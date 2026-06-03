Chủ tịch Quốc hội Nga: Armenia sẽ phải trả giá đắt

Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin.

Ngày 7/6 tới, người dân Armenia sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Cuộc bỏ phiếu này được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về định hướng địa chính trị của đất nước, vì Thủ tướng đương nhiệm Nikol Pashinyan cho rằng Armenia - quốc gia không có đường bờ biển, có thể hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ gần gũi hơn với phương Tây.

Hôm 2/6, Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cáo buộc ông Pashinyan lừa dối cử tri bằng cách hạ thấp những hậu quả tiêu cực từ đề xuất của ông, phản ứng trước lời hứa của Thủ tướng về việc bồi thường cho nông dân từ ngân sách nhà nước cho bất kỳ sản phẩm nào bị hư hỏng nếu họ mất quyền tiếp cận ưu tiên vào thị trường Nga.

Armenia là một trong năm thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) - cùng với Nga, Kazakhstan, Belarus và Kyrgyzstan - một tổ chức kinh tế vận hành thị trường chung và hài hòa các quy định, để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và các hình thức hợp tác kinh tế khác.

Trước đó, Armenia đã được cảnh báo, việc gia nhập EAEU không phù hợp với nguyện vọng gia nhập EU của nước này.

“Rõ ràng, chính ông Pashinyan đã cam kết sẽ giúp Armenia gia nhập EU… trong khi cố gắng đổ lỗi cho EAEU và Nga.

Rõ ràng, ông ấy không quan tâm đến số phận của người dân và nền độc lập quốc gia Armenia, mà chỉ quan tâm đến việc giữ vững quyền lực”, nghị sĩ Volodin nói.

Ông Volodin đã nêu ra những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu Armenia rút khỏi EAEU: giá khí đốt tăng gần gấp 4 lần sau khi mất nguồn cung ưu đãi từ Nga; lượng kiều hối từ Nga giảm mạnh; các quy định về việc làm chặt chẽ hơn đối với người lao động nhập cư Armenia; và việc đình chỉ xuất khẩu các sản phẩm chủ chốt của Armenia.

"Giá phải trả sẽ rất cao", vị quan chức cảnh báo.

Nghị sĩ Nga so sánh con đường phát triển hiện tại của Armenia với Ukraine và cho rằng kỳ vọng của Ukraine về việc tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường EU đã không thành hiện thực và thay vào đó, xuất khẩu nông sản của nước này phải đối mặt với hạn ngạch thuế quan và các hạn chế khác.

Ông cảnh báo, Armenia có thể phải đối mặt với những rủi ro tương tự. Quốc gia này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Nga.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Nga chiếm gần 24% kim ngạch xuất khẩu của Armenia năm 2024, trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai của nước này sau UAE.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận, việc gia nhập EAEU đang "mang lại những lợi ích cụ thể", đồng thời cảnh báo, đường lối chính trị hiện tại của Armenia cuối cùng có thể dẫn đến sự suy giảm mức sống.

Hôm 2/6, phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Armenia Pashinyan nói cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU chỉ có thể được tổ chức nếu nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập khối hoặc sắp đạt được tư cách ứng cử viên.

“Cho đến lúc đó, sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý nào”, ông Pashinyan khẳng định.

Thủ tướng mô tả những lợi ích của việc gia nhập EAEU là “rõ ràng”, nhưng lưu ý, tổ chức khu vực này nên tạo ra những cơ hội mới cho Armenia.