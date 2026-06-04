Nga báo tin không ngờ từ 500 tấn vàng

Nga đang ghi nhận con số ấn đầy ấn tượng liên quan đến lĩnh vực vàng, khi số liệu tài chính cho thấy tổng lượng vàng mà nước này ghi nhận dường như vượt đáng kể sản lượng khai thác từ các mỏ.

Diễn biến này thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc tế trong bối cảnh tình hình tài chính của Moscow ngày càng chịu nhiều sức ép.

Bộ trưởng Tài nguyên Alexander Kozlov cho biết với hãng thông tấn Tass rằng nước này dự kiến sẽ khai thác được từ 480 đến 500 tấn vàng trong năm nay. Ông nói thêm rằng sản lượng năm ngoái có thể đạt khoảng 480 tấn.﻿

Theo các số liệu được dẫn lại từ Bộ Tài chính Nga, trong 3 năm tính đến hết năm 2021, tổng nguồn cung vàng của Nga cao hơn sản lượng khai thác mỏ khoảng 50-60 tấn mỗi năm.

Khoảng chênh này lại khiến giới phân tích đặt ra câu hỏi về nguồn bổ sung đến từ đâu, bởi nếu chỉ nhìn vào các dự án mỏ được công bố công khai, họ cho rằng rất khó giải thích mức gia tăng lớn như vậy. Một khả năng được nêu ra là lượng vàng phế liệu được thu hồi trong nước đã tăng lên đáng kể, nhất là khi giá vàng ở mức cao và nền kinh tế Nga chịu sức ép khiến nhiều chủ thể có động lực bán lại vàng hoặc tái chế kim loại quý.

Vấn đề này càng trở nên nhạy cảm khi gắn với tình hình tài chính hiện nay của Nga. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết nước này có thể đã thu về hơn 4 tỷ USD trong năm nay sau khi bán khoảng 28 tấn vàng từ kho dự trữ quốc gia. Động thái này nằm trong xu hướng giảm nắm giữ vàng bắt đầu từ năm 2024, khi Moscow phải tìm thêm nguồn lực để bù cho thâm hụt ngân sách liên quan tới xung đột tại Ukraine.

Việc Nga phải bán bớt vàng dự trữ được xem là chỉ dấu cho thấy “tấm đệm an toàn” tài chính của nước này đang mỏng đi. Trong khi đó, thị trường lại thiếu dữ liệu đầy đủ để xác định chính xác quy mô nguồn cung vàng thực tế của Nga.

Nếu các con số mà phía Nga nêu ra là chính xác, trật tự sản xuất vàng toàn cầu có thể phải được nhìn lại. Một số bài phân tích gần đây cho rằng Nga đang đưa ra mức sản lượng đủ lớn để có thể vượt Trung Quốc, nhưng giới phân tích quốc tế nói họ chưa tìm thấy lời giải thích hợp lý nào từ các dự án khai mỏ hiện hữu.

Dữ liệu công khai gần nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy Nga khai thác khoảng 330 tấn vàng trong năm 2024, đứng thứ 2 toàn cầu sau Trung Quốc với khoảng 380,2-381,3 tấn. Nếu con số 485 tấn của phía Nga là chính xác, sản lượng vàng của nước này đã tăng gần 50% chỉ sau 1 năm, mức tăng mà nhiều chuyên gia cho là rất khó giải thích bằng các dự án mỏ hiện có.﻿

Tác động của câu chuyện này không chỉ dừng ở Nga. Với thị trường vàng toàn cầu, mọi thay đổi đáng kể từ một nước sản xuất lớn đều có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cung cầu, dòng chảy thương mại và cả chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh giá vàng quốc tế đã tăng mạnh nhờ rủi ro địa chính trị, lạm phát và nhu cầu trú ẩn, việc một nhà sản xuất lớn như Nga vừa bị nghi thiếu minh bạch về nguồn cung, vừa phải bán bớt vàng dự trữ để bù ngân sách, đang tạo nên một bức tranh khá phức tạp.

Một điểm đáng chú ý khác là xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc đã tăng mạnh về giá trị trong nửa đầu năm 2025.

Dữ liệu thương mại cho thấy nhập khẩu quặng và tinh quặng kim loại quý từ Nga vào Trung Quốc tăng 80%, đạt khoảng 1 tỷ USD. Một phần mức tăng này đến từ giá vàng và bạc đi lên, không hoàn toàn phản ánh lượng hàng vật chất tăng tương ứng.

Theo Mining, The Moscow Times﻿