Nam MC đoạt giải thưởng 1 năm mua được nhà, sở hữu bất động sản triệu đô 3 mặt tiền TP.HCM

Từ kỹ sư Vật lý tới MC nổi danh showbiz



MC Nguyên Khang tên thật là Đoàn Nguyên Khang, sinh nằm 1984 tại TP.HCM, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật.

MC Nguyên Khang

Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật - Khoa Khoa Học Ứng Dụng của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, yêu thích âm nhạc, phim ảnh và sau khi ra trường thì quyết định theo đuổi nghề MC.

Năm 2003, Nguyên Khang bắt đầu khởi nghiệp khi tham gia vào tình nguyện viên cho Sea Games 22, tình nguyện viên cho chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và làm sĩ quan liên lạc cho Bộ Thương mại tại APEC - SOM II.

Năm 2005, anh đại diện thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn lãnh đạo thanh niên Châu Á tại Hàn Quốc, Tháng 7 năm 2005 anh đại diện thanh niên Châu Á tham gia Diễn đàn thanh niên Châu Á tại Nhật Bản. Anh cũng là thí sinh xuất sắc nhất Gameshow Nốt nhạc vui khi còn là sinh viên năm 3, thắng nhất tháng, nhất năm và sau đó thi với hai ca sĩ Lam Trường và Cẩm Ly.

Năm 2006, Nguyên Khang bắt đầu sự nghiệp làm MC của mình qua cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và lọt vào Top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Sau đó, Nguyên Khang bắt đầu sự nghiệp bằng cách dẫn các sự kiện đám cưới, đặc biệt là các đám cưới dành cho người nước ngoài tại các khách sạn 5 sao ở Thành phố Hồ Chí Minh với khả năng tiếng Anh trôi chảy của mình khi anh còn học năm 3 của Đại học.

Cũng trong năm này, Nguyên Khang chính thức bước vào nghề MC khi dẫn chương trình Thế giới tuổi teen cùng MC Quỳnh Chi. Lúc ấy, anh là Lớp trưởng lớp MC của Nhà Văn Hóa Thanh Niên và tốt nghiệp với kết quả xuất sắc.

Năm 2007, anh bắt đầu công viêc MC cho kênh phát thanh XoneFM với chương trình đầu tiên Tâm sự với FM. Tiếp đến là những Breakfast show, Top40, Friday Live Jam, VN10...

Anh nổi bật bởi giọng đọc truyền cảm, ấm áp và gắn liền tên tuổi với XoneFM qua loạt chương trình tâm sự.

Đoạt giải thường một năm là mua được nhà, sở hữu nhà hàng triệu đô 3 mặt tiền

Dù không thường xuyên phô trương, sự giàu có của MC Nguyên Khang vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp MC thành công với hàng loạt chương trình ăn khách, anh còn được biết đến là một doanh nhân có đầu óc nhạy bén, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước bao gồm bất động sản, xe hơi và nhiều món đồ hiệu đắt giá.

Nhà hàng của Nguyên Khang

Mới đây nhất, tại chương trình The Khang Show, nam MC đã tiết lộ: "Ngày xưa tôi chỉ cần đoạt giải thưởng 1 năm là mua được nhà rồi".

Không chỉ dừng lại ở xe cộ, Nguyên Khang còn chứng tỏ tầm nhìn chiến lược của mình trong lĩnh vực bất động sản. Anh sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM.

Nổi bật nhất là căn biệt thự được thiết kế hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Căn biệt thự này không chỉ là nơi ở mà còn là không gian làm việc và tiếp đón khách của anh. Bên cạnh đó, Nguyên Khang cũng đầu tư vào các dự án bất động sản khác như đất nền, căn hộ cho thuê, mang lại nguồn thu nhập thụ động.

Gần đây nhất, Nguyên Khang khiến nhiều đồng nghiệp trầm trồ khi khai trương một trường quay, phòng thu mới toanh, nơi anh chuyên dùng để ghi hình các chương trình của mình. Anh cũng sở hữu một nhà hàng rộng 260 mét vuông trị giá hàng triệu đô nằm 3 mặt tiền trung tâm TP.HCM.

Gu thời trang của Nguyên Khang cũng là một điểm nhấn cho thấy sự thành công của anh. Anh thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới.

Đặc biệt, bộ sưu tập đồng hồ của Nguyên Khang cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Anh sở hữu nhiều mẫu đồng hồ đắt tiền từ các thương hiệu danh tiếng. Mỗi chiếc đồng hồ không chỉ là món phụ kiện mà còn là khoản đầu tư có giá trị.

Sự giàu có của Nguyên Khang không phải là điều bất ngờ. Anh bắt đầu sự nghiệp MC từ rất sớm và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Sự thông minh, duyên dáng và kiến thức sâu rộng đã giúp anh gặt hái được nhiều thành công trong nghề.

Bên cạnh công việc MC, Nguyên Khang còn là một doanh nhân thành công. Anh không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội đầu tư và xây dựng thương hiệu cá nhân. Sự kết hợp giữa tài năng và tư duy kinh doanh đã giúp anh có được vị trí và khối tài sản đáng ngưỡng mộ như ngày hôm nay.