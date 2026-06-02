Máy bay AWACS 'dễ phá hủy' sẽ bị thay thế bằng vệ tinh trang bị AI của Elon Musk

Thêm nhiều tỷ USD từ ngân sách Chính phủ Mỹ lại đổ về tay Elon Musk. Lần này số tiền đó sẽ được sử dụng vào mục đích gì? Câu trả lời là chúng được sử dụng để phát triển và triển khai giai đoạn đầu tiên của hệ thống Chỉ thị Mục tiêu Di động Trên không Đặt ngoài Không gian (SB-AMTI).

Chương trình này được thiết kế để chuyển giao nhiệm vụ quan trọng là phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không từ máy bay AWACS dễ bị tổn thương (như E-3 Sentry) sang một chòm sao vệ tinh có khả năng chống chịu cao.

Như đã đề cập, điều này sẽ cho phép Mỹ tiến hành giám sát không phận toàn cầu một cách liên tục, bao gồm cả những khu vực có mật độ phòng không, tác chiến điện tử và vũ khí chống vệ tinh cao của đối phương.

Kiến trúc SB-AMTI bao gồm một chòm sao vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp, các cảm biến đặt trong không gian, liên kết truyền thông tốc độ cao an toàn và trung tâm dữ liệu mặt đất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống này có các nhiệm vụ bao gồm phát hiện, nhận dạng và theo dõi liên tục các mục tiêu trên không đang di chuyển, từ máy bay và tên lửa hành trình đến các vật thể siêu thanh.

Những lợi ích của SB-AMTI được mô tả như sau: "Khả năng sống sót cao và đủ sức chống chịu các cuộc tấn công động năng cũng như phi động năng, kèm theo đó là mức độ bao phủ liên tục (không giống như máy bay có thời gian tuần tra hạn chế), khả năng chỉ định mục tiêu nhanh chóng cho hệ thống phòng không và tấn công".

Thời đại của máy bay AWACS sắp chấm dứt để nhường chỗ cho vệ tinh quỹ đạo thấp.

Giai đoạn đầu tiên của Hệ thống SB-AMTI dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2028.

Mạng lưới này dự kiến sẽ sử dụng phiên bản cải tiến của Starshield (phiên bản quân sự của Starlink), cho phép sản xuất hàng loạt, chi phí thấp và thay thế vệ tinh nhanh chóng nếu cần. Về cơ bản, bất kỳ vệ tinh Starlink tiêu chuẩn nào cũng có thể được chuyển đổi thành vệ tinh quân sự chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Đáng chú ý, đây đã là hợp đồng lớn thứ hai của Công ty SpaceX với Lực lượng Không gian Mỹ trong tuần này (sau hợp đồng trị giá 2,29 tỷ USD cho một mạng lưới dữ liệu).