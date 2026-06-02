Pháp bắt giữ tàu chở dầu khởi hành từ Nga

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu Tagor ở Đại Tây Dương, ngày 1/6/2026 (Ảnh: EmmanuelMacron/X)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Sáng hôm qua (31/5), Hải quân Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu, tàu Tagor, khởi hành từ Nga, đang di chuyển và đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế. Chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu này được thực hiện trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương, với sự hỗ trợ của một số đối tác, bao gồm cả Anh, và hoàn toàn tuân thủ luật hàng hải".

"Việc các tàu lách luật trừng phạt quốc tế, vi phạm luật biển và tài trợ cho cuộc chiến mà Nga đã tiến hành chống lại Ukraine trong hơn bốn năm qua là không thể chấp nhận được" - ông Macron nói thêm

Theo dịch vụ giám sát VesselFinder, tàu chở dầu Tagor mang cờ Madagascar. Lần cập cảng cuối cùng của tàu là ở Murmansk (Nga) vào đầu tháng 5 - trang web của VesselFinder ghi nhận.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng hải Đại Tây Dương cho biết trong một tuyên bố riêng hôm 1/6 rằng Hải quân Pháp đã can thiệp vào một tàu chở dầu cách mũi Brittany hơn 400 hải lý (740 km) về phía Tây, đang trên đường từ Murmansk, Nga.

"Chiến dịch này nhằm mục đích kiểm tra quốc tịch của một tàu bị nghi ngờ treo cờ giả. Sau khi đội kiểm tra lên tàu, việc xem xét các tài liệu đã xác nhận những nghi ngờ về tính bất hợp pháp của lá cờ được treo. Phù hợp với luật pháp quốc tế và theo yêu cầu của công tố viên, tàu đã bị chuyển hướng" - thông báo cho biết thêm.

Trước đó, vào ngày 20/3, Hải quân Pháp đã tiến hành một chiến dịch liên quan đến tàu chở dầu Deyna ở phía Tây Địa Trung Hải. Con tàu mang cờ Mozambique và đã rời cảng Murmansk của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu ý rằng tàu Deyna là một phần của cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga.

Ngày 16/4, cơ quan báo chí của Cơ quan Hàng hải Địa Trung Hải thông báo rằng chính quyền Pháp đã dỡ bỏ lệnh tạm giữ tàu Deyna sau khi khoản tiền phạt được thanh toán.

Pháp và Anh đều tuyên bố sẽ ngăn chặn các tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" bị trừng phạt của Nga đi qua vùng biển nước họ. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói vào tháng 3 rằng ông đã cho phép quân đội Anh lên các tàu thuộc "hạm đội bóng tối".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova - nhấn mạnh rằng Moscow sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải nhằm chống lại động thái "chống Nga" của EU trong các vùng biển.



