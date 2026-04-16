Chứng khoán châu Á tăng mạnh theo đà Phố Wall, hy vọng vào thỏa thuận Mỹ - Iran

Thị trường chứng khoán đã liên tục khởi sắc trong tuần này nhờ kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình. Chỉ số S&P 500 đã hồi phục hoàn toàn sau đợt giảm mạnh, ghi nhận mức tăng 3% trong tuần này. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq và Dow Jones cũng lần lượt tăng khoảng 5% và hơn 1%.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business phát sóng vào ngày 15/4, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran đã "sắp kết thúc". Ông một lần nữa khẳng định phía Tehran đang "rất khao khát đạt được một thỏa thuận".

Chia sẻ với CNBC vào ngày 14/4, một quan chức Nhà Trắng cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Iran đang được thảo luận. Tuy nhiên, vị quan chức này yêu cầu giấu tên và cho biết hiện vẫn chưa có lịch trình chính thức nào được ấn định.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ghi nhận mức giảm nhẹ. Tính đến 8h30 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm 0,11% xuống mức 91,19 USD/thùng. Giá dầu Brent tiêu chuẩn quốc tế cũng giảm 0,13% và giao dịch ở mức 94,81 USD/thùng.

Tại khu vực Châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,74% trong khi chỉ số Kosdaq của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng 1,09%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,58% và chỉ số Topix tăng 1,06%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đi ngang.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số CSI 300 tăng 0,3% trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,72%.

Các hợp đồng tương lai của S&P 500 và Nasdaq 100 đang giao dịch quanh mức ổn định. Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones tăng 45 điểm, tương đương 0,1%.

Trong phiên giao dịch đêm qua tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,80% và chốt phiên ở mức 7.022,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,59% lên mức 24.016,02 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 72,27 điểm, tương đương 0,15%, chốt phiên tại mức 48.463,72 điểm.

Cả Nasdaq và S&P 500 đều giữ mức kỷ lục mới. Trong đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq đã xác lập chuỗi 11 ngày tăng điểm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 cũng ghi nhận phiên tăng điểm thứ 10 trong tổng số 11 phiên giao dịch gần nhất.

