Cảnh tượng gây sốc: Nữ hành khách châm lửa đốt ghế khi máy bay đang bay

Theo Phạm Trang | 16-04-2026 - 10:13 AM | Tài chính quốc tế

Đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ ngang nhiên hút thuốc và tìm cách châm lửa đốt ghế trên chuyến bay được lan truyền khiến nhiều người không khỏi hoảng loạn.

Theo đó, vụ việc xảy ra trên chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Cyprus. Người phụ nữ mặc burqa màu xanh và đeo kính râm đã ngang nhiên châm thuốc ngay tại ghế ngồi cạnh cửa sổ, phớt lờ hoàn toàn quy định cấm hút thuốc trên máy bay.

Khói thuốc nhanh chóng lan ra trong khoang hành khách kín, khiến nhiều người lo lắng. Đoạn video, được cho là xuất hiện lần đầu từ năm 2019, nay bất ngờ lan truyền trở lại, làm dấy lên nhiều tranh luận về an toàn hàng không và ý thức hành khách.

Theo hình ảnh ghi lại, khi tiếp viên tiếp cận và yêu cầu dập thuốc đồng thời cố gắng thu giữ bật lửa. Mặc dù vậy, người phụ nữ không những không hợp tác mà còn chống đối. Đáng chú ý, người này sau đó còn cố gắng châm lửa vào lớp bọc ghế làm tình huống trở nên nguy hiểm hơn.

Clip ghi lại sự việc

Phi hành đoàn đã lập tức can thiệp, dội nước vào bật lửa để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ, nhờ đó tránh được một sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra giữa không trung.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này là “vi phạm an ninh nghiêm trọng”, đồng thời đặt câu hỏi về việc làm thế nào hành khách có thể mang bật lửa lên máy bay dù quy trình kiểm tra an ninh vốn rất nghiêm ngặt.

Các chuyên gia hàng không cảnh báo, chỉ cần một đốm lửa nhỏ trong khoang máy bay kín, nơi có áp suất cao, cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hành vi hút thuốc hoặc sử dụng lửa trên máy bay không chỉ bị cấm tuyệt đối mà còn có thể dẫn đến xử phạt nặng, thậm chí cấm bay vĩnh viễn.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ quy định an toàn hàng không, trong bối cảnh nhiều người kêu gọi siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm tương tự.

Nguồn: Daily Mail

Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới rơi thẳng từ máy bay xuống biển mà không một ai biết

Thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ, quốc gia BRICS tuyên bố sẽ gửi thêm dầu cho Cuba sau khi đã vận chuyển 100.000 tấn

Thách thức lệnh trừng phạt của Mỹ, quốc gia BRICS tuyên bố sẽ gửi thêm dầu cho Cuba sau khi đã vận chuyển 100.000 tấn Nổi bật

Tài sản an toàn nhất bị xả hàng: Vì sao một loạt ngân hàng trung ương bán vàng giữa khủng hoảng?

Tài sản an toàn nhất bị xả hàng: Vì sao một loạt ngân hàng trung ương bán vàng giữa khủng hoảng? Nổi bật

Một hãng hàng không giá rẻ sắp thanh lý tài sản ngay trong tuần này, vỡ nợ lần 2 trong chưa đầy 1 năm

Một hãng hàng không giá rẻ sắp thanh lý tài sản ngay trong tuần này, vỡ nợ lần 2 trong chưa đầy 1 năm

09:22 , 16/04/2026
Sa thải 1.000 nhân sự toàn thời gian, đóng băng hoàn toàn kế hoạch tuyển dụng: Biến động lớn tại công ty mẹ 1 mạng xã hội nổi tiếng

Sa thải 1.000 nhân sự toàn thời gian, đóng băng hoàn toàn kế hoạch tuyển dụng: Biến động lớn tại công ty mẹ 1 mạng xã hội nổi tiếng

08:40 , 16/04/2026
Bế tắc ở eo biển Hormuz, Mỹ cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Bế tắc ở eo biển Hormuz, Mỹ cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

08:29 , 16/04/2026
8 tỷ USD, Cuba có thể phá thế cấm vận của Mỹ – Câu hỏi lớn 'Ai sẽ chi tiền?' được Common Wealth giải đáp

8 tỷ USD, Cuba có thể phá thế cấm vận của Mỹ – Câu hỏi lớn 'Ai sẽ chi tiền?' được Common Wealth giải đáp

07:52 , 16/04/2026

