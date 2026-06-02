Cổ phiếu lao dốc, GoPro phát cảnh báo có thể phải ngừng hoạt động

GoPro thừa nhận tồn tại nghi ngờ lớn về khả năng tiếp tục hoạt động

GoPro vừa công bố cảnh báo "going concern" trong các báo cáo tài chính được nộp lại ngày 1/6. Đây là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ trường hợp xuất hiện nghi ngờ đáng kể về khả năng doanh nghiệp có thể tiếp tục vận hành trong tương lai gần.

Thông tin này ngay lập tức tác động đến thị trường khi cổ phiếu GoPro giảm khoảng 8% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Cảnh báo được đưa vào báo cáo thường niên năm 2025 đã chỉnh sửa cùng báo cáo tài chính quý 1/2026. Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers cũng bổ sung nội dung nhấn mạnh riêng trong báo cáo kiểm toán, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Theo GoPro, các yếu tố dẫn tới cảnh báo này chỉ thực sự trở nên rõ ràng sau thời điểm công ty nộp báo cáo thường niên ban đầu vào ngày 12/3/2026.

Doanh thu giảm mạnh, tiền mặt gần như bị cắt đôi

Các con số tài chính cho thấy tình hình của GoPro đang gặp nhiều thách thức.

Trong năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 651,5 triệu USD, giảm gần 19% so với mức 801,5 triệu USD của năm trước đó. Dù vậy, GoPro vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 83,3 triệu USD.

Lượng tiền mặt của công ty cũng giảm mạnh từ 102,8 triệu USD xuống còn 49,7 triệu USD chỉ sau 1 năm. Tổng lỗ lũy kế hiện đã lên tới 775,1 triệu USD.

Một phần nguyên nhân được cho là đến từ mẫu camera 360 độ MAX2. Sản phẩm này trải qua quá trình phát triển kéo dài và ra mắt chậm hơn dự kiến vào tháng 9/2025. Bên cạnh đó, GoPro cũng từng vi phạm các điều khoản trong hợp đồng vay vốn trong năm qua, dấu hiệu mà hiện nay được xem là đã báo trước những khó khăn tài chính hiện tại.

Nguy cơ vi phạm hàng loạt hợp đồng vay

Hiện GoPro đang có khoản tài trợ 50 triệu USD từ Farallon Capital Management và Wells Fargo Bank. Ngoài ra, công ty còn ký thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi trị giá 50 triệu USD với YA II PN vào tháng 2/2026.

Vấn đề nằm ở chỗ nhiều hợp đồng vay của GoPro quy định rằng việc xuất hiện cảnh báo "going concern" có thể được xem là một sự kiện vi phạm hợp đồng. Điều này đồng nghĩa các bên cho vay có quyền yêu cầu xử lý khoản nợ theo các điều khoản đã ký kết.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi các khoản vay của GoPro có liên kết với nhau. Nếu một khoản vay bị xác định vi phạm điều kiện, những khoản vay khác cũng có thể đồng thời bị kích hoạt điều khoản tương tự, đặt toàn bộ nguồn tài trợ của công ty vào trạng thái rủi ro.

GoPro cho biết họ đang tích cực làm việc với các đối tác cho vay để tìm giải pháp xử lý tình hình. Tuy nhiên, công ty hiện chưa công bố bất kỳ kế hoạch tái cấu trúc nào.

Đối với một thương hiệu từng gần như tạo ra thị trường camera hành trình tiêu dùng và trở thành biểu tượng quen thuộc với các vận động viên, nhà sáng tạo nội dung cũng như người yêu thích du lịch mạo hiểm, cảnh báo mới nhất cho thấy GoPro đang đứng trước một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thành lập.



