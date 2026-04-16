Iran đang đào lại lối vào “thành phố tên lửa” bị chôn vùi sau cuộc không kích của Mỹ và Israel

Theo những hình ảnh vệ tinh mới nhất, Iran đang tiến hành các hoạt động đào bới tại lối vào nhiều căn cứ tên lửa ngầm, vốn còn được biết tới với cái tên thành phố tên lửa, ngay trong thời gian diễn ra lệnh ngừng bắn với Mỹ và Israel. Các thiết bị máy móc hạng nặng đã được phát hiện đang dọn dẹp đống đổ nát tại những đường hầm bị phong tỏa, xúc đất đá và đưa lên các xe tải chờ sẵn.

Được biết, những lối vào hầm ngầm này từng là mục tiêu chủ chốt trong các cuộc không kích trước đó của Mỹ và Israel, với chiến lược nhằm "chôn vùi" và khóa chặt các bệ phóng tên lửa của Iran dưới lòng đất. Bằng cách phong tỏa các lối thoát, liên quân Mỹ - Israel muốn ngăn chặn khả năng triển khai, khai hỏa hoặc thu hồi để nạp đạn của các bệ phóng này.

Một bức ảnh vệ tinh chụp ngày 10/4 cho thấy một chiếc máy xúc lật đang nằm trên một gò đất đá lấp kín lối vào hầm, với một vài chiếc xe ben đang chờ gần đó tại một căn cứ tên lửa ở khu vực Khomeyn (Iran). Một hình ảnh khác chụp cùng ngày cũng ghi nhận các thiết bị xây dựng đang hoạt động với mục đích tương tự tại một địa điểm ở Tabriz.

Dù phải hứng chịu những đợt tấn công dữ dội, các đánh giá của tình báo Mỹ chỉ ra rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn.

Đầu tháng 4, Lầu Năm Góc tuyên bố đã tấn công 11.000 mục tiêu tại Iran trong vòng 5 tuần đầu tiên của cuộc chiến. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng 3/4 số bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy tính đến ngày 7/3.

Tuần trước, Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - khẳng định các cuộc không kích đã đánh sập nền tảng công nghiệp quốc phòng của Tehran. Ông cho biết Mỹ đã trút hơn 13.000 quả bom đạn xuống các kho lưu trữ tên lửa, máy bay không người lái, tài sản hải quân và các cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này nhằm "đảm bảo Iran không thể khôi phục khả năng phô trương sức mạnh ra ngoài biên giới".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng tuyên bố trước báo giới rằng chương trình tên lửa của Iran đã bị "tê liệt chức năng", hệ thống tên lửa và bệ phóng "bị bào mòn, tiêu hao và gần như vô tác dụng hoàn toàn".

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về việc Iran sẽ lợi dụng khoảng thời gian giao tranh tạm lắng để tái thiết một phần kho vũ khí tên lửa. Thậm chí, có cảnh báo cho rằng Tehran có thể tìm mua các hệ thống vũ khí tương đương để củng cố năng lực quân sự nhằm đối trọng với các nước láng giềng.

Chia sẻ với tờ Washington Post, ông Kenneth Pollack - cựu chuyên gia phân tích của CIA, hiện đang làm việc tại Viện Trung Đông - nhận định: "Người Iran đã chứng minh khả năng đổi mới và khôi phục lực lượng một cách nhanh chóng và đáng kinh ngạc. Họ là một đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết các quân đội ở Trung Đông, có lẽ chỉ ngoại trừ Israel."

Thực tế, nhiều hệ thống vũ khí của Iran được cho là chỉ bị chôn vùi bên trong mạng lưới ngầm và bị vô hiệu hóa tạm thời chứ chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Các nhà phân tích đánh giá nỗ lực mở lại các cơ sở này của Iran là diễn biến đã được dự báo trước, đồng thời là một phần không thể thiếu trong học thuyết quân sự của họ.

Giữa những diễn biến căng thẳng trên thực địa, hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã phát đi tín hiệu cho thấy cuộc chiến với Iran có thể "sắp kết thúc", đồng thời ám chỉ việc nối lại đàm phán với Tehran.

Trong một đoạn trích phỏng vấn trên Fox News, khi được hỏi liệu cuộc chiến đã khép lại hay chưa, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ nó sắp kết thúc rồi, vâng."