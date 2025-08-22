Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

22-08-2025 - 23:33 PM | Sống

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?

Vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con cũng như nghiêm túc học tập những điều mới, nữ MC này quyết định sẽ nghỉ công việc truyền hình.

BTV, MC Hương Giang vừa thông báo trên trang cá nhân sẽ nghỉ việc ở kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Nhiều năm qua, cô cho biết bản thân đảm nhận hai công việc biên tập viên và người làm nội dung. Lý do mà Hương Giang đưa ra là vì muốn học thêm, cập nhật lại bản thân, đồng thời cần nhiều thời gian hơn với con và đầu tư nghiêm túc cho công việc sáng tạo nội dung.

"Cuối cùng, tôi không cổ xuý ai đó nghỉ việc. Tôi chỉ mong, ai đang hoang mang, thì hãy dành thời gian hiểu mình thật sự muốn gì. Nếu có quyết định rẽ hướng, hãy dứt khoát bằng kế hoạch cẩn thận", cô chia sẻ.

Thông báo của Hương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhiều khán giả tiếc nuối khi sẽ không còn thấy nữ MC xinh đẹp trên các chương trình truyền hình .

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?- Ảnh 1.

Hương Giang có nhiều năm gắn bó với Truyền hình Quốc phòng.

Hương Giang sinh năm 1995, tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khi còn đi học, cô tham gia câu lạc bộ MC của trường, trải qua nhiều khóa đào tạo với các BTV, MC nổi tiếng. Nhiều năm nỗ lực, Hương Giang thỏa ước mơ khi trở thành biên tập viên tại kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Nhờ công việc truyền hình, Hương Giang nên duyên với ông xã là BTV Mạnh Cường. Bạn đời của cô là MC nổi tiếng, hiện làm việc tại VTV . Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Cặp đôi lập kênh TikTok có tên "Gia đình truyền hình" từ năm 2022, chia sẻ về công việc, cuộc sống... Đến nay, kênh TikTok của họ đã thu về hơn 1,9 triệu follower và 830 nghìn người theo dõi trên Facebook.

tháng 4/2024, cặp đôi chào đón cặp song sinh có tên gọi ở nhà là Cue, Cam. Sau khi "lên chức" cả hai dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên đăng tải các đoạn video hài hước, cuộc sống thường ngày, kinh nghiệm chăm con trên các nền tảng mạng xã hội. Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên đi dự sự kiện, quay vlogs đi du lịch, chăm con.

Nữ MC gây tiếc nuối khi vừa thông báo nghỉ công việc truyền hình là ai?- Ảnh 2.

Hương Giang có hôn nhân viên mãn bên ông xã Mạnh Cường.

Sau 6 năm chung nhà, Hương Giang đang có cuộc sống hạnh phúc bên Mạnh Cường. Cặp đôi cũng thường xuyên lưu lại kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến du lịch tại nhiều quốc gia.

Tuy vậy do đặc thù công việc truyền hình, Hương Giang và Mạnh Cường khá bận rộn, đặc biệt là sau khi đón cặp song sinh.

Nữ MC từng chia sẻ trong một tháng đầu tiên sinh con, cặp đôi được hai bà nội ngoại thay phiên nhau giúp.

"Thời gian đó hai vợ chồng không có đêm nào được ngủ tử tế, mỗi đêm chỉ được ngủ 3-4 tiếng nên khi sáng dậy, mở mắt ra là không nhận ra đâu là vợ, đâu là chồng mình. Sau đó, các bà sẽ trông giúp một lúc để hai vợ chồng ngủ và đó thật sự là một giấc ngủ tuyệt vời", cô từng nói.

Đó cũng là lý do Hương Giang quyết định nghỉ công việc truyền hình để tập trung nhiều thời gian cho việc chăm sóc con, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới cũng như đầu tư hơn cho việc sáng tạo nội dung.

Cuộc sống ở tuổi 50 của 'nữ MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV' sau 8 năm nghỉ việc

THEO NGỌC THANH/ VTC NEWS

VTC NEWS

