Góp hơn 4 triệu USD hợp tác với EU trước xung đột Ukraine, Nga vừa bị nước láng giềng châu Âu tịch thu toàn bộ

Cơ quan thi hành án quốc gia Phần Lan đã tịch thu 3,7 triệu euro (4,3 triệu USD) từ nhà nước Nga trong năm nay.

Trước đây, cơ quan này chủ yếu tịch thu bất động sản thuộc sở hữu của Nga, nhưng năm nay, các khoản tịch thu lại tập trung vào tiền mặt.

Số tiền bị tịch thu có nguồn gốc từ chương trình hợp tác biên giới bên ngoài EU, trong đó Phần Lan và Nga đều tham gia. Chương trình này hiện đã bị bãi bỏ.

Chương trình này do Bộ Lao động và Kinh tế Phần Lan giám sát, nhằm mục đích hỗ trợ phát triển các khu vực biên giới giữa Nga và châu Âu. Nguồn kinh phí vẫn được giữ lại ở Phần Lan.

Theo tài liệu, Nga đã đóng góp tài chính 3,7 triệu euro cho chương trình trước khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022. Chương trình hợp tác biên giới đã bị chấm dứt sau sự kiện trên, và số tiền này đã được chuyển đến Bộ Lao động và Kinh tế Phần Lan.

Việc tịch thu tài sản là một biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo chủ sở hữu tài sản không thể bán hoặc chuyển nhượng tài sản đó. Mục đích của biện pháp này là bảo vệ quyền lợi của chủ nợ hoặc người yêu cầu bồi thường, bộ này tuyên bố.

Kể từ năm 2024, Cơ quan Thi hành án Quốc gia Phần Lan đã tịch thu hơn 40 triệu euro tài sản của Nga. Ngoài việc tịch thu tài sản, Phần Lan cũng đã bắt đầu yêu cầu thu tiền bồi thường từ Nga vì những thiệt hại mà nước này gây ra.

Theo Yle﻿