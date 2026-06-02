Iran dùng kế 'giương đông kích tây', đẩy Mỹ vào thế khó

Ngày 1/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra một tuyên bố chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, đe dọa ném bom các mục tiêu của Hezbollah ở quận Dahieh của Beirut (Li-băng).

Lập tức, Iran tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ cho đến khi Israel ngừng các cuộc tấn công ở Li-băng. Iran cũng đe dọa trả đũa ở eo biển Hormuz và có thể "ở các mặt trận khác."

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios , rằng ông Trump cảm thấy những lời đe dọa tấn công Beirut của ông Netanyahu đã “đi quá xa”.

Tuyên bố này của Iran buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải can thiệp, yêu cầu Israel hủy bỏ kế hoạch tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tổng thống Mỹ cũng cho biết, các cuộc đàm phán với Iran "đang tiếp diễn, với tốc độ nhanh chóng”, dường như bác bỏ tuyên bố trước đó của Iran rằng các cuộc trao đổi đã tạm dừng.

Quyết định kiềm chế ông Netanyahu là một tín hiệu rõ ràng cho thấy, ông Trump không muốn đồng minh chủ chốt của mình cản trở một thỏa thuận với Iran.

Ngày 2/6, lực lượng Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích vào thành phố Nabatieh, một trong những thành phố lớn nhất ở miền nam Li-băng.

Trả lời phỏng vấn Al Jazeera , tướng Mỹ đã về hưu Mark Kimmitt cho biết, lực lượng Israel hiện đã tiến sâu vào miền nam Li-băng đến mức không còn cơ hội để rút lui. Ông nhấn mạnh, đây là lần lực lượng Israel tiến sâu nhất vào Li-băng trong 26 năm qua. Và dù đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Beirut, nhưng điều này không đồng nghĩa với một thỏa thuận rút quân của Israel khỏi miền nam Li-băng.

Để đối phó, phong trào Hezbollah tiếp tục bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel. Thậm chí, quân đội Israel được cho là đang bối rối trước tình trạng máy bay không người lái FPV của Hezbollah tấn công lực lượng Israel ở miền nam Li-băng vào ban đêm nhiều lần trong những ngày gần đây.

“Việc máy bay không người lái tấn công lực lượng vào ban đêm là khá bất thường. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây”, một binh sĩ Israel nói với Ynet.

Ynet cũng cho biết, quân đội Israel đã bắt đầu hạn chế việc sử dụng các phương tiện hạng nặng, mô tả chúng là “mục tiêu dễ dàng” cho máy bay không người lái FPV của Hezbollah.

Trong bối cảnh Israel sa lầy ở Li-băng, Tướng Kimmitt cho rằng, Tehran có thể đang sử dụng Hezbollah và tình hình ở Li-băng để “đánh lạc hướng” sự chú ý khỏi các cuộc đàm phán đang diễn ra về chương trình hạt nhân của mình.

“Về cơ bản, họ đang cố gắng khiến Mỹ mất cân bằng, bằng cách trước tiên kiểm soát eo biển Hormuz và giờ là chuyển hướng sang tình hình ở Israel chống lại Hezbollah”, ông Kimmitt nói.

Đằng sau nỗ lực kéo Mỹ rời xa trọng tâm đàm phán, Iran được cho là đang âm thầm tái vũ trang và củng cố năng lực quân sự trong thời gian ngừng bắn kéo dài.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Tướng Sarder Mohebi - ngày 2/6 tuyên bố, năng lực quân sự và khả năng tác chiến của Iran đã tăng lên trong thời gian ngừng bắn với Mỹ và Israel.

“Lực lượng vũ trang Iran đang ở trong tình trạng tốt hơn so với trước đây”, ông Mohebi nói trên đài truyền hình nhà nước IRIB.

Theo Tướng Mohebi, một trong những bài học quan trọng rút ra từ cuộc chiến với Mỹ và Israel là cần gia tăng kiến thức tác chiến về đối phương.

“Nếu họ quay trở lại đấu trường quân sự, thì các hình thức chiến đấu, thậm chí cả loại vũ khí được sử dụng sẽ khác đi, và IRGC hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra”, ông nói.