Phát hiện con bê nhiễm ký sinh trùng 'ăn thịt' động vật, toàn ngành chăn nuôi Mỹ báo động đỏ, đàn gia súc thấp kỷ lục 75 năm bị đe dọa

Đây là một loại ký sinh trùng nguy hiểm có đặc tính ăn mô sống của động vật máu nóng. Trường hợp nhiễm được xác định tại thị trấn La Pryor, bang Texas, cách biên giới Mỹ - Mexico khoảng 48 km về phía đông bắc.

Phát hiện này là một đòn giáng mạnh vào các chủ trang trại chăn nuôi gia súc Mỹ. Họ đã phải gồng mình phòng dịch suốt một năm qua khi loài ký sinh trùng này liên tục tràn về phía bắc qua lãnh thổ Mexico.

Bộ trưởng USDA Brooke Rollins cho biết đây là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Texas kể từ năm 1966. Sự xuất hiện của loài ký sinh trùng này có nguy cơ làm sụt giảm sâu hơn nữa quy mô đàn gia súc của Mỹ, vốn đang chạm mức thấp nhất trong vòng 75 năm qua.

Nguồn cung khan hiếm đã làm giảm sản lượng thịt bò và đẩy giá bán lẻ lên mức cao kỷ lục đối với người tiêu dùng.

Các chuyên gia cảnh báo nếu dịch bệnh lây lan rộng, ngành chăn nuôi của bang Texas có thể phải đối mặt với mức thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 1,8 tỷ USD. Đồng thời, sự cố này cũng làm tiêu tan hàng triệu USD của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Ngay sau khi có thông tin các mẫu bệnh phẩm tại trang trại ở La Pryor được gửi đi xét nghiệm, thị trường tài chính đã lập tức phản ứng tiêu cực. Giá hợp đồng tương lai gia súc nuôi trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) đã lao dốc và chốt phiên giảm hơn 1,7%. Giới đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ thịt bò sẽ sụt giảm.

Ruồi đinh vít ký sinh là loài thường chọn đẻ trứng vào các vết thương hở của động vật máu nóng. Khi trứng nở, hàng trăm ấu trùng sẽ đục khoét và ăn mô thịt sống của vật chủ, dẫn đến vật chủ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Loài ký sinh trùng này chủ yếu lây lan qua sự di chuyển của động vật nhiễm bệnh. Chúng có thể lây sang người và thú cưng nhưng tỷ lệ này rất hiếm gặp và chúng không gây ra các vấn đề về an toàn thực phẩm.

Nhằm khoanh vùng và dập tắt sự lây lan của ký sinh trùng, USDA đã lập tức ra lệnh phong tỏa, cấm vận chuyển tất cả các loài động vật trong phạm vi bán kính 20 km xung quanh điểm phát hiện bệnh.

Cơ quan chức năng cũng triển khai thả hàng loạt ruồi vô sinh trong khu vực, tăng cường giám sát động vật hoang dã và cử một đội phản ứng nhanh đến hiện trường.

Trước đó, Washington đã đóng cửa biên giới với Mexico, cấm nhập khẩu gia súc trong hơn một năm để ngăn chặn ký sinh trùng. Kể từ tháng 11/2024, Mexico đã ghi nhận tới 27.449 ca nhiễm ruồi ký sinh. Việc điều trị cho gia súc nhiễm bệnh hoàn toàn khả thi nhưng đòi hỏi phải gắp bỏ thủ công hàng trăm con ấu trùng và khử trùng vết thương nghiêm ngặt. Quy trình này cực kỳ tốn kém, mất thời gian và đòi hỏi nhiều nhân lực, tạo áp lực chi phí khổng lồ cho các trang trại lớn.

Theo Reuters