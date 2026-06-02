Hơn 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền quốc gia gần 1,5 tỷ người ‘nóng ruột’

Không thể phủ nhận tình yêu của Ấn Độ dành cho vàng. Từ đám cưới, lễ hội đến thừa kế và đầu tư, kim loại màu vàng này chiếm một vị trí đặc biệt trong các gia đình Ấn Độ. Nhưng trong khi người Ấn Độ tiếp tục mua vàng mỗi năm, một lượng lớn vàng chưa sử dụng vẫn nằm im trong các ngôi nhà trên khắp đất nước.

Tháng trước, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân tái chế vàng nhàn rỗi thay vì chỉ dựa vào vàng nhập khẩu. Ý tưởng rất đơn giản: sử dụng những gì đất nước đã có trước khi mua thêm từ nước ngoài.

Các số liệu cho thấy có rất nhiều thứ để khai thác. Theo ước tính của ngành, các hộ gia đình và quỹ tín thác đền thờ ở Ấn Độ nắm giữ tổng cộng khoảng 30.000-32.000 tấn vàng trị giá 3,8 nghìn tỷ USD. Một số ước tính thậm chí còn đưa ra con số cao hơn, lên đến 35.000 tấn. Phần lớn số vàng này đang nằm im trong các két sắt, tủ đựng đồ và hầm chứa mà không được sử dụng.

Nếu chỉ một phần nhỏ số vàng này quay trở lại nền kinh tế chính thức, tác động có thể rất đáng kể.

Tái chế vàng là gì?

Tái chế vàng là quá trình thu gom đồ trang sức cũ, đồ trang trí bị hỏng, tiền xu, thỏi vàng, phế liệu công nghiệp, và thậm chí cả vàng được chiết xuất từ thiết bị điện tử, rồi tinh chế chúng trở lại thành vàng nguyên chất.

Đầu tiên, kim loại được kiểm tra độ tinh khiết. Sau đó, nó được nấu chảy, tinh chế và làm sạch đến các tiêu chuẩn cao – thường đạt độ tinh khiết lên đến 99,9% – trước khi được đưa trở lại thị trường để sản xuất đồ trang sức, tiền xu hoặc các sản phẩm kim loại quý mới.

Keyur Shah, CEO của Muthoot Exim, mô tả việc tái chế vàng là quá trình chuyển đổi vàng cũ thành vàng nguyên chất 24 karat thông qua quá trình tinh luyện và sau đó đưa trở lại chuỗi cung ứng.

Quá trình này cũng mang lại lợi thế lớn về môi trường. Khai thác vàng tươi tốn nhiều năng lượng và có thể gây ra tác động đáng kể đến môi trường. Tái chế giúp giảm nhu cầu khai thác mới đồng thời tận dụng các nguồn tài nguyên hiện có.

Tại sao chính phủ lại thúc đẩy việc tái chế vàng?

Câu trả lời nằm ở nhập khẩu của Ấn Độ. Quốc gia này đã chi khoảng 72,4 tỷ USd trong năm 2025-2026 để đáp ứng nhu cầu vàng của mình.

Ấn Độ nhập khẩu một lượng lớn vàng tiêu thụ. Mỗi ounce vàng nhập khẩu đều cần ngoại tệ, gây áp lực lên cán cân thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của quốc gia.

Santosh Meena, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Swastika Investmart, cho biết việc tái chế vàng có tổ chức có thể giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối, thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai và hỗ trợ nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ hướng tới sự tự lực.

Nói một cách đơn giản, mỗi gram vàng tái chế là một gram vàng ít hơn cần phải nhập khẩu. Đó là lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách coi vàng nhàn rỗi là một nguồn tài nguyên trong nước chưa được khai thác.

“Thông qua Chương trình Tiền tệ hóa Vàng và lời kêu gọi công khai của Thủ tướng Modi về việc hoãn mua vàng không thiết yếu, chính phủ đặt mục tiêu huy động nguồn tài sản đang ‘ngủ yên’ này, giảm thâm hụt tài khoản vãng lai, giảm áp lực ngoại hối và giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhập khẩu bằng cách tạo ra chuỗi cung ứng trong nước từ nguồn dự trữ hộ gia đình hiện có”, Kaveri More, nhà phân tích hàng hóa tại Choice Broking cho biết.

Điều ấn tượng nhất trong câu chuyện tái chế vàng là chỉ cần thay đổi rất ít cũng có thể tạo ra tác động đáng kể. Theo Shah, nếu chỉ 1% lượng vàng dự trữ trong các hộ gia đình và đền thờ ở Ấn Độ được tái chế hàng năm, nhập khẩu vàng có thể giảm khoảng 25-30%.

Meena đưa ra ước tính tương tự. Ông tin rằng việc tái chế có tổ chức chỉ 1% lượng vàng hộ gia đình cũng có thể giảm nhập khẩu hàng năm từ 25-33%, trong khi các chính sách hỗ trợ rộng rãi hơn có thể giảm nhu cầu nhập khẩu từ 20-30% hoặc hơn theo thời gian.

Việc giảm nhập khẩu như vậy sẽ có tác động vượt ra khỏi thị trường trang sức. Giảm nhập khẩu có thể cải thiện cán cân thương mại, củng cố sự ổn định kinh tế vĩ mô và tạo ra nhiều hoạt động hơn trong ngành tinh luyện và sản xuất trang sức trong nước.

Vì sao lượng vàng lớn như vậy vẫn nằm im không được sử dụng?

Từ bao đời nay, vàng luôn đóng vai trò là phương tiện tích trữ tài sản, phòng ngừa lạm phát và là “hàng rào” an toàn trong những trường hợp khẩn cấp. Các gia đình tích lũy vàng thông qua đám cưới, quà tặng, thừa kế và tiết kiệm dài hạn.

Kết quả là, một lượng lớn trang sức vẫn không được sử dụng trong nhiều năm. Nhiều gia đình sở hữu những món trang sức đã lỗi thời, hư hỏng hoặc hiếm khi được sử dụng. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Đây là lúc mà việc tái chế phát huy tác dụng. Thay vì mua vàng mới, người tiêu dùng có thể đổi những món vàng cũ lấy tiền mặt, những mẫu trang sức mới hoặc các sản phẩm vàng tinh chế. Vàng vẫn giữ được giá trị trong khi lại được sử dụng hiệu quả về mặt kinh tế.

Theo NDTV﻿