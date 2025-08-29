Nam MC giàu nhất nhì Việt Nam: Ở nhà tiền tỷ, chủ nhà hàng 5 tầng 2 mặt tiền quận 3, 41 tuổi chưa vợ

Nguyên Khang sinh năm 1984 tại TPHCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật Khoa học ứng dụng - Đại học Bách khoa TPHCM. Anh từng đi du học Nhật, rất giỏi ngoại ngữ nhưng bén duyên với nghề dẫn chương trình từ khi còn là sinh viên, đi làm MC đám cưới.

Dù vậy, phải đến năm 2006, Nguyên Khang mới chính thức bước vào con đường người dẫn chương trình chuyên nghiệp sau khi lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài truyền hình TPHCM sau đó là ngôi vị quán quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do VTV tổ chức vào năm 2009.

Anh là MC của nhiều chương trình trên cả đài phát thanh lẫn truyền hình: Vân tay, Chuyên cơ số 6, Trò chơi âm nhạc, Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Hòa âm ánh sáng, Bài hát hay nhất, Cặp đôi vàng, Giọng hát Việt, Sing my song, Tuyệt đỉnh song ca, Biệt đội vui nhộn, Ai sẽ thành sao, Người nghệ sĩ đa tài…

MC Nguyên Khang.

Không chỉ được đánh giá cao ở vai trò người dẫn chương trình, nam MC sinh năm 1984 còn biết chơi 4 loại nhạc cụ: piano, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tứ.

Sau một thời gian dài gầy dựng tên tuổi, sự nghiệp trong lĩnh vực dẫn chương trình, Nguyên Khang còn thực hiện hẳn một chương trình mang tên mình tại studio riêng do anh làm chủ.

Nhờ chương trình này mà Nguyên Khang có thêm kha khá người hâm mộ. Nam MC chia sẻ trên tờ Vietnamnet: "20 năm làm MC, tôi không có nhiều người hâm mộ vì trong khuôn khổ các chương trình khá ít 'đất' thể hiện. Nhờ talkshow, tôi bộc lộ tính cách, phong cách, khả năng tổ chức".

Không chỉ tài năng và thành công trên con đường nghệ thuật, Nguyên Khang còn mát tay kinh doanh. Anh là chủ của chuỗi nhà hàng chả cá nổi danh tại TPHCM.

Năm 2020, sau khi bị cháy nhà hàng hải sản ở Phú Quốc, Nguyên Khang nhanh chóng vực dậy khai trương 2 nhà hàng khác. Theo chia sẻ của Nguyên Khang, mỗi nhà hàng ngốn số tiền đầu tư từ 3 đến 5 tỉ đồng.

Nhà hàng của nam MC tại TPHCM.

Với 5 tầng, rộng 260 m2.

Tại TPHCM, Nguyên Khang sở hữu nhà hàng 5 tầng, rộng 260 m2, 2 mặt tiền đường ngay trung tâm quận 3. Báo Lao Động đưa tin, nhà hàng của nam MC nằm ngay ngã tư đường sầm uất, có sức chứa khoảng 200 khách, được đầu tư khang trang, mỗi tầng được bài trí khác nhau do chính tay Nguyên Khang tự tay thực hiện.

Tầng trệt rộng rãi, thoáng đãng với nhiều cửa kính lớn và hệ thống đèn chùm. Các khu tầng trên được thiết kế sang trọng với hệ thống bàn ăn uống cầu kỳ, có sofa lớn và ghế đơn. Ngoài ra, nam MC còn thiết kế thêm các đèn thả để tạo không gian ấm cúng cho nhà hàng.

Vốn là người yêu thích sự hoài cổ, anh bài trí nhiều bức tranh treo tường lớn có phong cách xưa. Ngoài ra, các vật trang trí đều là đồ dùng cổ như: đèn dầu, radio cũ...

Nam MC còn là tay đầu tư bất động sản có tiếng. Số lượng bất động sản của nam MC chưa từng được tiết lộ chính xác, chỉ biết hồi dịch Covid 19, Nguyên Khang từng bán bớt 1 căn nhà, bán 1 chiếc xe hơi để đầu tư, duy trì nhà hàng qua cơn khốn khó. Dù vậy, anh chưa từng nản trí.

Nguyên Khang hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp tại quận 3. Báo Gia đình & xã hội đưa tin, căn hộ của nam MC trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Anh cũng từng thoải mái chia sẻ về không gian sống của mình lên mạng xã hội.

Khi chia sẻ về không gian sống này, nam MC tiết lộ: "Căn hộ gần 5 tỉ đồng, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Đây cũng là món quà Khang dành tặng mẹ. Bà rất thích sống ở đây vì cũng gần nhà em gái Khang. Mẹ ở với Khang nhưng chắc sẽ đi đi về về, vì hiện tại mẹ cũng gần xong thủ tục định cư ở Mỹ" (nguồn: báo Gia đình & Xã hội).

Căn hộ 5 tỷ của Nguyên Khang mua tặng mẹ.

Không gian sống của nam MC sinh năm 1984.

Giàu có là thế nhưng Nguyên Khang rất khiêm tốn. Anh không nhận mình giàu. Anh nói trên báo Vietnamnet rằng: "Hiện tại, trộm vía tôi đủ sống, không nợ nần nhưng chắc chắn không giàu".

Nguyên Khang rất kín tiếng về đời tư. Năm 2017, anh từng chia sẻ mình không độc thân và sẽ đón lễ tình nhân cùng người ấy ở một nơi rất lạnh.

Nam MC từng nói trên báo Vietnamnet: “Tất nhiên là tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ tổ chức hôn lễ rất lãng mạn ở nước ngoài và cũng sẽ giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Còn kết hôn năm bao nhiêu à? Câu trả lời sẽ dành cho người bạn đời của tôi”. Tuy nhiên, ở tuổi 41, Nguyên Khang vẫn chưa cưới vợ.