỹ thuật Coexlion nhằm thiết kế ra những mẫu xe đặc chế cho điều kiện đường sá khắc nghiệt tại châu Phi. Trong khi đó, thương hiệu tiên phong Roam trình làng mẫu Roam Air Gen 3 với cụm pin siêu bền hỗ trợ sạc siêu tốc, thậm chí có khả năng vẫn hoạt động bình thường sau khi bị xe tải 18 tấn cán qua. Nhờ những tiến bộ về công nghệ pin và sự phổ biến của mô hình trạm đổi pin nhanh, rào cản tài chính ban đầu đã bị phá vỡ, đưa xe máy điện dần trở thành phương tiện thống trị tại lục địa đen.

Sự kết hợp đồng bộ giữa các chính sách trợ cấp tài chính, khung pháp lý định hướng nghiêm ngặt và những cải tiến công nghệ vượt bậc đang tạo ra một dòng chảy mạnh mẽ. Bất kể là tại các quốc gia phát triển hay đang phát triển, kỷ nguyên của các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường đang được định hình rõ nét và trở thành một xu thế không thể cản bước.

Tại Việt Nam, xu hướng điện hóa giao thông cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong vài năm gần đây, với sự tham gia tích cực của cả Nhà nước và doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như miễn lệ phí trước bạ trong giai đoạn đầu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện, đồng thời khuyến khích phát triển hạ tầng trạm sạc trên toàn quốc. Đáng chú ý, VinFast đang đóng vai trò tiên phong khi chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất xe điện từ năm 2022. Hãng đã bàn giao hàng chục nghìn ô tô điện ra thị trường nội địa và mở rộng ra quốc tế, đồng thời xây dựng mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh, thành. Bên cạnh đó, xe máy điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhanh, đặc biệt trong các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi nhu cầu di chuyển ngắn và thường xuyên rất phù hợp với đặc tính của phương tiện điện.



