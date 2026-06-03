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Đang thu về gần nửa tỷ USD từ Nga, một nước EU muốn chấm dứt quan hệ kinh tế với Moscow

| | Tài chính quốc tế

Đang thu về gần nửa tỷ USD từ Nga, một nước EU muốn chấm dứt quan hệ kinh tế với Moscow

Nhà lãnh đạo nước này thừa nhận sẽ có ngoại lệ trong một số ngành công nghiệp nhất định.

Theo cổng thông tin Delfi, tân Thủ tướng Latvia, Andris Kulbergs, dự định cắt đứt quan hệ thương mại với Nga.

"Thủ tướng kiên quyết khẳng định không nên duy trì quan hệ kinh tế với Nga. Ngoại trưởng sẽ xử lý vấn đề này", Delfi cho biết.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý rằng có thể có ngoại lệ đối với một số ngành công nghiệp nhất định, và mọi quyết định đều phải được phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), trong đó Latvia là thành viên.

Theo ông Kulbergs, ngành công nghiệp dược phẩm cần được quan tâm đặc biệt. Ông giải thích rằng các công ty không thể nhanh chóng chuyển hướng sang các thị trường khác do quy trình chứng nhận sản phẩm kéo dài.

Người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý rằng các công ty dược phẩm sở hữu năng lực sản xuất và chuyên môn quan trọng cho ngành quốc phòng của đất nước. Theo Cơ sở dữ liệu Thống kê Thương mại Hàng hóa Liên Hợp Quốc, xuất khẩu của Litva sang Nga đạt 460 triệu USD trong năm 2025.

Quốc hội Latvia đã phê chuẩn chính phủ liên minh của ông Kulberg vào ngày 8/5. Thủ tướng tiền nhiệm đã từ chức sau cuộc khủng hoảng chính trị sau vụ máy bay không người lái của Ukraine đâm vào kho dầu của Latvia.

Quan hệ giữa Latvia và Nga ở mức căng thẳng cao độ do cuộc xung đột tại Ukraine. Là thành viên EU và NATO, Latvia kiên quyết phản đối các hành động của Nga, đồng thời đẩy mạnh việc trục xuất công dân Nga lưu trú bất hợp pháp, tăng cường phòng thủ biên giới và thiết lập các vùng tự trị cho máy bay không người lái (UAV) để đối phó các mối đe dọa từ khu vực lân cận.

Theo Tass

Góp hơn 4 triệu USD hợp tác với EU trước xung đột Ukraine, Nga vừa bị nước láng giềng châu Âu tịch thu toàn bộ

Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
Latvia, nga, eu

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