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11 chuyện kỳ lạ nhất từng xảy ra trong World Cup

| | Tài chính quốc tế

Từ những chú chó đến con bạch tuộc, "ngôi sao" của World Cup không chỉ là những cầu thủ.

FIFA World Cup đã tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử thể thao, nhưng không phải sự kiện nào khó quên cũng liên quan đến bàn thắng quyết định hay lễ ăn mừng chức vô địch.

Qua hàng thập kỷ diễn ra giải đấu, những sự cố kỳ quái, những gián đoạn bất ngờ và những câu chuyện lạ lùng đã diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ. Một số từng lên trang nhất báo chí vào thời điểm đó, nhưng rồi dần phai nhạt khỏi trí nhớ khi các kỳ giải đấu mới chiếm lĩnh tâm điểm. Dưới đây là mười một khoảnh khắc kỳ lạ tại World Cup mà nhiều người hâm mộ đã hoàn toàn quên lãng.

Chú chó làm gián đoạn trận đấu năm 1962

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Trong kỳ World Cup 1962 tại Chile, một chú chó hoang đã đi lạc vào sân trong trận đấu giữa Brazil và Anh. Các cầu thủ đã cố gắng bắt chú chó này nhưng nó liên tục né tránh, biến tình huống thành một màn hài kịch bất ngờ. Khán giả thích thú từng giây một của màn gián đoạn, và sự cố này đã trở thành một trong những câu chuyện bên lề đáng nhớ nhất của giải đấu.

Chiếc cúp World Cup bị đánh cắp trước thềm giải đấu

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Chỉ vài tháng trước khi World Cup 1966 diễn ra tại Anh, chiếc cúp Jules Rimet đã bị đánh cắp khỏi một cuộc triển lãm ở London. Tình hình gây ra sự hoảng loạn quốc tế cho đến khi một chú chó tên là Pickles tìm thấy chiếc cúp được bọc trong giấy báo trong một khu vườn ngoại ô. Cuộc giải cứu bất thường này ngay lập tức biến chú chó trở thành một ngôi sao nổi tiếng toàn quốc.

Trận đấu diễn ra trong màn sương mù dày đặc

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World Cup 1982 có một trận đấu giữa Anh và Tây Đức trở nên khó theo dõi vì sương mù dày đặc. Tầm nhìn giảm mạnh đến mức khán giả truyền hình và ngay cả một số người xem tại chỗ cũng khó lòng theo dõi được diễn biến. Đây vẫn là một trong những điều kiện thị giác kỳ lạ nhất từng thấy tại một kỳ World Cup.

Linh vật gây ra tranh cãi

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Linh vật World Cup thường là những thứ vui nhộn vô hại, nhưng linh vật được chọn cho giải đấu năm 1986 tại Mexico đã vấp phải sự chỉ trích vì dựa trên các định kiến. Nhân vật hoạt hình này, được gọi là Pique, đã tạo ra cuộc tranh luận về đại diện văn hóa từ rất lâu trước khi những thảo luận như vậy trở nên phổ biến trong tiếp thị thể thao.

Chú hải âu từ chối rời đi

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Trong một trận đấu tại World Cup 2010 ở Nam Phi, máy quay truyền hình nhiều lần ghi lại hình ảnh một chú hải âu đang ngồi bình thản trên sân trong khi trận đấu vẫn diễn ra xung quanh nó. Chú chim này dường như hoàn toàn không bị làm phiền bởi các cầu thủ chạy gần đó và nhanh chóng trở thành một hiện tượng trực tuyến bất ngờ.

Thủ môn suýt ghi bàn

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Năm 1994, thủ môn người Bỉ Michel Preud'homme suýt trở thành một phần của câu chuyện vô cùng hiếm hoi tại World Cup khi anh tham gia tấn công vào cuối trận đấu. Mặc dù không ghi bàn, nhưng cảnh tượng một thủ môn dâng cao đã gây phấn khích và làm nổi bật sự khác biệt khi áp lực World Cup có thể tạo ra những tình huống không ngờ.

Sự ra mắt của bình xịt tàng hình

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Khi bình xịt tan nhanh của trọng tài được giới thiệu trên sân khấu World Cup vào năm 2014, nhiều người hâm mộ đã bị mê hoặc bởi đường kẻ trắng tạm thời có thể biến mất sau một thời gian ngắn. Công nghệ này trông gần như kỳ diệu đối với những người xem chưa quen với nó và đã trở thành một trong những đổi mới được bàn tán nhiều nhất tại giải đấu.

Sự cố bóng bãi biển

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Khán giả World Cup thường ném đồ vật xuống sân, nhưng trong một trận đấu ở Nam Phi năm 2010, một quả bóng bãi biển đã gây ra khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi khi nó lăn đến vị trí nguy hiểm gần khu vực bóng đang lăn. May mắn thay, không có sự cố lớn nào xảy ra, nhưng nó đã trở thành một chú thích kỳ lạ khác trong lịch sử giải đấu.

Sự cố mất điện bất ngờ

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Một vấn đề về ánh sáng sân vận động đã làm gián đoạn trận đấu trong một sự kiện vòng loại World Cup, khiến nhiều người bất ngờ vì ngay cả những sự kiện lớn nhất trong bóng đá cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật. Bóng tối bất ngờ tạo ra một bầu không khí siêu thực cho cả cầu thủ và người hâm mộ.

Người hâm mộ chạm được vào chiếc cúp

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An ninh xung quanh chiếc cúp World Cup thường cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng trong một sự kiện ăn mừng, một người hâm mộ đã xoay xở để đến gần chiếc cúp danh giá một cách đáng kinh ngạc trước khi bị chặn lại. Sự cố đã đặt ra những câu hỏi về an ninh sự kiện và trở thành câu chuyện được bàn tán rộng rãi vào thời điểm đó.

Chú bạch tuộc dự đoán kết quả

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Có lẽ hiện tượng World Cup kỳ lạ nhất liên quan đến bạch tuộc Paul trong giải đấu năm 2010. Sinh vật biển này đã trở nên nổi tiếng quốc tế sau khi dự đoán chính xác kết quả của nhiều trận đấu. Hàng triệu người đã theo dõi các lựa chọn của nó, biến một cư dân của thủy cung thành một trong những ngôi sao lớn nhất của toàn bộ giải đấu.

3 triệu con chó sẽ bị giết để chuẩn bị cho World Cup gây phẫn nộ, lý do vì sao?

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
World Cup

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