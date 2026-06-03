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Mỹ xem xét thả 32 triệu con muỗi nhiễm vi khuẩn tự nhiên ra môi trường: Chuyện gì đây?

| | Tài chính quốc tế

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cho thả 32 triệu con muỗi đực nhiễm vi khuẩn ra môi trường trong vòng 2 năm.

Gã khổng lồ công nghệ Google đang chuẩn bị triển khai phương pháp "dùng muỗi tốt diệt muỗi xấu" tại Mỹ. Công ty đã chính thức nộp đơn xin phép chính phủ Mỹ thả tới 32 triệu con muỗi vô sinh tại hai bang California và Florida.

Đây là một phần trong chương trình mang tên Debug của Google. Dự án tận dụng chuyên môn công nghệ để nuôi dưỡng một đàn muỗi đực vô sinh nhằm giảm số lượng muỗi truyền bệnh trong tự nhiên.

Theo dữ liệu từ cơ quan đăng ký liên bang, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đang xem xét yêu cầu của Google về việc thả tối đa 16 triệu con muỗi mỗi năm tại Florida và California trong vòng 2 năm. EPA sẽ đưa ra quyết định cấp phép sử dụng thử nghiệm sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến công chúng vào ngày 5/6 tới.

Về mặt khoa học, muỗi đực hoàn toàn không đốt người và không truyền bệnh. Phương pháp cốt lõi của Google là nuôi muỗi đực nhiễm một loại vi khuẩn tự nhiên mang tên Wolbachia. Khi những con muỗi đực này giao phối với muỗi cái ngoài tự nhiên, trứng của muỗi cái sẽ không thể nở. Nhờ đó, số lượng quần thể muỗi sẽ giảm dần qua từng thế hệ.

Google cho biết các phương pháp diệt muỗi truyền thống như phun thuốc vừa gây độc hại vừa giảm hiệu quả theo thời gian. Trong khi đó, việc tìm kiếm và làm sạch tất cả các nguồn nước đọng lại quá khó khăn.

Hiện tại, Google đang tập trung vào loài muỗi vằn Aedes aegypti. Đây là loài trung gian truyền phần lớn các ca bệnh sốt xuất huyết, Zika, sốt vàng da và Chikungunya.

Trước khi xin phép triển khai tại Mỹ, dự án Debug đã gặt hái được thành công tại Singapore. Một bài viết công bố ngày 11/5 dẫn nguồn từ Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết việc thả hàng triệu muỗi đực nhiễm vi khuẩn Wolbachia đã giúp quốc gia này triệt tiêu được 80% đến 90% quần thể muỗi vằn Aedes aegypti. Đồng thời, số ca mắc sốt xuất huyết tại đây cũng giảm hơn 70% sau khoảng 6 đến 12 tháng thả muỗi.

Giám đốc dự án Debug Linus Upson khẳng định thành công tại Singapore mang lại sự tự tin lớn cho công ty để mở rộng mô hình này sang các khu vực khác.

Theo The Guardian

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Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
mỹ

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