Tác phẩm chuối dán tường trị giá 6,2 triệu USD lại bị đánh cắp

Bảo tàng Pompidou-Metz tiếp tục ghi nhận vụ trộm mới liên quan đến tác phẩm gây nhiều tranh cãi mang tên "Comedian" (Diễn viên hài).

Những tên trộm chuối vừa thực hiện vụ cướp béo bở trị giá tới 6,2 triệu USD khi đánh cắp phần trung tâm hình lưỡi liềm màu vàng của tác phẩm "Comedian" - kiệt tác của nghệ sĩ thị giác Italy Maurizio Cattelan tại Bảo tàng Pompidou-Metz, chi nhánh của Trung tâm Pompidou nổi tiếng ở Paris.

Vụ trộm này xảy ra chỉ một năm sau khi khách tham quan phòng trưng bày bị phát hiện ăn quả chuối từng được sử dụng trong tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ nhanh chóng can thiệp và dán một quả chuối mới vào vị trí cũ.

Khi đó, Maurizio Cattelan nói ông thất vọng vì vị khách đó chỉ ăn quả chuối mà không ăn luôn cả cuộn băng keo. Bảo tàng đã không khởi kiện trong trường hợp này.

"Comedian" lần đầu ra mắt tại triển lãm Art Basel ở Miami, Mỹ vào năm 2019 với giá chào bán 120.000 USD. Tác phẩm gây tranh cãi về khái niệm nghệ thuật và giá trị của nó. Tại sự kiện năm đó, nghệ sĩ trình diễn David Datuna ăn quả chuối của tác phẩm và nói rằng ông vẫn "cảm thấy đói".

Tuy nhiên, giá trị của tác phẩm sau đó tiếp tục tăng mạnh. Năm 2024, doanh nhân tiền điện tử gốc Trung Quốc Justin Sun đã chi 6,2 triệu USD để mua một phiên bản của tác phẩm.

Quả chuối này được cho là có giá chưa đến 1 USD, mua từ một quầy bán trái cây ở Mỹ. Shah Alam, 74 tuổi, người bán trái cây, khi biết quả chuối được bán lại dưới dạng tác phẩm nghệ thuật với giá hàng triệu USD, ông đã khóc. “Tôi là người nghèo. Tôi chưa bao giờ có số tiền như vậy”.

Sau đó, doanh nhân Trung Quốc Justin Sun cam kết mua 100.000 quả chuối từ quầy của Alam và nói rằng những quả chuối này sẽ được phân phát trên toàn thế giới như một “sự tôn vinh cho mối liên kết tuyệt đẹp giữa đời thường và nghệ thuật”. Sun hy vọng có dịp ghé thăm quầy hàng của Alam một ngày nào đó.

Sun nhận được giấy chứng nhận xác thực tác phẩm chuối dán tường anh mua được tạo ra bởi nghệ sĩ Cattelan, cùng với hướng dẫn cách thay thế quả chuối khi nó bị hỏng.

Bên cạnh đó, Sun được cho là đã mua quyền tái tạo tác phẩm nghệ thuật bằng cách dùng băng keo dán bất kỳ quả chuối nào lên tường.

Theo Kông Anh/ VTC News

Phát hiện loạt doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách "hất cẳng" Jensen Huang: Tương lai Nvidia ở nền kinh tế tỷ dân sẽ ra sao?

Nga cùng nước láng giềng của Mỹ lên kế hoạch phi đô la hóa thương mại song phương, lập cơ chế thanh toán thay thế SWIFT

Cảnh tượng như tận thế tại Trung Quốc, "bức tường xám" khổng lồ nuốt chửng khu dân cư trong 2 phút

Phát hiện kho báu "quý hơn vàng" nằm la liệt sâu dưới lòng đất, đủ để toàn nhân loại dùng trong 170.000 năm

Phát hiện Trung Quốc đổ bê tông liên tục 60 tiếng để dựng cọc giữa sông, dự án 106 nghìn tỷ sắp hoàn thành

Máy bay đột ngột lao thẳng xuống đất với vận tốc 1.100 km/h sau 6 phút cất cánh, khoét thành hố sâu 10m, toàn bộ 157 trên khoang thiệt mạng: Bất ngờ với nguyên nhân phía sau

