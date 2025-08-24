Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Tôi phải làm việc ở nhà hàng phở ít nhất là 13 tiếng một ngày" – MC Việt Thảo nói.

Mới đây, MC Việt Thảo đã lên tiếng chia sẻ về tình hình công việc, cuộc sống bận rộn của ông ở tuổi 71.

Đệ nhất MC hải ngoại tuổi 71: Một ngày chỉ được ngủ 4 tiếng, làm quần quật 20 tiếng- Ảnh 1.

MC Việt Thảo

Ông nói: "Một ngày tôi ngủ có 4 tiếng thôi, 20 tiếng còn lại dành để làm việc. Giờ này đã nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn phải làm việc. Để chuẩn bị cho livestream này, tôi phải thức dậy từ sớm. Vì thế nên nếu bảo tôi mỗi ngày lên kể một câu chuyện thì không kịp đâu. Chỉ ngày nào rảnh tôi mới có thời gian lên kể chuyện cho mọi người nghe, một tuần được vài buổi thôi.

Tôi không thể ngày nào cũng ngồi kể chuyện cho mọi người nghe được vì tôi còn rất nhiều công việc phải làm.

Tôi phải làm việc ở nhà hàng phở ít nhất là 13 tiếng một ngày. Đó mới chỉ là chuyện nhà hàng thôi, còn trăm công việc khác tôi phải làm nữa. Tôi còn không có thời gian lo cho bản thân mình. Xin mọi người thông cảm".

Đệ nhất MC hải ngoại tuổi 71: Một ngày chỉ được ngủ 4 tiếng, làm quần quật 20 tiếng- Ảnh 2.

Nam MC cũng nói vì lí do công việc mà chưa thể về nước: "Đáng lẽ ra tôi đã về Việt Nam vài bữa trước rồi đấy nhưng vì lịch trình đi show bên Mỹ này dày quá, đã nhận hết rồi nên không bỏ được.

Hơn nữa nhà hàng của tôi cũng đang đông khách vì vào mùa hè bên này. Tôi cũng phải ở lại để hỗ trợ mọi người, không thể bỏ đi được".

Việt Thảo được biết đến là một MC duyên dáng, hài hước và có giọng đọc truyền cảm, thường lồng tiếng phim Hong Kong trong thập niên 90. Nhiều năm qua, ông thường livestream kể chuyện thu hút đông đảo người theo dõi.

Tuy nhiên do tuổi cao, thời gian gần đây, một số ý kiến chê Việt Thảo đã già, giọng đọc khó nghe. Vì thế, nam MC cũng từng lên tiếng giải thích và chia sẻ sự chỉn chu của bản thân mỗi lần lên sóng: "Ở mỗi câu chuyện, sau khi đánh máy xong tôi phải đọc lại một lượt xem nội dung có mạch lạc hay không để đọc cho người ta hiểu, mất rất nhiều thời gian.

Sau đó tôi mới đọc nhưng không phải cứ lao vào đọc, phải ngồi đợi tối muộn ban đêm mới bật đèn lên đọc. Giọng đọc cũng giống như giọng hát, phải đọc buổi tối khi giọng khỏe, thanh quản mở hết, còn lúc sáng sớm mới ngủ dậy, nói chuyện còn không ra hơi. Nhưng tôi vẫn phải đọc giờ sáng sớm để bên Việt Nam vào buổi đêm cho mọi người nghe. Nói như vậy để mọi người hiểu".

Việt Thảo được nhiều người gọi là "đệ nhất MC" bởi phong cách dẫn dắt tự nhiên, gần gũi và duyên dáng. Hiện tại, MC Việt Thảo vẫn hoạt động nghệ thuật và được cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất yêu quý.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

