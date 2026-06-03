Mỹ tấn công tàu chở dầu hướng tới Iran bằng tên lửa Hellfire

Ngày 2/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải đoạn video cho thấy tên lửa đánh trúng tàu chở dầu và cho biết mục tiêu là khoang động cơ của tàu M/T Lexie mang cờ Botswana, khiến con tàu mất khả năng hoạt động.

Khoảnh khắc con tàu bị lực lượng Mỹ bắn trúng. (Nguồn: CENTCOM)

“Thủy thủ đoàn đã phớt lờ nhiều cảnh báo liên tiếp và không tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng Mỹ nhiều lần trong suốt 24 giờ. Một máy bay Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng tên lửa Hellfire vào phòng động cơ, ngăn tàu chở dầu này tiếp cận Iran”, CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

Lexie là con tàu thứ 6 bị quân đội Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi Washington bắt đầu phong tỏa Iran ngày 13/4. Quân đội Mỹ cũng cho biết đã chuyển hướng 122 tàu đang tìm cách ra vào các cảng của Iran.

Trong khi đó, các hoạt động thù địch lại bùng phát ở vùng Vịnh trong ngày 3/6, sau khi có thông tin về các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kuwait, trong khi tiến trình đàm phán ngoại giao giữa Iran và Mỹ hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong khi đó, Bahrain thông báo kích hoạt còi báo động và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Hãng thông tấn Iran đưa tin đã nghe thấy nhiều tiếng nổ gần đảo Qeshm, nằm sát eo biển Hormuz.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt đợt leo thang căng thẳng tương tự. Hơn 3 tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích Iran, tình hình đang rơi vào thế bế tắc, với một lệnh ngừng bắn mong manh được duy trì trong khi eo biển Hormuz vẫn hầu như bị đóng cửa.

Tuần trước, Iran và Mỹ cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ ban đầu nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa chính thức ký kết văn kiện này.

Truyền thông Iran đưa tin Tehran đã không liên lạc với Washington trong nhiều ngày qua, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc đàm phán chưa hề bị gián đoạn.

“Các cuộc trao đổi giữa chúng tôi vẫn diễn ra liên tục, bao gồm 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay”, ông viết trên mạng xã hội.

Kể từ giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần tuyên bố đang tiến gần tới thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện để các nhà đàm phán xử lý những vấn đề gai góc, trong đó có tương lai chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran bác bỏ cáo buộc đang phát triển bom nguyên tử và cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước các nghị sĩ rằng Washington chỉ đồng ý nới lỏng trừng phạt nếu Iran chấp nhận từ bỏ các hoạt động hạt nhân.

Trong cuộc tranh luận gay gắt với Thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker, ông Rubio tuyên bố: “Cuộc chiến đã kết thúc”, trong khi ông Booker không đồng tình với nhận định này.